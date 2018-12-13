Что делать с грязной водой из крана? Советы Роспотребнадзора

Жуткий запах воды чувствуют жители города Владимира уже второй день. Об этом писали наши коллеги с Призыв ТВ. Что случилось, пока что никто объяснить не может. Мы решили поинтересоваться у пресс-секретаря Роспотребнадзора Марины Колтуновой, что же делать жителям города и какие альтернативные способы получения чистой питьевой воды есть на ближайшие дни?

Причина запаха

-По поводу причины такого запаха пока ничего не можем сказать. Еще не получены лабораторные анализы. И источник запаха пока не установлен. К понедельнику мы уже будем готовы огласить причину и понять, есть ли вред для здоровья от этой воды.

Вода в социальных учреждениях

-По поводу социальных учреждений (детских садов, школ и больниц) можно быть спокойными. Вчера управлением Роспотребнадзора было выдано предписание МУП «Владимирводоканал» о том, чтобы чистой питьевой водой были обеспечены все пищеблоки в социальных учреждениях.

Сегодня утром руководитель управления образования администрации г. Владимира Елена Малик сообщила, что до заведующих и директоров донесли информацию. То есть, если на пищеблоке вдруг начнет пахнуть вода, руководители учреждений должны отправить заявку в МУП «Владимирводоканал» и оперативно получить снабжение чистой питьевой водой.

Что рекомендует Роспотребнадзор

-Мы рекомендуем людям не пользоваться этой водой в ближайшие дни. До тех пор, пока не установлена причина загрязнения. Лучше покупать бутилированную воду для приготовления пищи. А в целях бытового использования мы рекомендуем отстаивать воду. Тогда запах пропадает. К сожалению, ни кипячение, ни домашние фильтры неприятный запах не убирают.

Как проверить воду?

-Конечно, вы можете набрать в обычную банку образец этой воды и отнести в любую лабораторию для проверки. Но это стоит денег. Поэтому советуем вам не тратить свои средства, а дождаться наших исследований, результаты которых, как я уже говорила, мы огласим в понедельник.

Пока качество воды в городе оставляет желать лучшего, мы предлагаем жителям рассмотреть более безопасные варианты. Например, покупать воду в специальных автоматах, которые есть у нас в городе. Либо отправиться на родники.

Автоматы с водой

Например, в автоматических пунктах розлива продают сертифицированную питьевую воду, привезенную из деревни Зернево Суздальского района (1). Сейчас такие автоматы вы можете найти по адресам:

• Василисина, 1а

• Парижской Коммуны, 74/9

• Белоконской, 13

• Тракторная, 8

• Добросельская, 167в

• Юбилейная, 40

• Лакина, 153-б

• Комиссарова, 8а

• Безыменского, 8а

• Юбилейная, 5

• Проспект Ленина, 32а

• Балакирева, 28а

• проспект Строителей, 32

• Безыменского, 17

• Безыменского ,16-б

• Добросельская, 177

Родники во Владимире

По официальным данным, на территории города зарегистрирован 21 родник. Но активно пользуются люди только шестью.

1. Казанский родник (ул. Верхняя Дуброва, 40)

2. Леонтьев родник (ул. Мира, 8)

3. Родник на ул. Офицерской (ул. Лесная, 15)

4. Родник на ул. Маяковского, 41 (район садоводческого товарищества)

5. Родник «Гончары» на стадионе “Торпедо”

6. Родник в районе газозаправочной станции “Сунгирь” (южный склон оврага)

Вода в этих источниках регулярно проверяется. Но все-таки специалисты советуют ее кипятить перед употреблением.

Юлия Митина

Заглавное фото: vistanews.ru

(1) Источник Здоровья, ООО зарегистрирована по адресу: г.Владимир, ул. Мещерская, д. 9, 600033, ОГРН 1093327002493.