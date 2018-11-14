Какие киношедевры снимали во Владимире?

Этот фильм не только снимался во Владимире и области, но и само его действие связано с нашей историей. Именно она привела гениального режиссера Андрея Тарковского на владимирскую землю. Так в новелле «Набег» показано противостояние владимирцев и татарской орды Эдигея. Фильм был обвинен в пропаганде жестокости и насилия, подвергся перемонтажу и сокращению. Несмотря на свой полузапрещенный статус, картина стала событием в мировом кинематографе и остается им до сих пор. «Андрей Рублёв» «Ностальгия» «Жертвоприношение» Правильно! Неправильно! -

Талантливый врач-хирург, профессор Северцев, спасая жизнь ребенку, остался без ног. Друзья и любимая женщина помогли ему поверить в свои силы и вновь вернуться к любимому делу. Фильм о мужестве и благородной деятельности советских врачей-хирургов в основном снимали в павильонах студии «Ленфильм». А натурные съемки проводились в древнем Владимире: на улице Подбельского, в парке им. А. С. Пушкина, на привокзальной площади и в других местах города. «Горячее сердце» «Грешный ангел» «И снова утро» Правильно! Неправильно! -

Наш город облюбовали для своего фильма и кинематографисты «Беларусьфильма». Владимир им понравился прежде всего живописным зимним пейзажем. Действие фильма происходит в годы Великой Отечественной войны на Урале. Некоторые корпуса нашего тракторного завода и явились тем фоном, на котором развиваются события фильма. Главный герой его – мальчик-сирота, на плечи которого легла забота о бабушке и сестре. «Шаги по земле» «Иван Макарович» «Счастливый человек» Правильно! Неправильно! -

На улицах Владимира, ставшего по сценарию Златоградом, разворачивается производственная драма. Героиня Инны Чуриковой занимает пост председателя горисполкома. Ее главной целью становится идея постройки моста, который должен соединить старинную и промышленную часть города. В фильме, кроме Инны Чуриковой, снимались Василий Шукшин, Леонид Броневой, Николай Губенко и другие наши любимые актеры. «Тема» «Начало» «Прошу слова» Правильно! Неправильно! -

Молодой режиссер из Москвы приезжает в провинциальный театр. Он полон честолюбивых планов. Разгоняет часть труппы - во имя искусства. Человеческие драмы, слезы, старый актер доведен до инфаркта. Труды его не напрасны, он создает успешный спектакль. Но стоят ли высшие цели творчества человеческих слез? В фильме можно увидеть вид из окна и сам номер в гостинице «Заря». А также понаблюдать, как герои гуляют у Дмитриевского собора. «Успех» «Берега в тумане» «Кто заплатит за удачу» Правильно! Неправильно! -

Очаровательную комедию по пьесе Николая Островского снимали в Суздале и Владимире. Приключения героя в поисках богатой невесты актуальны были во все времена — и советские, и современные. Сюжет и сегодня не потерял свежести, шутки - искрометности, а кинолента - любви зрителей. В картине представлена целая плеяда советских актеров: Георгий Вицин, Лидия Смирнова, Николай Крючков, Ролан Быков... Во дворе Старой аптеки на улице Георгиевской города Владимира снималась сцена из фильма, в которой областной Центр народного творчества предстал в виде тюрьмы. «Жених с того света» «Женитьба Бальзаминова» «Жизнь и страдания Ивана Семенова» Правильно! Неправильно! -

Этот фильм вышел на экраны в 1982 году, но не устарел до сих пор. В нем есть некая загадка: до конца ведь непонятно, куда стремится герой, чего хочет, кто прав, а кто не совсем. При этом в фильме все люди хорошие, но почему же тогда всем им так плохо?! Съёмки шли на владимирских улицах, Колхозном рынке, в одном из домов на ул. Северной. Владимирских зрителей поразила сцена, в которой молодая любовница главного героя выходит из Богородице-Рождественского монастыря, где размещался… КГБ! «Полёты во сне и наяву» «Сентиментальный роман» «Чужие письма» Правильно! Неправильно! -

На областном совещании работников сельского хозяйства Анна встретила механика Николая, с которым ее когда-то очень давно связывало глубокое чувство. Эта случайная встреча заставляет их переживать все с начала и по-новому. Главные роли исполнили Станислав Любшин и Нина Русланова. Короткометражный фильм по мотивам одноименного рассказа В. Распутина был полностью снят в нашем городе. В 1980 году картина завоевала Гран-при на Международном фестивале короткометражных фильмов во французском Лилле. «Давай поиграем» «Дни надежды» «Встреча» Правильно! Неправильно! -

История любви китайского купца Чжоу и русской девушки Ольги, встретившихся и обвенчавшихся в Москве в годы НЭПа. Идея фильма - это вечная тема любви и красоты человеческих отношений, даже несмотря на то, что сошлись люди разных национальностей и, может быть, разных убеждений. Многие натурные съемки проводились во Владимире и Суздале. Кадр венчания молодых снимали возле Успенского собора во Владимире. «Последнее путешествие Каипа» «На Муромской дорожке» «Большая мечта» Правильно! Неправильно! -