Куда обращаться с острой болью?

Боль на ровном месте не возникает. Всегда есть причина её появления. Главное – обратиться к специалисту нужного профиля, уверен зам. главврача владимирской городской станции скорой медицинской помощи Владимир Леонёнок. Если болевой синдром обусловлен травмой – нужно обращаться в травмпункт БСП. Если это неврологический симптом, например, при хондрозе, помощь оказывает невролог. Если боль вызвана опухолью, необходимо через своего терапевта найти специалиста в онкодиспансере. Болит сердце – отправляйтесь к кардиологу. Глаз – к окулисту. Но если боль острая и нетерпимая?

Специально «Призыву Ру» медик рассказал, какими правами обладает человек в такой ситуации. Ведь, как показывает практика, далеко не всех пациентов во Владимире готовы принять без очереди.

Острая боль – идите без очереди

«Сейчас почти ко всем врачам люди записываются по электронным очередям, – говорит Владимир Леонёнок. – Но для пациентов с острой болью необходимо делать исключение. Нужно подходить в регистратуру, и сама регистраторша должна взять за руку пациента с острой болью и отвести его к нужному врачу. Без талонов, минуя очередь». Это касается любого заболевания. Если вас отказываются обслуживать, как например, описывается в материале, вышедшем на “Призыв ТВ”, то это – нарушение норм.

Если ночью разболелся зуб

Экстренная стоматологическая помощь оказывается в кабинете городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Владимира. Медики ведут прием с 20.00 до 8.00 ежедневно, без выходных. Пациент может получить неотложную помощь, когда необходимо срочное вмешательство. Это острые формы и обострения заболеваний периодонта, пародонта, пульпита, а также обострения воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. После оказания экстренной помощи пациента направляют в стоматологическую поликлинику по месту жительства. Для закрепления лечения.

В «скорую помощь» звонить стоит

В поликлиниках в выходные, как правило, дежурит один или два врача и только до обеда. Поэтому с острой болью остаётся два выхода (по ситуации надо смотреть): либо принять обезболивающее и в понедельник отправиться к врачу, либо вызвать “скорую”. Отказать не должны. Расспросят причину возникновения боли и приедут.

«У нас есть Приказ Минздрава № 388, который может изучить любой желающий, – говорит Владимир Леонёнок. – Там прописано, что на «острую боль» бригада должна выезжать незамедлительно. Если причина боли относительно несущественна – например, попала соринка в глаз или заноза в руку, – медики подскажут, как наложить повязку, но при более серьёзных жалобах отправятся на вызов. Нам проще его принять, чем отказаться – даже из чисто юридических соображений. Не видя больного, отфутболить его, а потом оказаться и перед его родственниками, и перед департаментом, и перед прокурором – такая перспектива никого не устраивает».

Дети с острой болью

«У нас есть такая притча: «Дети впереди паровоза». В законе тоже прописано, что обслуживание детей в приоритете у медиков, – пояснил Владимир Леонёнок. – Главная детская лечебница Владимирского региона – это стационар ОДКБ. Здесь в одном здании находится вся нозология. Есть все специалисты. Детей с острой болью, как правило, везут сюда, причём сразу на “скорой”. Принимают маленьких пациентов медики круглосуточно».

Приказ № 388

«Поводами для вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме являются внезапные острые заболевания, состояния, обострения хронических заболеваний, представляющие угрозу жизни пациента, в том числе: нарушения сознания, дыхания, системы кровообращения, психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, представляющими непосредственную опасность для него или других лиц, болевой синдром, травмы любой этиологии, отравления, ранения (сопровождающиеся кровотечением, представляющим угрозу жизни, или повреждением внутренних органов), термические и химические ожоги, кровотечения любой этиологии, роды, угроза прерывания беременности».

Полезные адреса и телефоны:

Детская скорая и неотложная помощь: 21-10-10

Приемное отделение больницы скорой помощи: 53-22-68

Детский травмпункт города Владимира: 21-11-76

Взрослый травмпункт города Владимира: 53-27-98

Больница скорой помощи: 23-43-44

ОДКБ: ул. Добросельская, 34д, телефоны: для записи на прием к врачу – 77-99-47, вызов врача на дом – 21-10-45

ГБУЗ ВО “Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г.Владимира”: ул. Горького, 5, телефоны: 53-19-00, 53-22-68, 42-33-33

Татьяна Данилова

Заглавное фото: boleznimatki.ru