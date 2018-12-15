День риэлтора. Не профессия, а образ жизни

В третью субботу декабря в России отмечается День риэлтора. Какие профессиональные приметы у риэлторов? Какие забавные случаи бывают в их работе? Что ждет рынок недвижимости в 2019 году? Об этом знают наши эксперты: заместитель генерального директора «Владимирского ипотечного фонда» Жанна Белянкина.

И директор владимирского филиала сети офисов недвижимости ГК «МИЭЛЬ» Алена Киселева.

Без обеда и выходных

Для многих риэлторов праздник – это не повод отдыхать, а суббота и даже воскресенье – рабочий день, который, как и любой другой на неделе, может длиться до 21.00 А отпуск – это всего лишь неделя, реже – две. Понятие сезонности в работе нет, люди круглый год покупают-продают-сдают квартиры и обращаются за помощью.

Современный риэлтор – это и юрист, и архитектор, и строитель, и психолог. Он должен знать основы жилищного и земельного законодательства, нюансы юридического оформления сделок и условия налогообложения. Разбираться, например, где несущие стены и чем монолитный дом отличается от кирпичного. А еще знать наизусть улицы города и как туда добраться общественным транспортом. И обладать терпением: иногда приходится показывать одному клиенту 15-20 квартир, а он все никак не может определиться.

В чем кайф от профессии?

Жанна:

– Понять и помочь реализовать потребность нашего клиента. Очень часто, придя к нам, покупатель считает, что мечта мечтою, а возможности у него гораздо скромнее. Наша задача – помочь купить квартиру мечты, предложив оптимальные условия по привлечению средств и подобрав самый лучший вариант для клиента.

Сейчас большинство недвижимости приобретается с помощью ипотеки. В среднем ипотеку берут на 15 лет, но погашают за 7-9 лет и снова улучшают свое жилье. И клиенты снова обращаются к нам же – доверяют нам, помнят нас добрым словом.

Алена:

– Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни! В этом и заключается кайф от нашей профессии. Это просто образ жизни. За каждой сделкой скрываются определённые человеческие проблемы. Мы понимаем, что с нашей помощью человек не только находит из них выход, но и принимает важные решения, которые влияют на его жизнь в целом.

Более того, специалист по недвижимости должен учитывать и держать в голове больше 100 технических, юридических и финансовых факторов и мгновенно реагировать на любые изменения. Естественно, что без терпения и любви к своему делу не обойтись. Клиент обращается к нам за помощью, и это большое удовольствие, что мы можем помочь ему подобрать или продать недвижимость так, как он бы этого хотел.

Какие профессиональные приметы есть у риэлторов?

Жанна:

– У многих моих коллег примета одна – не считать сумму сделок заранее. Конечно, руководители требуют планов, отчетов, но все стараются тянуть до последнего момента. По закону вселенной чаще всего бывает так: посчитаешь, озвучишь руководителю, а потом сделки начинают откладываться или срываться.

Алена:

– Наши агенты выявили закономерность: если потенциальный покупатель начинает визуально расставлять в квартире мебель, то, скорее всего, он ее и купит. И, наоборот, если один из первых потенциальных клиентов начинает говорить о торге, а продавец еще не готов дать скидку, то срабатывает другая примета: если откажешь первому клиенту, то объект будет продаваться очень долго. Также многие риэлторы имеют отдельную «счастливую ручку» только для подписания договоров.

Были ли в вашей практики смешные и курьезные случаи?

Жанна:

– В моей практике очень давно был курьезный случай с бабушкой. Она захотела купить квартиру в новостройке. Все обговорили: этажность, цену, дом. Стали уговаривать посмотреть саму квартиру, сходить на объект. Она ни в какую: «Куплю так, я дом из окна вижу, мне этого достаточно»! А потом заявила, что ей продали не ту квартиру. Оказалось, она смотрела не на тот дом.

Был клиент, который выбирал квартиру, чтобы около дома была большая зона для выгула собаки. Получается, квартиру он покупал больше для своего четвероногого друга, чем для себя.

А недавно мои сотрудники помогали клиентам из Владимира купить квартиру в Туле в новостройке. Сделка прошла, все довольны, все юридически оформлено грамотно. Клиенты пришли в управляющую компанию, получили ключ, завезли стройматериалы. И тут пришли еще жильцы, заявляя, что это квартира наша, вы кто тут и зачем? Оказалось, что наши клиенты перепутали лево и право, не так объяснили управляющей компании, а она просто выдала им ключ не от той квартиры. Хорошо, что товарищи не успели начать ремонт.

Алена:

– Одна пара наших клиентов просто смутила риэлторов агентства. Когда дело дошло до оформления документов, менеджер спросил, состоят ли они в браке. Оказалось, что мужчина состоит в браке, а вот его девушка – нет. После того как брокер попросил клиента предоставить доверенность от его супруги на покупку квартиры, покупатель заявил, что жена и знать не знает, что он собирается покупать квартиру для своей девушки.

Есть мнение, что без риэлтора можно купить/продать квартиру?

Жанна:

– Есть люди, которые уверены, что они точнее врачей ставят диагнозы, лучше туроператора организуют отдых. Но подобрать, найти квартиру – это лишь часть дела. Клиенту нужны оптимальные условия кредитования в банках. Так как чистых денег на рынке мало, нам часто приходится работать с субсидиями, материнским капиталом, различными жилищными сертификатами, поэтому нужно учесть тысячу нюансов, также юридически проверить чистоту сделки, помочь с оформлением налогообложения.

Буквально на днях к нам обратились только за юридической поддержкой. Клиенты нашли друг друга сами: продажа-покупка дома с землей, люди вышли на сделку. Юристы начали поверять документы и выяснили, что продавец в свое время купил дом у недееспособного гражданина. И эта сделка недействительна, незаконна! А если бы они к нам не обратились, цепочка выстроилась бы дальше и привела к еще более печальным последствиям.

Совет: выбирайте агента или агентство недвижимости из сертифицированных агентств, членов профессионального сообщества Владимирской палаты риэлторов. Система сертификации была создана Российской гильдией риэлторов в 2002 году после отмены лицензирования риэлтерской деятельности. Сертификация – это гарантия добросовестного отношения риэлторов к своей работе.

Алена:

– Конечно, без риэлтора можно и продать, и купить квартиру. Но клиенты должны сами оценивать свои риски. Уверены ли вы, что сможете самостоятельно собрать все необходимые для сделки документы? Проверить объект так же тщательно, как это делают высококвалифицированные юристы? Сможете ли вы грамотно составить договор, учесть все нюансы, связать все звенья цепи от продавца к покупателю через банк, нотариуса, органы опеки?

Вот вам пример: к нам обратились клиенты с просьбой сопроводить сделку, квартиру они нашли. Наши юристы проверили пакет документов, который предоставил продавец. И на первый взгляд все было хорошо – документы в порядке. Но мы обнаружили, что в этой квартире имеет пожизненное право проживания и пользования пожилой человек, который на тот момент там жил. Этот нюанс был намеренно утаен продавцом, так как родственник отказывался выезжать. Такую квартиру, естественно, покупать было нельзя. Мы объяснили ситуацию покупателям и быстро нашли им альтернативную «чистую» квартиру. За что они нам были очень благодарны.

Как показать квартиру, чтобы ее захотели купить?

Жанна:

– Все просто: создать ажиотаж, очередь из покупателей! А еще любая квартира должна быть светлая и просторная! Всю лишнюю мебель, личные вещи убрать! Квартира должна хорошо пахнуть! И не только квартира, но и подъезд, лифт. Дурно пахнущий подъезд легко ставит крест на продаже, казалось бы, прекрасной квартиры. И бывает так, что сами риэлторы убирают в подъезде окурки, мусор.

Алена:

– Чтобы быстрее продать квартиру, мы всегда советуем продавцам сделать хорошую уборку, вымыть окна, полы, убрать личные вещи и животных. Если кто-то из жильцов квартиры курит, то не курить в помещении. Нужно сделать профессиональные фотографии, чтобы объявление на сайте «зацепило», чтобы квартиру захотелось посмотреть вживую.

Добавьте света в квартиру: повесьте светлые шторы, в осветительные приборы ввинтите яркие лампочки. И не забывайте про входную дверь – она «лицо квартиры». И не забывайте улыбаться – больше позитива!

Что ждет недвижимость в 2019 году?

На сегодняшний день средняя цена за квадратный метр во Владимире в новостройке – 42 000 руб. Вилка ценообразования велика: от 29 000 руб. до 60 000 руб. за квадрат. Наши эксперты едины во мнении: именно сейчас самое время покупать новостройки. В следующем году на них ожидается существенный рост цен из-за нового закона.

С 1 июля 2019 года окончательно оформляются изменения в закон о долевом строительстве, предусматривающие переход от действующей схемы привлечения денежных средств участников долевого строительства к схеме т.н. «проектного финансирования». Все застройщики начнут работать с использованием эскроу-счетов, которые предполагают, что деньги от дольщиков будут поступать на специальные счета, открытые застройщиками в банках, и воспользоваться ими застройщик сможет только после передачи квартиры дольщику. Стройку девелоперам придется финансировать из своих средств или кредитоваться в банках. Итог: строить будут меньше, цены будут расти и подрастать, а часть застройщиков уйдет с рынка.

Вместе с нашими экспертами поздравляем всех риэлторов с праздником. Профессионального роста, надежных партнеров, благодарных клиентов!

Елена Середина

Заглавное фото: bkn.ru