10 бесплатных онлайн-курсов по изучению иностранных языков

-
Учитесь из дома
Знания иностранного языка – необходимость XXI века. Это нужно всем, люди много путешествуют и общаются с иностранцами. Знаете ли вы, что изучать языки можно, не заплатив за это ни копейки? Мы сделали подборку бесплатных онлайн-курсов по изучению корейского, китайского, арабского, испанского, французского, немецкого и, конечно, английского. Прокачайте свои знания и разберитесь с произношением.
-
Китайский язык для начинающих
Длительность курса: 7 недель
Организатор: Пекинский университет
Бесспорно китайский сложный для изучения язык. Но уметь понимать простые предложения и общаться на легкие повседневные темы сможет каждый. Именно этому вас научат на онлайн-курсе. Он подходит для тех, кто хочет освоить базу и выучить простейшие слова и фразы на китайском.
-
Английский язык по фильмам и сериалам
Старт курса: 1 декабря
Длительность курса: 2 месяца
Организатор: онлайн-школа английского языка Skyeng
Все слышали о методике, когда язык учат по сериалам? Это возможно! Школа английского языка Skyeng разработала курс по изучению английского языка на основе двух популярных сериалов – «Шерлока Холмса» и «Гарри Поттера.
Изучать английский по «Шерлоку»
-
Испанский язык для начинающих
Длительность курса: 3 недели
Организатор: Калифорнийский университет в Дэвисе
После прохождения этого курса вы сможете свободно говорить о погоде, рассказать о себе, своей семье и друзьях. А также будете чувствовать себя уверенно и никогда не потеряетесь в незнакомой стране. Вы освоите основы грамматики и выучите слова и фразы, которые помогут завести беседу.
-
50 фраз, идиом и выражений на английском
Объём курса: 29 лекций
Для того, чтобы приступить к этому курсу, вам необходим уровень не ниже Pre-intermediate. Здесь не будет даваться основ, зато вы узнаете устойчивые фразы и выражения. Они могут пригодиться.
-
Произношение американского английского
Длительность курса: 4 недели
Организатор: Калифорнийский университет в Ирвайне
Этот курс также подразумевает наличие начальной подготовки. Потому что здесь вас будут учить именно правильному произношению. Думаете, что это не так важно? Вам, может быть, и нет, но людям, с которыми вы будете общаться, достаточно сложно вас понять без правильного произношения.
-
Основы корейского языка
Длительность курса: 5 недель
Организатор: Университет Ёнсе
Корейский – один из самых сложных языков в изучении. Этот курс поможет вам научиться писать, понимать устную речь и читать.
-
Краткий курс немецкого языка для начинающих
Объём курса: 19 лекций, 3 урока
Курс интересен тем, что информацию подают небольшими объемами. Одна лекция длится всего 3-4 минуты. После прохождения вы сможете понимать и излагать свои мысли на немецком. Конечно, многое зависит от вашей работы и целеустремленности.
-
Краткий курс французского языка для начинающих
Объём курса: 18 лекций, 3 урока
Курс похож на предыдущий. Такие же короткие лекции и много домашней работы. По окончании курса вы сможете самостоятельно строить предложения на французском и узнаете много новых слов.
-
Деловой английский язык: бизнес-встречи
Длительность курса: 4 недели
Организатор: Университет Вашингтона
Этот курс направлен на деловое общение. То есть он нужен тем, для кого английский язык – это необходимость в работе. Вы научитесь писать деловые письма, составлять предложения, подводить итоги встреч, а также узнаете термины, которые используют в бизнес-среде.
-
Арабский язык для начинающих
Объём курса: 25 лекций
Самый обычный вводный курс по арабскому языку. Вы узнаете все, что нужно, чтобы строить простые предложения и понимать, что вам говорят. Также вам расскажут о культуре арабских стран.
Юлия Митина
Заглавное фото: share.america.gov
Обсуждение