В выходные отправляйтесь на новогодние елки и ярмарки

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Комедийная мелодрама «Ёлки новые» (Россия, 2017) 6+
Дружба Жени и Бори едва не сгорит в огне семейного скандала; глубоко беременная Снегурочка отправится в Одиссею по нижегородским семьям; отчаянная Галя из Новосибирска пойдет на все, чтобы провести ночь с любимым врачом; экстремальный поход в лес за елкой станет проверкой на прочность для юного хипстера из Тюмени и его потенциального отчима. Новые и хорошо знакомые герои «Ёлок» влюбляются, ссорятся и мирятся, совершают геройские поступки и попадают впросак, лишь бы найти на Новый год настоящую родственную душу, как один смелый мальчик из Хабаровска, сбежавший в поисках новой мамы в Москву. И помочь им может только чудо… или вся страна!
Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
22 и 23 декабря в 18.30
Вход свободный
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«Снежная магия» на Соборной площади 0+
В субботу состоится официальное открытие «Рождественской ярмарки», которая вошла в топ-10 лучших новогодних ярмарок России 2017 года. Всех гостей ждет интерактивная развлекательная программа с сюрпризами и подарками. Праздник обязательно посетят Дед Мороз и Снегурочка. А в 19.00 начнется праздничная дискотека «Магия дня и ночи».
На Соборной площади начнут работу аттракционы для детей, многие из которых появятся впервые. Традиционных лебедей не будет, но всех порадуют сверкающий огнями волшебный ветерок, новый паровоз для маленьких детей, бублик-трос, на котором можно кататься, прицепившись на ватрушке, и детям, и взрослым. Цена билетов будет такой же, как и год назад, причем для посетителей организуют социальные часы со скидками. Помимо этого выиграть билеты на аттракционы и новогодние представления можно будет на конкурсах и интерактивах новогодних площадок. Работать ярмарка будет до 13 января.
Все основные моменты останутся прежними – обязательно будет каток и праздничная торговля. Кроме того, в парке «Липки» покатают на ездовых собаках — хасках и маламутах. Пушистых можно будет не только оседлать, но и поиграть и сфотографироваться с ними.
Соборная площадь
22 декабря с 14.00 до 21.00
Вход свободный
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«А у нас Новый год! Ёлка в гости всех зовет!» 0+
В выходные во дворах Октябрьского района города Владимира пройдут новогодние праздничные программы. Жители микрорайонов встретятся со сказочными персонажами Дедом Морозом и Снегурочкой. Всех ждёт музыкально-интерактивная программа с хороводами, песнями, играми и сладкими призами. В мероприятиях традиционно примут участие депутаты Совета народных депутатов города Владимира.
Новогодние праздничные программы пройдут по следующим адресам:
22 декабря
11.00 – ул. Тракторная, 1
13.30 – ул. Лакина, 137а, 139а, 139-б
16.00 – ул. Кирова, 20
23 декабря
11.00 – Судогодское шоссе, 23, 23-б,25
13.30 – ул. Северная, 36
Вход свободный
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День рождения колеса обозрения «Небо 33» 0+
Сегодня колесо обозрения «Небо33» – это новое значимое место на карте города Владимира, которое дарит жителям и гостям Владимира незабываемые виды с высоты птичьего полета. День рождения колеса обозрения «Небо33» будет прекрасным поводом повеселиться и провести выходной день с семьей и друзьями.
В Центральном парке на площадке около колеса обозрения будут организованы разнообразные зимние развлечения для взрослых и детей, интерактивные площадки с ведущими и аниматорами, праздничные выступления танцевальных и музыкальных коллективов, а также – розыгрыши, призы и подарки. В программе: театр света “Альфа Домино” (г. Москва), захватывающее огненное шоу, запуск светодиодных шаров в небо и грандиозный фейерверк.
Центральный парк города Владимира
22 декабря с 12.00 до 17.00
Вход свободный
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Фестиваль-ярмарка «Тридевятое царство» 6+
Чтобы создать себе новогоднее настроение и порадовать себя и своих близких чудесными подарками, приходите в выходные в «Княжеские палаты» Дома культуры молодёжи. Здесь вас ждут уникальные авторские изделия ручной работы, которые никого не оставят равнодушными! Мастера прикладного творчества, поэты, музыканты и различные творческие объединения создадут на фестивале сказочную волшебную атмосферу, поделятся теплом своей души и порадуют новогодними сюрпризами. Также пройдут интереснейшие мастер-классы как для детей, так и для взрослых, на которых вы сами сможете сделать подарок на Новый год для своих близких. Для любителей поэзии – поэтический час с 13.30 до 14.30 все два дня фестиваля.
Дом культуры молодежи: ул. Мира, 55
22 и 23 декабря с 11.00 до 19.00
Вход свободный
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Новогодний Бу!Фест 6+
Книжный Бу!Фест во Владимире – это праздник тепла, радости и знаний. Идея его проста как вкусный пряник: соединить малые издательства (те, что не попадают в большие торговые сети), мастеров различного хендмейда (которые тоже никуда не попадают) и некоммерческих музыкантов (которые сами по себе изначально). Буквы – звуки – цацки. Взболтать, хорошо постараться – и получаем тёплый ламповый фестиваль с незабываемой атмосферой.
Новогодним чудом для владимирских читателей станет приезд одного из самых известных и любимых российских писателей Вадима Панова. К своим читателям он обращается с такими словами: «Добро пожаловать в число тех, кому интересно не просто жить, но искать в заурядных вещах необычное и завораживающее, кому интересно фантазировать и творить и кто еще не разучился удивляться».
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Новогодний праздник для детей «Сияет ёлочка огнями» 0+
Проказница Баба-Яга, волшебные Дед Мороз и Снегурочка будут ждать ребят у нарядной ёлочки в парке. Забавные конкурсы и веселые игры не дадут малышам замерзнуть, а в хороводы и песни вовлекут даже взрослых! Конечно же, ребята получат сладости за активное участие и стихи для Дедушки Мороза!
Также к услугам гостей парка: каток, база проката лыж и коньков, гардероб, буфет, а также аттракционы и конные прогулки. Захватите с собой корм для птиц, его можно оставить в многочисленных кормушках парка.
Парк «Дружба»
23 декабря в 11.30
Вход свободный
Татьяна Лысова
Заглавное фото: tvoy-bor.ru
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