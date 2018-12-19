«Фосфорные короли» из Гороховца вытеснили англичан с российского рынка

Спички в России получили распространение в XIX веке. Пользоваться ими было намного удобнее прежде применявшихся кресал и огнив. Однако изначально в качестве сырья для изготовления спичек использовался фосфор, причем выписывали его из далекой Англии. Обходился он дорого, и стоимость спичек была высока. И тогда наш земляк Евграф Тупицын, вопреки своей неблагозвучной фамилии человек умный и сообразительный, разработал собственное фосфорное производство. Будущий химик, купец и фабрикант появился на свет в селе Красное Гороховецкого уезда. Ныне это черта города Гороховца.

Богомаз стал химиком

Родился Евграф в семье мещанина Кузьмы Тупицына и его жены Матрены в 1832 году. В детстве он неплохо рисовал, и в 14-летнем возрасте отправился с одной из вязниковских артелей иконописцев (или, как их тогда называли, богомазов) на заработки в Казанскую губернию. Однако живописца из Евграфа все-таки не получилось.

Отстав от артели, он устроился помощником приказчика в одну из казанских аптек. Там пытливый юноша в свободное время пытался ставить химические опыты, используя разные вещества. Случайно о нем узнал профессор Казанского университета Николай Николаевич Зинин, проходивший стажировку за границей, в частности в лабораториях таких корифеев западноевропейской науки, как Майкл Фарадей и Юлиус Либих. Сам еще достаточно молодой человек, 37-летний профессор Зинин пригласил приглянувшегося ему Тупицына работать в его лаборатории. Там Евграф получил хорошую научную и практическую школу.

Однако после того, как Зинин уехал в Петербург, где получил кафедру химии в Медико-хирургической академии, Тупицын остался в Казани – до 18-летнего возраста. Скопив небольшие средства, он в 1860 году перебрался в Пермь, перевез туда мать Матрену Афанасьевну и открыл в этом городе, в приобретенном небольшом домике, лавку по продаже лекарств и химических товаров. Баню на своей усадьбе Тупицын приспособил под химическую лабораторию. Вскоре ему удалось опытным путем получить глазурь для покрытия посуды из фарфора и фаянса. Вложив заработанные 20 тысяч рублей и взяв в компаньоны местного купца Григорьева, Тупицын открыл посудо-фаянсовый завод в селе Сретенское, в 110 верстах от Перми, используя местную белую глину и привозной каолин из Черниговской губернии.

Поначалу дело пошло, посуда получалась красивой и удобной, на заводе уже было занято до 300 рабочих, однако потом конкуренция с заводами Кузнецова в Ликино-Дулево и Нечаева-Мальцова в Гусь-Хрустальном привела к закрытию сретенского предприятия. Это произошло в 1873 году, но к тому времени производство посуды и даже аптекарский магазин для Евграфа Кузьмича являлось не единственным видом коммерции.

Успех на костях

Продавая химические товары, Тупицын обратил внимание, какие крупные партии британского фосфора продаются для спичечных фабрик необъятной Сибири. Он задумал получить аналог импортного фосфора, используя в качестве сырья кости животных. Эти подчас небезопасные опыты увенчались полным успехом, причем тупицынский фосфор оказался много дешевле английского. Отработав технологию, в конце 1871 года на южной окраине Перми, на правом берегу речки Данилихи (правого притока Камы), рядом с Успенской женской общиной, Евграф Тупицын открыл первый фосфорный завод в России, состоявший из семи отделений (цехов).

Сырье для него приобреталось у крестьян Пермского уезда. Для фосфорного производства еще требовались огнеупорные керамические реторты и серная кислота. Чтобы их получить, Евграф Кузьмич устроил собственную гончарную мастерскую и свое же производство серной кислоты. Год за годом Тупицын совершенствовал свой завод, улучшал технологию и расширял объемы продукции. Постепенно слава Пермского фосфорного завода росла, и всего лишь несколько лет спустя о нем уже говорили по всей России. Согласно статистическим данным, в 1877 году доля предприятия Тупицына составила почти 2/3 всего производимого фосфора в Российской империи. Фактически оно стало монополистом производства фосфора необъятной страны.

Однако цена успеха оказалась слишком дорогой. Постоянные химические опыты, причем с очень вредными веществами, длительное пребывание в ядовитой атмосфере фосфорных паров при отсутствии в то время сколько-нибудь эффективных средств защиты подорвали здоровье Евграфа Кузьмича, и 12 октября 1878 года он скончался всего лишь в 46-летнем возрасте. После него семейное дело продолжила 35-летняя вдова Евдокия Степановна, вышедшая замуж повторно за пермского купца Наума Николаевича Свешникова. Она умерла 25 декабря 1890 года в возрасте 47 лет.

При ней на Всероссийской художественно-промышленной выставке 1882 года в Москве семейному делу Тупицыных была присуждена серебряная медаль «за основание фосфорного завода и выделку фосфора очень хорошего качества при весьма значительных размерах производства». В 1887 году на Екатеринбургской научно-промышленной выставке завод Тупицыных удостоился большой серебряной медали. Потом заводом занимались и сыновья Евграфа Кузьмича и Евдокии Степановны Александр и Владимир Тупицыны.

Последователи большого дела

Александр Тупицын родился в 1859 году. Он окончил Пермскую классическую восьмиклассную мужскую гимназию и Санкт-Петербургский университет, после чего вернулся в Пермь, где длительное время возглавлял Пермский общественный Марьинский банк, дослужившись до чина коллежского советника и получив «Анну на шею» – орден св. Анны II степени. Александр Евграфович избирался мировым судьей и гласным Пермской уездной земской управы. Он дожил до захвата Перми частями Белой армии в декабре 1918 году, однако после отступления белых в конце июня 1919-го бежал в Сибирь, и там его следы потерялись. Скорее всего, он погиб в том же 1919 году, в разгар Гражданской войны. Позже в недрах ГУЛАГа сгинули две его дочери Надежда и Любовь.

Дело отца в большей степени продолжил младший из братьев Владимир Евграфович Тупицын. Он родился в 1860 году и тоже окончил Пермскую гимназию. Затем поступил в Санкт-Петербургский университет на химическое отделение физико-математического факультета. В числе его наставников были выдающие ученые-химики Дмитрий Менделеев, Александр Бутлеров и Николай Меншуткин (первый редактор «Журнала Русского химического общества»). Получив диплом химика, Владимир Тупицын вернулся в Пермь, где разработал технологию получения красного фосфора, который в итоге и стал выпускать завод Тупицыных, получивший в 1896 году золотую медаль на Нижегородской торгово-промышленной выставке. К концу 1880-х гг. завод Тупицыных в Перми начал реализовывать пирофосфорную соль и гипс – это были первые промышленно производящиеся удобрения для почвы в России.

Владимир Тупицын занимал различные общественные должности и несколько трехлетий подряд избирался гласным Пермской городской думы, получив чин коллежского асессора. «Фосфорный завод братьев Тупицыных в Перми» проработал до 1910 года, после чего был закрыт из-за проблем со сбытом продукции. К тому времени фосфорные спички уже перестали употребляться, красный фосфор использовался лишь в составе намазки спичечного коробка.

Владимир Тупицын скончался 17 января 1917 года в 56-летнем возрасте и был похоронен на кладбище Успенского женского монастыря. Столь ранняя кончина тоже объяснялась тем, что он сверх меры надышался парами фосфора на своем заводе, чем изрядно укоротил свой земной век. Сын Владимира Тупицына Сергей, родившийся в 1899 году и обучавшийся в Пермском университете, в 1930-е годы жил в Москве. В августе 1937 года он был арестован, обвинен «в контрреволюционной агитации среди жильцов дома, выступлении в защиту контрреволюционных террористов и тесной связи с врагами народа». 17 сентября того же года тройка при УНКВД по Московской области осудила его и приговорила к высшей мере наказания. В тот же день приговор привели в исполнение на Бутовском полигоне.

17 июля 1989 года внук гороховецкого мещанина и пионера производства фосфора в России был посмертно реабилитирован. А в Перми на Екатерининской улице до сих пор сохранился большой кирпичный дом Тупицыных, построенный в конце 1870-х гг. Сегодня он один зримо напоминает о былой славе забытых «фосфорных королей».

Николай Фролов

Заглавное фото: 3.bp.blogspot.com