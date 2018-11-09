Штрафы для водителей вырастут? Знак «Шипы» отменили? 

Недавно в Интернете появилась информация о том, что с 20 ноября 2018 года больше чем в два раза поднимут штрафы за правонарушения для автомобилистов. Кстати, о том, что новые камеры, фиксирующие правонарушения, заработали в регионе в полную силу, писали наши коллеги с интернет-портала Призыв ТВ. Также в последнее время много споров ведется относительно знака «Шипы». Мы решили узнать, какой размер штрафов ожидать и стоит ли клеить знак “Ш”? На наши вопросы отвечает инспектор ГИБДД по Владимирской области Валерьян Шируков:

– Никакого повышения штрафов не будет. Люди попросту вбрасывают информацию в Интернет, такое происходит каждый год. Ни о чем не переживайте. А если у вас появился штраф, просто старайтесь оплатить его в ближайшие 2 недели. В этот период действует скидка 50%.

Есть несколько удобных онлайн-способов оплаты штрафа с минимальной комиссией.

Способ № 1. ” Сбербанк Онлайн”

Если у вас есть данное приложение, то это самый быстрый и простой способ. Алгоритм действий такой:

– авторизация на сайте;

– выбора пункта ГИБДД в разделе “Платежи”;

– ввод данных об автомобиле и водителе;

– переход к оплате штрафа.

Комиссия в данном случае минимальна – 1% от суммы задолженности.

Способ № 2. Портал “Госуслуги”

Для оплаты штрафа этим способом пользователю необходимо будет пройти довольно длительную предварительную процедуру регистрации. Вам понадобятся:

данные с паспорта;

номер СНИЛС;

адрес электронной почты или номер мобильного телефона.

Но если вы уже зарегистрированы, то все пройдет намного быстрее:

входим в личный кабинет;

выбираем услугу «Штрафы ГИБДД»;

вводим данных о водителе и автомобиле;

далее выполняется поиск всех имеющихся штрафов

если штрафы есть, выбираете их и оплачиваете.

Комиссия также минимальна – 1% от суммы задолженности.

Знак «Шипы» в сезоне 2018-2019

Второй важный вопрос, который волнует всех автомобилистов. Нужен ли знак «Шипы» или можно спокойно передвигаться без него.

– В отношении знака «Шипы» закон действует. Это обязательное правило для всех автомобилистов. Есть законопроект об отмене, но он еще не принят. Поэтому пока остаются старые правила, – отмечает Валерьян Шируков.

Таким образом, знак “Шипы”на автомобиле должен быть установлен. Этого требуют правила дорожного движения. Мало того, с 2017 года отсутствие знака считается неисправностью автомобиля – и в таком виде нельзя выезжать на дорогу.

Какие стандарты знака «Шипы»?

Да, существуют определенные размеры, под которые знак должен подходить. А именно:

знак представляет собой красный треугольник, в который вписана черная буква «Ш»;

длина стороны треугольника – не менее 20 см;

ширина красной каймы – 10% от длины стороны треугольника;

место установки знака – сзади транспортного средства.

Если не будет соблюдены все правила, то сотрудник ГИБДД может оштрафовать вас на 500 рублей. Не больше!

Юлия Митина

Заглавное фото: drivenn.ru