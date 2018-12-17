Семь захватывающих исторических романов для подростков, и не только

Американский философ и писатель Джордж Сантаяна как-то сказал: «Те, кто не помнит своей истории, обречены повторять её». Но написанные скучным научным языком, изобилующие датами и сухими фактами трактаты вряд ли могут заставить обычного читателя с любопытством вглядываться в прошлое. Его больше привлекут исторические романы, созданные влюбленными в описываемую эпоху авторами, которые умеют подавать сложные вещи просто и захватывающе, при этом не искажая истину. Особенно это важно при подборе книг для детей и подростков, ведь вызвать у них пренебрежение и скуку к произошедшему много лет назад куда проще, чем заинтересовать.

Богатая драматическими событиями и яркими личностями история нашей страны представляет благодатный материал для создания произведений этого жанра. Среди них есть как выдержавшие десятки переизданий, так и недавно вышедшие книги, которые объединяет одно – интерес к прошлому России и ее жителей. Библиограф Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи Татьяна Андреева расскажет о самых захватывающих исторических романах для детей от 12 лет. Все эти книги абсолютно бесплатно можно взять почитать в библиотеках нашей области.

Лебединая дорога — так называют море викинги, герои исторического романа Марии Семёновой. Это роман-фантазия, роман-предание. Несмотря на множество отсылок на реально существовавших личностей и происходившие события, книгу не стоит воспринимать как серьёзное историческое произведение. Автор использует мифы и легенды древних скандинавов и наших прародителей славян, смешивает их воедино в виде красивой, поэтической сказки.

В середине IX века, когда Норвегия объединялась в государство, многие жители северных земель вынужденно переселялись в другие края, в том числе и на Русь. История повествует о трех братьях Виглафссонах, которые были вынуждены оставить родные места и проститься с прежней жизнью. Они находят прибежище у славян и начинают новую жизнь на новых берегах. Возводят привычные им дома, располагают в них статуи своих богов и учатся жить бок о бок с новыми соседями, что не всегда бывает просто.

Халльгрим – настоящий вождь. Мудрый, сильный, видящий перед собой цель и ведущий за собой. Хельги – бунтарь. Вспыльчивый, взрывной и не умеющий смолчать в нужный момент. И Эрлинг, который в принципе не хочет бороздить моря на драккаре, но когда не остается выбора, он из мирного человека превращается в отличного война и хорошего вождя, хоть и чувствует себя в роли последнего не совсем уверенно.

Сыновья Ворона станут побратимами князя Чурилы Мстиславовича. Повстречают они на своем пути и молодого воеводу Рюрика – Олега, еще не ставшего Вещим, но покрывшего себя славой храброго воина. Они будут защищать свой род и своего покровителя-князя в сражениях.

Непонятно, почему «Лебединая дорога» отнесена к жанру фэнтези, ведь тут нет иных миров, нет магии и т.п. Это скорее альтернативная история. Но кто знает, как оно было на самом деле? А еще порой кажется, что Мария Васильевна родилась не в то время. Ее язык, ее книги просто дышат древней славянской культурой, читаешь ее и слышишь где-то вдалеке этнические напевы. Поэтому эта книга рекомендуется всем, кто хочет отдохнуть от сложного чтива и на время погрузиться в мир легенд и приключений.

Приблизительно 1030 год. В стольном граде Киеве правит великий князь Ярослав Мудрый – строитель, политик и просветитель. Но обитателям маленького, далекого от столичного великолепия городка Черторый нет дела до князя и его ближних. У них иные заботы – выжить во время беспрестанных набегов жестоких печенегов.

И однажды в дом простого рыбака Стоюна приходит беда – печенеги похищают его жену Ольгу. Ее увезли за море и продали в Царьграде местному ювелиру, которому как раз нужна была нянька для маленького сына. Все же Ольге удалось через новгородских купцов отправить на родину весточку о себе мужу и детям. И теперь Стоюн, его сын Зоря и дочь Светлана загорелись надеждой выкупить Ольгу из царьградского плена и вернуть домой.

Путь до Царьграда не близок и труден. Опасное это было путешествие, очень опасное, ведь на пути «из варяг в греки» подстерегали и печенеги, и дикие звери, да и плыть по морю на ладье было весьма непростым занятием: существовал риск сбиться с курса, встретить морских разбойников или попасть в сильнейший шторм…

Много интересного рассказывается о жизни славян: как они трудились, какие ремесла существовали в то время, какие отношения были с религией… А отношения были интересными, учитывая, что с момента крещения Руси прошло каких-то сорок лет, поэтому язычество вовсе не забыто, а христианство еще до конца не принято.

Александр Волков с исторической точностью воссоздает жизнь Древней Руси, а яркие, красочные иллюстрации помогут лучше прочувствовать былую эпоху.

«Начальник Чукотки», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Зимняя вишня», «Диверсант» – эти и многие другие известные фильмы сняты по сценариям Владимира Валуцкого. Он создал сценарии более чем к 60 фильмам и сериалам. А вот книг написал совсем немного. Та, что представлена здесь, родилась благодаря случаю. Изначальный замысел – создать историческую кинотрилогию о дочерях князя Ярослава Мудрого – не был воплощен в жизнь. В прокат вышел только один фильм – «Ярославна, королева Франции». Но что же делать с оставшимися двумя историями? Ведь их герои уже придуманы, они живут, сражаются, влюбляются, говорят… Поэтому писатель решил превратить историю о русских княжнах в роман.

Россия и Европа десять веков назад. Много сил положил старый князь Ярослав Мудрый, чтобы дать Руси передышку – век без войны. Для этой великой цели и выдал он трех дочерей-красавиц за европейских королей. Любовь, тщеславие и жажда власти ведут героев Владимира Валуцкого по дорогам истории. Сквозь столетия передаются нам их преданность родной земле, милосердие, щедрость, храбрость и честь – понятия, которые остаются неизменными что сейчас, что десять веков назад.

Прежде чем написать этот исторический роман, автор провел титаническую исследовательскую работу. Михаил Александрович Рапов задумал книгу в 1940 году, а первая публикация датирована 1954-м. Причём помимо досконального исследования летописных и исторических документов, он не раз выезжал на Куликовское поле, делая зарисовки и фотографии. За основу книги им взята интереснейшая эпоха объединения русских сил при Дмитрии Донском и первой победы над татарами. Действие романа начинается в Суздальском княжестве в 1359 году и заканчивается на Куликовом поле в 1380 году.

Семён Мелик (в Интернете о нем необычайно мало информации) проходит путь от ушкуйника, служки торговца Некомата, до приближенного к Дмитрию Донскому сотника, от сватовства к любимой ладе до вызволения её из полона. Его друг Фома, станишник, беглый холоп, кузнец, воин. Он никогда не гнется под ударами судьбы, может надерзить князьям, но предан своему делу и князю Московскому.

Мальчику Мите, князю Московскому, только 9 лет, он потерял отца, но уже понимает, кто он, что хочет от жизни. Попробуйте-ка современные «крутые парни» в 11 лет править государством, ехать в Орду за ярлыком на княжение, решать судьбы людей. Подрастая, он стремится к объединению Руси, чтобы победить врагов. И главный враг – Орда. Его двоюродный брат Владимир Серпуховской, тоже сирота, вместе с ним проходит непростой путь с детских лет до битвы на Куликовом поле. Всегда второй, всегда готов помочь, не претендуя на первенство перед братом. И это во времена княжеских междоусобиц.

Митрополит Алексий, фактически заменивший Дмитрию Донскому отца, ставший регентом и главой боярской думы. Сергий Радонежский, готовый словом и делом, молитвой поддержать любого в праведном деле. Много славных (и не очень) имён оживил Рапов на страницах своего романа.

Действие повести происходит в конце XIV века, в один из самых драматических периодов становления Русского государства. Идет объединение разрозненных княжеств вокруг Москвы, чтобы собрать силы для борьбы с Золотой Ордой.

Золотоордынцы, крымчаки, литовцы, фрязи… На фоне этого исторического многолюдства, явных врагов и временных, ненадёжных союзников Руси разворачивается судьба главного героя – десятилетнего сироты Василия. Он чудом попадает ко двору рязанского князя Олега. Обучаясь вместе с княжеским сыном, Василий превосходит его в книжной премудрости и боевых искусствах. Накануне Куликовской битвы князь посылает талантливого воспитанника в неприятельский стан с тайным заданием, выполнение которого может существенно повлиять на исход предстоящего сражения. Удастся ли Василию справиться с княжеским поручением?

Это история России в интереснейший период. И написана не скучно, а увлекательно, эмоционально. В том, что Нина Соротокина – объективный историк и великолепный рассказчик, сомневаться не приходится. По первым ее книгам сняты удивительно романтичные фильмы о друзьях-гардемаринах. Хотите узнать продолжение?

Судьба в лице всемогущего канцлера империи Бестужева уже приготовила для друзей новое, смертельно опасное испытание. И чтобы преодолеть все преграды, им придется снова вспомнить любимый девиз: «Судьба и родина – едины!»

1757 год. В Европе разгорается Семилетняя война. Алёша Корсак стал капитаном, ранен, выздоравливает. Саша Белов исполняет тайные поручения, за них попадает на губу, потом едет в армию. Никита Оленев помогает Ивану Ивановичу Шувалову, фавориту Елизаветы Петровны, создавать Академию художеств и становится опекуном княжны Репнинской. Он пытается вызволить свою подопечную, фрейлину императрицы, которую, похоже, украли прямо из дворца! А подопечная эта весьма и весьма мила…

И снова гардемарины! Это четвертая книга из серии Нины Соротокиной про Россию XVIII века и этих бравых ребят.

1758 год. Русские сравнительно легко захватили Восточную Пруссию. В Кенигсберг переехал штаб действующей армии под командованием любимца Елизаветы Петровны, принца Карла Саксонского. Агентура Тайной канцелярии во главе с советником Лядащевым затеяла рискованную игру против английского резидента Сакромозо, решив использовать для этого княжну Репнинскую. Никита Оленев пускается на ее поиски и оказывается втянутым в борьбу разведок. И, конечно же, ему на помощь приходят верные друзья-гардемарины – ротмистр Александр Белов и капитан Алексей Корсак.

Татьяна Лысова

Фото Татьяны Андреевой

Заглавное фото: blog.joovy.com