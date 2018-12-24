Как Константин Бальмонт связан с Владимирским краем?

Почему Константин Бальмонт считается уроженцем Владимирского края, если он родился в Шуйском уезде?
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За что был исключен Бальмонт из шуйской гимназии после 7 лет обучения?
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Где продолжил Бальмонт свое образование?
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Как началась литературная деятельность юного поэта во время учебы во владимирской гимназии?
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Неправильно!
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С кем из выдающихся современников, принявших большое участие в судьбе начинающего поэта, познакомился Бальмонт во Владимире, будучи гимназистом?
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Почему годы учебы во владимирской гимназии Бальмонт считал самыми тяжелыми в своей жизни?
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С какой целью после окончания гимназии Бальмонт совершил путешествие по Суздальскому, Шуйскому, Меленковскому и Муромскому уездам Владимирской губернии?
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За что Бальмонт был исключен с юридического факультета Московского университета и выслан в Шую?
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Кем была Лариса Михайловна Гарелина, на которой в феврале 1889 года женился Бальмонт в Шуе вопреки воле родителей?
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Какое уникальное издание выпустила областная научная библиотека на основе стихов Бальмонта, посвященных природе Владимирского края?
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