Все на лед! Три катка уже работают во Владимире

Сезон катков можно считать открытым. Спортивные комплексы Владимира начали свою работу и приглашают покататься всех желающих. Куда пойти? Ведь теперь у нас в городе целых три больших катка, два из которых крытые. Мы сравнили цены и спросили у Анны Золотовой, фигуристки и тренера, где ей больше нравится заниматься спортом.
Ледовый дворец «Владимир»
Конечно, сейчас все внимание приковано к новому объекту. Открывшийся ледовый комплекс – официальная тренировочная база для детско-юношеской спортивной школы хоккея с шайбой и фигурного катания на коньках № 8. Поэтому в будние дни спортсмены занимают лед с 8.30 до 10.30 и с 14.00 до 20.00. А в выходные только с 8.00 до 13.00. С 14.00 начинаются массовые сеансы, когда кататься можно всем желающим.
Расписание массово катания в выходные:
Суббота: 14:15- 15:15, 15:45-16:45, 17:15-18:15, 18:45-19:45, 20:15-21:15.
Воскресенье: 14:15- 15:15, 15:45-16:45, 17:15-18:15, 18:45-19:45.
В ледовом дворце находится не только каток, но и тренажерные и хореографические залы.
По поводу льда и оборудования: лёд хороший, натуральный, как и в “Полярисе”. Есть большое отличие от других катков: здесь в прокате выдают кожаные коньки. Единственная проблема – то, что кататься можно только в выходные. В другое время каток занят хоккеистами или фигуристами.
Стоимость:
- 100 руб./ч, детям до 7 лет бесплатно;
- прокат коньков: 50 руб./ч.
Телефон: 52-98-78
Ледовый дворец «Полярис»
Самый привычный и доступный каток.Большая площадка, есть прокат. Здесь прекрасная оснащенность сопустпующими приятным сервисом: есть кафе, автоматы с кофе и снеками. Это всегда был один из самых дорогих катков во Владимире. Но с сезона 2018-2019 стоимость катка идет не за час, а за целый день. Поэтому вы не ограничены по времени и можете кататься, сколько вам хочется! Стало выгодно здесь кататься!
Стоимость:
- 200 рублей (за целый день);
- прокат 50 рублей (за целый день);
- для студентов, школьников и семей от 3 человек стоимость катания – 150 рублей.
Адрес: г. Владимир, ул. Мира, д. 36.
Телефон: 36-16-36.
Каток «Пингвин»
Лёд для фигуристов жесткий, и нужно выбирать погоду, чтобы покататься нормально. Этот каток открытый, больше всего подходит для семейного катания и подростков. Массовое катание начинается ежедневно с 12.30. Место это достаточно спокойное и удобное для родителей и детей. Там еще есть маленькие «пингвинчики», с помощью которых детки учатся вставать на коньки. Они служат опорой для ребенка.
Стоимость:
- пн-пт – 150 рублей;
- сб-вс – 200 рублей детский, 250 взрослый;
- прокат коньков – бесплатно.
Стоимость указана за целый день.
Адрес: Суздальский пр-кт, д. 8.
Телефон: (4922) 21-78-00.
Юлия Митина
Заглавное фото: vladtime.ru
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