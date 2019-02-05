Группу Дятлова убила “снежная доска”?

На днях исполнилось 60 лет со дня гибели группы Дятлова на перевале в районе горы Холатчахль (Свердловская область). В самом начале февраля 1959 года здесь нашли свою смерть 9 туристов-лыжников. До сих пор достоверно неизвестно, что стало причиной трагедии, хотя версий много. Недавно на конференции в Екатеринбурге, приуроченной к годовщине этого события, был представлен новый архивный документ – записка прокурора города Ивдель. Дата на ней указывает, что поиски пропавших начались задолго до обнаружения тел (это противоречит официальной информации). Кроме того, сторонники «уголовной» версии произошедшего утверждают, что из дела исчезли некоторые документы, а с фотопленок погибших туристов – не менее 10 кадров. Так ли это? Достоверных ответов нет. А будут ли? Об этом мы решили спросить нашего земляка, исследователя аномальных явлений, путешественника Дмитрия Савву. Молодой человек лично побывал на перевале Дятлова и прошел по следам погибших студентов. Вот его взгляд на произошедшее.

Об экспедиции

Международная и самая экипированная за все время экспедиция проходила в 2016 году. Мне посчастливилось в ней участвовать. Целых три недели мы находились в Свердловской области, у Мертвой горы (Холатчахль), где погибли «дятловцы». Посетили все ключевые точки трагедии: место, где стояла палатка, места у кедра и настила. А также все зоны, где останавливались поисковики. Побывали на горе Отортен. Сюда, собственно, и шли туристы. Плюс мы общались с ведущими исследователями этого происшествия, чтобы сформировать свое собственное мнение.

Таинственные аномалии

Я участвовал в поиске отшельника Олега Бородина, который жил в этих местах уже в наше время. Предполагают, что он в сложных погодных условиях не смог выйти к людям и умер от истощения и холода. Его останки были найдены нами недалеко от перевала, в избушке манси. Здесь же мы обнаружили и вещи погибшего. Конечно, мы решили его захоронить. По дороге у нас случилось несколько аномальных происшествий. Например, у одного из нас неожиданно включился второй (резервный) мобильный. Причем зазвучала странная аудиозапись детского голоса, но как будто «зажеванная» или воспроизведенная наоборот. Потом у нас отключилась камера. А у второй группы на этом месте были проблемы с фотоаппаратом. А когда мы прощались с горой Холатчахль, то каждый себе забрал по камню на память. У меня этот сувенир дома окрасился в красный цвет. Почему, не знаю до сих пор.

О впечатлениях и выводах

До начала экспедиции я был таким «диванным критиком», который насмотрелся видео с YouTube и выбрал для себя какую-то версию. После экспедиции я полностью поменял взгляд на вещи. Я лично прошел по тому пути «дятловцев». И стало понятно, что на самом деле все оказалось далеко не так, как это преподносится в СМИ или в Интернете.

Версий насчитывается огромное количество. Так же, как и ошибок. Первый мой личный вывод: никто однозначно сказать не может, что там произошло. Об этом говорит множество фактов. Очень много людей, изучающих эту тему, склоняются к разным версиям. Плюс сказывается недостаток информации. Можно лишь делать предположения. Но никто и никогда не будет точно знать, что там произошло.

Второй вывод – тема очень сильно спекулятивная. Здесь гигантское количество ложной информации. Трагедию стали раскручивать, как рейтинговое шоу. И здесь цель – не поиск истины, как вы понимаете, а шумиха.

«Снежная доска»

Я считаю, что наиболее вероятная версия – природная трагедия. Это могла быть «снежная доска». Не путайте с лавиной! Все под словом лавина представляют огромную волну, которая сметает все на своем пути. А доска – это кусок льда, который падает, прокатывается, придавливает, наносит травмы и едет дальше. С этой версией сходятся и погодные условия, которые были в тот момент на перевале. Сильные перепады температур, наледь, метель – все факторы, которые образуют снежную доску. Плюс склон в этом месте имеет наклон больше 20 градусов. Как раз с такого порога и начинается лавинообразующий сход. Если все факторы соберутся в одно, то возникнет «снежная доска».

Еще есть версия обычного снежного обвала и отколотой наледи. Все это могло травмировать и напугать. Конечно, версия с природной трагедией самая скучная. Но пока, по моим наблюдениям, она самая вероятная.

– А кто же вырывал языки у погибших?

– Действительно, некоторые тела были найдены без языков. Дело в том, что участники похода пролежали после гибели долго, почти месяц. А вокруг – дикие животные. Вот вам и ответ. Всем этим якобы аномальным явлениям есть простые объяснения.

– А как же выколотые глаза?

– Это тоже дезинформация, никто глаза не выкалывал. Дело в том, что тела долго пролежали в воде и глаза вытекли. Это нормальный физиологический процесс.

– Кто-то говорит, что там были военные?

– Очевидцы говорят о большом количестве высокопоставленных военных в городе в те дни. И есть версия, что в тех краях испытывали секретное оружие. Группа туристов могла помешать. Но! Если бы были замешаны военные, то тела бы вообще не нашли или просто засыпали снегом, сославшись на лавину. А погибших не тронули. Никто даже не попытался убрать следы.

Дмитрий Савва на своем канале даже разместил видео, где подробно рассказывает свою точку зрения о тайнах перевала Дятлова:

Юлия Митина

Фото и видео Дмитрия Саввы

Заглавное фото: kp.ru