10 бесплатных онлайн-курсов по изучению иностранных языков

Длительность курса: 4 недели

Организатор: Калифорнийский университет в Ирвайне

Этот курс также подразумевает наличие начальной подготовки. Потому что здесь вас будут учить именно правильному произношению. Думаете, что это не так важно? Вам, может быть, и нет, но людям, с которыми вы будете общаться, достаточно сложно вас понять без правильного произношения.

Курс