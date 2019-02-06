До каких пор мы будем переплачивать за отопление?

Каждую зиму наши граждане удивляются счетам за отопление. Вот и эта довольно холодная зима неприятно удивила владимирцев счетами за коммуналку, в первую очередь за отопление, конечно же. Вот уже и некоторые владимирские СМИ («Зебра-ТВ» в частности) рапортуют: «Январские счета за отопление ужаснули владимирцев». Люди негодуют, ругаются, возмущаются, проклиная власть и все вокруг. Давайте разбираться, что вообще происходит и кто виноват.

Я неоднократно, в том числе и на страницах «Призыва», утверждал: пока граждане не поймут, как рассчитывается плата за отопление, как это все вообще устроено, мы так и будем каждый январь и февраль возмущаться высокими коммунальными платежами. Все мы привыкли экономить свет и воду – с этим нет проблем. Если где-то горит свет, которым никто не пользуется, наши сограждане сразу же его выключают и возмущаются, если видят где-то лампочку, которая горит без нужды. То же самое с водой: все смотрят за счетчиками и прекрасно осознают, за что платят. В случае с теплом этого понимания нет. Тепло глазу не видно, его увидишь только в тепловизоре.

Но, если бы мы могли видеть в инфракрасном спектре, как на фото выше, то мы бы точно платили меньше за отопление. Открытая форточка в подъезде не смущает никого, перегретые подвалы, жарища в квартирах (выше нормативных +24) считаются чем-то положительным, и люди хвастаются: мол, мы всю зиму с открытой форточкой или балконной дверью.

Но гордиться здесь абсолютно нечем. Расточительное поведение приводит к высоким коммунальным платежам, на которые все жалуются. И если вы в крепкие морозы спокойно по квартире разгуливаете в неглиже, будьте готовы дорого заплатить за отопление. Например, в Европе коммунальные платежи намного выше, чем у нас, и люди там действительно экономят. Взгляните на карту температур, которую на ночь выставляют жители Европы на термостатах немецкой фирмы «Tado»:

И речь не о том, что европейцы любят мерзнуть, речь о том, что они умеют считать деньги. Это, конечно, не означает, что мы должны дрожать (все-таки европейцы откровенно «жестят» с температурой в домах зимой), но в России сегодня очень многие живут просто в антисанитарных условиях, за которые они при этом переплачивают. Выше 24 градусов тепла зимой в жилых помещениях быть не должно.

Температура выше – это повод обратиться с жалобой в ГЖИ, ведь, живя в перегретых квартирах, вы теряете не только деньги в кошельке, но и свое здоровье. Но кто будет обращаться с жалобами на жару? Жар костей не ломит!

В упоминаемой выше статье “Зебры-ТВ”люди жалуются, что выросла цена за отопление, и приводят свои квитанции. Но вот парадокс, во Владимире есть дома, которые тоже подключены к системе центрального отопления, но там цена не выросла на 40%, как утверждают коллеги с «Зебры-ТВ». Вот «двушка» 58 квадратов. Да, цена подросла, январь был холодный, но незначительно. 2500 за отопление – это, конечно, не бесплатно, как мы привыкли, но это не 5000-6000 рублей. А ведь действительно многие в городе получили такие квитанции.

Как же так? Дома типовые, одинаковые, а ценник у всех разный. А все очень просто: в одних домах люди вспоминают о проблемах ЖКХ раз в году, когда получают квитанции за зимнее отопление, а в других жильцы постоянно занимаются энергосбережением и контролируют расход тепла. Современный потребитель тепла похож на человека, который приходит в булочную и скупает там все булки с витрин, а потом удивляется, почему же так дорого!

Теплоснабжающие организации подают тепло в дом, но вы совершенно не обязаны забирать все это тепло: для этого и ставят в подвале тепловые счетчики, чтобы вы не скупали весь хлеб в магазине. А домов без счетчиков в городе практически не осталось.

Тепловиков подозревают в намеренном «перетопе». Но ведь это все достаточно легко проверяется. Заключая договор теплоснабжения, вы получаете график подачи тепла, и выглядит он примерно так:

И мы прекрасно видим, что при -17 градусов мороза на улице и ниже тепловики подают в дом 105 градусов. Вообще, строго говоря, тепловые узлы домов с центральным отоплением рассчитываются и на большую подачу – в 130 градусов. Это нормативные значения, не следуя которым в морозы, мы просто можем попасть в сводки новостей. Поэтому обвинять ТЭЦ в подаче 105 градусов, как это сделано в вышеобозначенной статье, – это совершенно не разбираться в вопросе теплоснабжения. Будет намного хуже, если тепловики будут подавать меньше.

Я взял с тепловычислителя показания подачи тепла в своем доме в январе, и мы четко видим, что температура подачи меняется в зависимости от температуры на улице. Но она существенно выше, чем была в январе прошлого года (за прошлый год у меня данные только с 13 января, а за этот год до 24 января).

Январь 2018

Январь 2019

Все просто – прошлый январь был теплее, причем существенно, отсюда и такая разница в платежах. Кстати, при желании такие же графики вы можете составить и по вашим домам, так как тепловые счетчики сохраняют все значения.

Но повторюсь! Совершенно необязательно забирать все тепло, что подает город. При наличии соответствующих технических устройств вы вправе регулировать и уменьшать подачу тепла в тепловом узле, но мало кто задается этим вопросом. В статье «Апгрейдим дом – снижаем плату за отопление» я подробно рассказал о методах снижения платы за отопление. Но только единицы об этом задумываются. А потом, скупая весь хлеб в магазине (при нужде в 2 буханки), мы удивляемся высоким коммунальным платежам. Это просто нелогично.

Можно, конечно, сослаться на повышение тарифов, но повышение на самом деле не такое существенное – уж точно не на 40%. Более того, повышение плановое и рассчитано до 2021 года, поэтому все цифры давно известны.

Да, сам факт повышения тарифов неприятен, но если уж совсем глубоко копнуть, то и этот факт имеет под собой почву для обоснования (но пусть на этот вопрос ответят тепловики и администрация города).

Но ведь не все умирают от жары в квартирах, некоторые откровенно мерзнут! Но и тут есть ответ: система отопления в наших домах жутко разбалансирована. Вот буквально вчера залез на крышу и сделал вот такое фото:

На улице зима, а на крыше уже снег растаял! При этом снег растаял в аккурат над одним подъездом, над другим подъездом (подальше), как вы видите, снега полно. И совершенно необязательно покупать тепловизор, чтобы понять, что у дома есть проблемы с энергосбережением. Этот подъезд, над которым снег уже растаял, находится прямо над тепловым узлом. По законам физики теплый воздух всегда поднимается вверх. И в этом перегретом подъезде люди получают больше тепла, чем положено. Они забирают то тепло, которое не доходит до подъезда следующего, углового, и здесь люди мерзнут. И это все решается путем балансировки стояков отопления, которую сегодня практически никто не делает. Но счетчик тепловой все считает, и растаявший на крыше снег точно отразится в платежках на отопление – тепловой счетчик на жалобы ведь внимания не обращает, он честно и беспристрастно подсчитает все ваши тепловые потери. Вот другой пример, когда высокие коммунальные платежи за отопление тоже видны невооруженным взглядом. Люди зимуют с открытым окном или даже балконной дверью, выпуская драгоценное тепло наружу, и в результате мы видим огромные сосульки:

Поэтому правило простое: хотите меньше платить за отопление – учитесь экономить тепло. Не хотите экономить тепло – платите деньги. Нравится это кому-то или нет, другие варианты отсутствуют. А как экономить тепло, мы уже неоднократно рассказывали на страницах «Призыва» и, безусловно, еще много раз будем затрагивать эту тему. Не переключайтесь!

Виктор Волчек

Заглавное фото: нововятск.рф