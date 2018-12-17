Новогоднее блюдо! Фирменный шашлык из утки от Duck You

Думаете, что готовить на Новый год? Свинину нельзя, а говядина с курицей надоели? Отвечаем – утку! Да не простую, а фермерскую, то есть выращенную на натуральных кормах, без антибиотиков. Фермер, известный в Интернете под именем Duck You, как раз занимается разведением домашней утки. Знакомьтесь, “утиный папа” – Вячеслав Владимирович.

Наш герой купил землю, завел уток, открыл блог в социальной сети и стал делать посты о своей деревенской жизни. Там все: его жилище, идеи, дела и проблемы, с которыми фермер сталкивается каждый день. И, конечно, утки, о которых он знает все.

Сегодня Вячеслав очень популярен в Интернете. Своих подписчиков он регулярно снабжает свежей фермерской птицей. И не только…

В следующем материале мы поподробнее расскажем о Вячеславе, его планах и целях, о тех, кто ему помогает. А еще о рискованном решении уехать в деревню и начать жизнь с чистого листа. А сегодня вместе с фермером мы приготовим шашлык по фирменному рецепту. Это прекрасная идея для новогодней ночи за городом! Мы специально приехали в гости, чтобы своими глазами увидеть, как правильно готовить утку. И вы тоже об этом узнаете…

Ингредиенты:

Апельсин – 1 шт. (70 рублей – 1 кг)

Лимон – 1/2 (27 рублей – 1 шт.)

Утка – 1 шт. (1000 рублей)

Лук – 1 шт. (15 рублей – 1 шт.)

Специи (перец и соль)

Самое главное правило – относитесь к утке, как к говядине. Забудьте, что это птица. Тогда у вас все получится. Итак, начнем!

Шаг за шагом

Для шашлыка кожу с утки снимать не стоит. А мариновать ее лучше большими кусками, потом решите, как ее порезать. Все нарезанные куски промываем водой. Чистим и натираем лук на мелкой терке. Сразу отправляем его к утке. Берем апельсин, режем его пополам и выдавливаем сок в маринад. Нарезаем цедру лимона тонкими ломтиками. Кладем к утке. После чего выдавливаем сам сок. Теперь можно приступить к приправам. Тут все по вашему вкусу. Мы добавили немного перца. Солить лучше всего перед жаркой! Если добавите соль в маринад, утка будет жестче. Тщательно все перемешиваем. Утка должна немного плавать в воде. Далее делаем гнет. Берем крышку, накрываем и ставим под пресс. Оставляем на 30-60 минут. Долго держать не стоит, иначе мясо станет слишком мягким и рыхлым. После того как мясо настоялось, можно нарезать его более мелкими кусочками. Посолим и нанижем на шампура.

Совет! Жарить мясо утки сложно. Так как оно очень жирное, угли постоянно разгораются. Поэтому рядом с мангалом сразу поставьте бутылочку воды, чтобы гасить лишний жар.

Советую утку жарить над углями, а рядом оставлять маленький горящий костер. Чтобы в те моменты, когда угли под уткой гаснут, добавлять новых. Обратите на это внимание. Иначе вы промучаетесь с шашлыком достаточно долго.

Утка должна хорошо обжариться с обеих сторон. Если делаете утку первый раз, надрежьте один кусочек и посмотрите прожарку. Средняя будет идеальна в данном случае.

Все готово! Приятного аппетита!

Юлия Митина

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