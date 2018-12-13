Юрий будет дуть, ТНТ4 будет «прожаривать» 18+

Юрий Дудь неоднократно говорил, за что не любит телевидение. Теперь телевидение расскажет, за что не любит Юрия Дудя. 17 декабря в 23:00 премьера на ТНТ4 — «Прожарка Юрия Дудя». Самый популярный интервьерсовременной России с около500 миллионов просмотров на Youtube-канале захотел показать пример всему шоу-бизнесу — самоиронию можно и нужно тренировать.

На шоу «ВДудь» Юрий иногда ставит своих гостей в неловкое положение откровенными вопросами. Теперь его очередь побыть гостем на первом комедийном хейт-шоу «Прожарка», где в неловкое положение ставят жёсткими шутками. Ведущий Илья Соболев заметил, что «самым сложным для Юрия оказалось выбрать время в своём плотном графике между бритьем висков и поднятием хохолка».

Юрий Дудь, блогер, журналист:«Такие проекты, как «Прожарка», возвращают мою веру в то, что у русских людей всё может быть хорошо с самоиронией. В моём представлении, если у человека есть самоирония — он неуязвим. Тренировать эту неуязвимость очень полезно всем. И начинать это делать нужно хотя бы с шуток про простату и онанизм. Это важно и необходимо, чтобы все чувствовали себя гармоничнее, счастливее и просто лучше»

В каждом выпуске «Прожарки» есть спецгость — известный человек, которому тоже есть что сказать герою шоу. Юрия ждала встреча с рэпером Гнойным. Илья Соболев рассказал, что «он согласился прийти, потому что просто хотел помыть в студии голову и пойти дальше». Но Гнойный поступил под стать своему псевдониму — перестал выходить на связь за пару дней до съёмок. Представьте, насколько жёсткой оказалась «Прожарка», если смогла напугать человека, который привык кжёсткимпанчам на «Версусбаттле». Да, «прожарщики» ТНТ4, видимо, оказались для него страшнее Оксимирона. Кто сумел заменить Гнойного и отменить все дела ради Юрия? Руслан Белый! Потому что после своего интервью Юрию ему тоже есть, что высказать блогеру в лицо. И заодно передать привет Даниле Поперечному.

Руслан Белый, комик:«Мне позвонили за два дня и попросили написать шутки. Я не люблю писать шутки за два дня, ведь я не Данила Поперечный»

Руслан Белый был на шоу «ВДудь», но остальных «прожарщиков» Юрий бы никогда не позвал на интервью. Тем хуже для него —значит им нечего терять! Участник «ComedyБаттл» Филипп Воронин рассказал: «Когда у Юры родился ребёнок, он под окнами роддома кричал не «Кто?», а «Сколько сантиметров?». Остальные хейтеры — резидент ComedyClubАндрей Бебуришвили, комики из проектов StandUp и «Открытый микрофон» Иван Усович, Сергей Детков, Валера Артюхов и Вера Котельникова. Они посмеялись над причёской и татуировками Юрия, его рекламными роликами и вспомнили увольнение с телеканала «МАТЧ».

Сам Юрий в своём ответном слове сказал молодым комикам спасибо: «кто-то же должен делать это на телевидении — носить одежду из «Ашана». Но в конце выступления заявил предельно серьёзно, что только такие шоу, как «Прожарка», могут спасти российский шоу-бизнес.

«Прожарка Юрия Дудя» — 17 декабря в 23:00 на ТНТ4.

Фото предоставлены телеканалом ТНТ4