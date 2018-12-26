Спасибо, любимые учителя!

Мы, родители выпускников 2018 года, от всей души поздравляем педагогический коллектив МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Владимира с наступающим 2019 годом!

Как сложится судьба человека, начинающего свой жизненный путь? Это зависит от многого, в частности от выбора школы. И мы с гордостью осознаем, что не ошиблись.

Благодаря обучению в профильной школе МАОУ «СОШ № 25» наши дети были подготовлены к осознанному выбору будущей профессии. Ребята получали качественное образование в инженерно-техническом, медицинском, социально-экономическом классах. С ними работали прекрасные педагоги, которые умеют подобрать ключик к каждому ребенку, умеют найти и развить в каждом таланты и способности.

У средней школы № 25 заключены договоры с Владимирским государственным университетом имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, ФГБОУ ВО “ПИМУ” Минздрава России (бывшая Нижегородская медицинская академия), МАОУ ГМУК № 2, Владимирским медицинским колледжем. Занятия, проводимые на базе этих учебных заведений, позволяли ребятам получать знания, необходимые для их дальнейшего профессионального самоопределения. Кроме того, было и участие в вузовских научно-практических конференциях, и интересные экскурсии в ВлГУ, Нижегородскую медицинскую академию. Нам, родителям, было очень приятно, что наши дети (инженерно-технического и медицинского классов) вместе с аттестатом получали свидетельство о профессиональной подготовке.

Качественная подготовка в МАОУ «СОШ № 25» помогла нашим ребятам успешно пройти итоговую аттестацию. Девять человек окончили школу с медалью «За особые успехи в учении», два человека получили на ЕГЭ по русскому языку и литературе 100 баллов. Средний балл, полученный выпускниками средней школы № 25 на ЕГЭ, значительно превышает городские, областные и российские показатели. На выпускном вечере многие педагоги, родители, дети были награждены Почетными грамотами и Благодарственными письмами депутата Государственной Думы РФ, председателя ВПОО «Милосердие и порядок» Г.В. Аникеева, главы г. Владимира О.А. Деевой, главы администрации Октябрьского района г. Владимира А.И. Винарчика.

Сегодня наши ребята – студенты высших учебных заведений г. Владимира, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и др. (около 90% учатся на бюджетных отделениях). В этом, безусловно, заслуга наших педагогов.

Слова особой признательности хочется выразить директору нашей школы Татьяне Владимировне Шарковой, благодаря которой в школе созданы прекрасные условия для работы и для учебы.

Мы желаем школе процветания! Спасибо вам за все, дорогие наши учителя!

Родители выпускников 2018 года