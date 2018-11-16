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10 бесплатных онлайн-курсов по изучению иностранных языков

Английский, французский, немецкий, испанский -  бесплатно!

  1. Учитесь из дома

    Знания иностранного языка – необходимость XXI века.  Это нужно всем, люди много путешествуют и общаются с иностранцами. Знаете ли вы, что изучать языки можно, не заплатив за это ни копейки? Мы сделали подборку бесплатных онлайн-курсов по изучению корейского, китайского, арабского, испанского, французского, немецкого и, конечно, английского. Прокачайте свои знания и разберитесь с произношением.

    Фото: schoolturan.kz

  2. Китайский язык для начинающих

    Длительность курса: 7 недель

    Организатор: Пекинский университет

    Бесспорно китайский сложный для изучения язык. Но уметь понимать простые предложения и общаться на легкие повседневные темы сможет каждый. Именно этому вас научат на онлайн-курсе. Он подходит для тех, кто хочет освоить базу и выучить простейшие слова и фразы на китайском.

    Курс

  3. Английский язык по фильмам и сериалам

    Старт курса: 1 декабря

    Длительность курса: 2 месяца

    Организатор: онлайн-школа английского языка Skyeng

    Все слышали о  методике, когда  язык учат по  сериалам? Это возможно! Школа английского языка Skyeng разработала курс по изучению английского языка на основе двух популярных сериалов – «Шерлока Холмса» и «Гарри Поттера.

    Изучать английский по «Шерлоку»

    Изучать английский по «Гарри Поттеру» 

    Фото: buzzfeed.com

  4. Испанский язык для начинающих

    Длительность курса: 3 недели

    Организатор: Калифорнийский университет в Дэвисе

    После прохождения этого курса вы сможете свободно говорить о погоде, рассказать о себе, своей семье и друзьях. А также будете чувствовать себя уверенно и никогда не потеряетесь в незнакомой стране. Вы освоите основы грамматики и выучите слова и фразы, которые помогут завести беседу.

    Курс

  5. 50 фраз, идиом и выражений на английском

    Объём курса: 29 лекций

    Для того, чтобы приступить к этому курсу, вам необходим уровень не ниже Pre-intermediate. Здесь не будет даваться основ, зато вы узнаете устойчивые фразы и выражения. Они могут пригодиться.

    Курс

  6. Произношение американского английского

    Длительность курса: 4 недели

    Организатор: Калифорнийский университет в Ирвайне

    Этот курс также подразумевает наличие начальной подготовки. Потому что здесь вас будут учить именно правильному произношению. Думаете, что это не так важно? Вам, может быть, и нет, но людям, с которыми вы будете общаться, достаточно сложно вас понять без правильного произношения.

    Курс

  7. Основы корейского языка

    Длительность курса: 5 недель

    Организатор: Университет Ёнсе

    Корейский  – один из самых сложных языков в изучении. Этот курс поможет вам научиться писать, понимать устную речь и читать.

    Курс

    Фото: orientaltravel.ru

  8. Краткий курс немецкого языка для начинающих

    Объём курса: 19 лекций, 3 урока

    Курс интересен тем, что информацию подают  небольшими объемами. Одна лекция длится всего  3-4 минуты. После прохождения вы сможете понимать и излагать свои мысли на немецком. Конечно, многое зависит от вашей работы и целеустремленности.

    Курс

  9. Краткий курс французского языка для начинающих

    Объём курса: 18 лекций, 3 урока

    Курс похож на предыдущий. Такие же короткие лекции и много домашней работы. По окончании курса вы сможете самостоятельно строить предложения на французском и узнаете много новых слов.

    Курс

  10. Деловой английский язык: бизнес-встречи

    Длительность курса: 4 недели

    Организатор: Университет Вашингтона

    Этот курс направлен на деловое общение. То есть он нужен тем, для кого английский язык  – это необходимость в работе. Вы научитесь писать деловые письма, составлять предложения, подводить итоги встреч, а также узнаете термины, которые используют в бизнес-среде.

    Курс

  11. Арабский язык для начинающих

    Объём курса: 25 лекций

    Самый обычный вводный курс по арабскому языку. Вы узнаете все, что нужно, чтобы строить простые предложения и понимать, что вам говорят. Также вам расскажут о культуре арабских стран.

    Курс

    Фото: alter-tour.ru

    Юлия Митина

    Заглавное фото: share.america.gov

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