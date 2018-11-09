Все на лед! Три катка уже работают во Владимире

Сезон катков можно считать открытым. Спортивные комплексы Владимира начали свою работу и приглашают покататься всех желающих. Куда пойти? Ведь теперь у нас в городе целых три больших катка, два из которых крытые. Мы сравнили цены и спросили у Анны Золотовой, фигуристки и тренера, где ей больше нравится заниматься спортом.

Ледовый дворец «Владимир»

Конечно, сейчас все внимание приковано к новому объекту. Открывшийся ледовый комплекс – официальная тренировочная база для детско-юношеской спортивной школы хоккея с шайбой и фигурного катания на коньках № 8. Поэтому в будние дни спортсмены занимают лед с 8.30 до 10.30 и с 14.00 до 20.00. А в выходные только с 8.00 до 13.00. С 14.00 начинаются массовые сеансы, когда кататься можно всем желающим.

Расписание массово катания в выходные:

Суббота: 14:15- 15:15, 15:45-16:45, 17:15-18:15, 18:45-19:45, 20:15-21:15.

Воскресенье: 14:15- 15:15, 15:45-16:45, 17:15-18:15, 18:45-19:45.

В ледовом дворце находится не только каток, но и тренажерные и хореографические залы.

По поводу льда и оборудования: лёд хороший, натуральный, как и в “Полярисе”. Есть большое отличие от других катков: здесь в прокате выдают кожаные коньки. Единственная проблема – то, что кататься можно только в выходные. В другое время каток занят хоккеистами или фигуристами.

Стоимость:

100 руб./ч, детям до 7 лет бесплатно;

прокат коньков: 50 руб./ч.

Телефон: 52-98-78

Ледовый дворец «Полярис»

Самый привычный и доступный каток.Большая площадка, есть прокат. Здесь прекрасная оснащенность сопустпующими приятным сервисом: есть кафе, автоматы с кофе и снеками. Это всегда был один из самых дорогих катков во Владимире. Но с сезона 2018-2019 стоимость катка идет не за час, а за целый день. Поэтому вы не ограничены по времени и можете кататься, сколько вам хочется! Стало выгодно здесь кататься!

Стоимость:

200 рублей (за целый день);

прокат 50 рублей (за целый день);

для студентов, школьников и семей от 3 человек стоимость катания – 150 рублей.

Адрес: г. Владимир, ул. Мира, д. 36.

Телефон: 36-16-36.

Каток «Пингвин»

Лёд для фигуристов жесткий, и нужно выбирать погоду, чтобы покататься нормально. Этот каток открытый, больше всего подходит для семейного катания и подростков. Массовое катание начинается ежедневно с 12.30. Место это достаточно спокойное и удобное для родителей и детей. Там еще есть маленькие «пингвинчики», с помощью которых детки учатся вставать на коньки. Они служат опорой для ребенка.

Стоимость:

пн-пт – 150 рублей;

сб-вс – 200 рублей детский, 250 взрослый;

– 200 рублей детский, 250 взрослый; прокат коньков – бесплатно.

Стоимость указана за целый день.

Адрес: Суздальский пр-кт, д. 8.

Телефон: (4922) 21-78-00.

Юлия Митина

Заглавное фото: vladtime.ru