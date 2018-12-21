В выходные отправляйтесь на новогодние елки и ярмарки

В субботу состоится официальное открытие «Рождественской ярмарки», которая вошла в топ-10 лучших новогодних ярмарок России 2017 года. Всех гостей ждет интерактивная развлекательная программа с сюрпризами и подарками. Праздник обязательно посетят Дед Мороз и Снегурочка. А в 19.00 начнется праздничная дискотека «Магия дня и ночи».

На Соборной площади начнут работу аттракционы для детей, многие из которых появятся впервые. Традиционных лебедей не будет, но всех порадуют сверкающий огнями волшебный ветерок, новый паровоз для маленьких детей, бублик-трос, на котором можно кататься, прицепившись на ватрушке, и детям, и взрослым. Цена билетов будет такой же, как и год назад, причем для посетителей организуют социальные часы со скидками. Помимо этого выиграть билеты на аттракционы и новогодние представления можно будет на конкурсах и интерактивах новогодних площадок. Работать ярмарка будет до 13 января.

Все основные моменты останутся прежними – обязательно будет каток и праздничная торговля. Кроме того, в парке «Липки» покатают на ездовых собаках — хасках и маламутах. Пушистых можно будет не только оседлать, но и поиграть и сфотографироваться с ними.

Соборная площадь

22 декабря с 14.00 до 21.00

Вход свободный