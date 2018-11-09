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Штрафы для водителей вырастут? Знак «Шипы» отменили? 

Узнаем в ГИБДД по Владимирской области

Недавно в Интернете появилась информация о том, что с 20 ноября 2018 года больше  чем в два раза поднимут штрафы за правонарушения для автомобилистов. Кстати, о том, что новые камеры, фиксирующие правонарушения, заработали  в регионе в полную силу, писали наши коллеги с интернет-портала  Призыв ТВ. Также в последнее время много споров ведется относительно знака «Шипы». Мы решили узнать, какой размер штрафов ожидать и стоит ли клеить  знак “Ш”? На наши вопросы отвечает инспектор ГИБДД по Владимирской области Валерьян Шируков: 

Фото: novosti33.ru

– Никакого повышения штрафов не будет. Люди попросту вбрасывают информацию в Интернет, такое происходит каждый год. Ни о чем не переживайте. А если у вас появился штраф,  просто старайтесь оплатить его в ближайшие 2 недели. В этот период действует скидка 50%. 

Есть несколько удобных онлайн-способов оплаты штрафа с минимальной комиссией. 

Способ № 1. ” Сбербанк Онлайн” 

Если у вас есть данное приложение,  то это самый быстрый и простой способ. Алгоритм действий такой:

– авторизация на сайте; 

– выбора пункта ГИБДД в разделе “Платежи”; 

– ввод данных об автомобиле и водителе; 

– переход к оплате штрафа. 

Комиссия в данном случае минимальна –   1% от суммы задолженности.

Фото: makeava.ru

Способ № 2.  Портал “Госуслуги” 

Для оплаты штрафа этим способом пользователю необходимо будет пройти довольно длительную предварительную процедуру регистрации. Вам понадобятся: 

  • данные с паспорта;
  • номер СНИЛС; 
  • адрес электронной почты или номер мобильного телефона. 

Но если вы уже зарегистрированы, то все пройдет намного быстрее:

  • входим в личный кабинет;
  • выбираем услугу «Штрафы ГИБДД»; 
  • вводим данных о водителе и автомобиле;
  • далее выполняется поиск всех имеющихся штрафов 
  • если штрафы есть, выбираете их и оплачиваете. 

Комиссия также минимальна – 1% от суммы задолженности. 

Фото: vsegosuslugi.ru

Знак «Шипы» в сезоне 2018-2019

Второй важный вопрос, который волнует всех автомобилистов. Нужен ли знак «Шипы» или можно спокойно передвигаться без него.

В отношении знака «Шипы» закон действует. Это обязательное правило для всех автомобилистов. Есть законопроект об отмене, но он еще не принят. Поэтому пока остаются старые правила, – отмечает Валерьян Шируков.

Фото megapolisonline.ru

Таким образом, знак “Шипы”на автомобиле должен быть установлен. Этого требуют правила дорожного движения. Мало того, с 2017 года отсутствие знака считается неисправностью автомобиля – и в таком виде нельзя выезжать на дорогу.

Какие стандарты знака «Шипы»?

Да, существуют определенные размеры, под которые знак должен подходить. А именно:

  • знак представляет собой красный треугольник, в который вписана черная буква «Ш»;
  • длина стороны треугольника – не менее 20 см;
  • ширина красной каймы – 10% от длины стороны треугольника;
  • место установки знака – сзади транспортного средства.

Если не будет соблюдены все правила, то сотрудник ГИБДД может оштрафовать вас на 500 рублей.  Не больше! 

Юлия Митина

Заглавное фото: drivenn.ru

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