В школу пешком! Почему детские проездные действуют избирательно?

Многоэтажные дома-новостройки по ул. Мира (№ 15, 15а, 15-б, 15в), на ул. Студенческой и повороте к ДДЮТ соседствуют с областной администрацией. Тем не менее дети, имея на руках школьные проездные билеты, с момента ввода этих домов в эксплуатацию вынуждены ходить пешком на троллейбус до остановки «Всполье» по ул. Горького.

Путь их лежит мимо “Белого дома”. Ходьбы на полчаса туда и обратно дважды, а то и трижды в день. Неизбежны опоздания на уроки и в кружки, возможны и ЧП, ведь это дорога с машинами, к тому же зима на улице.

Город как бы не замечает этого неудобства с транспортом на улице Мира уже более восьми лет. Вот и получается, что дети строящегося микрорайона оказались никому не нужны. В то же время решение вопроса представляется лежащим на поверхности. Ну, почему транспорт должен ходить только по Горького? К чему эти «гримасы капитализма», когда речь идет о детях?! Ведь ходит же троллейбус по Мира в праздники и при авариях сети. Почему не пустить его здесь для наших же детей хотя бы в пиковые часы?

Возможен и второй вариант. В настоящее время налаживается движение автобуса № 11. Почему не позволить школьникам с проездными билетами пользоваться новым современным автобусом? Для повышения рентабельности малозагруженного маршрута можно отказаться от услуги кондукторов, заменив ее цифровыми автоматами, как это сделано в Москве. Нововведение стало бы первым шагом власти в применении цифровой экономики на транспорте и примером для подражания.

По утрам и вечерам в сторону ул. Горького нарастают ежедневные пробки. Опыт Москвы, да теперь уже и Владимира, убедительно показывает, что личный транспорт с одним пассажиром — это не благо, а цивилизационное недоразумение.

Через любимый “Призыв” обращаем внимание новой власти области и города на необходимость безотлагательного и благополучного разрешения затянувшейся транспортной проблемы детей центрального микрорайона Владимира. Ведь на дворе XXI век, а они в школу добираются по старинке – пешком, причем имея в кармане льготные проездные.

Владимир Генрихович Заикин, житель г. Владимира

Заглавное фото: usolie-citi.ru