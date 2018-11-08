Чем нам грозит дефицит или избыток микронутриентов?

Сегодня Россия занимает одно из последних мест в мире по потреблению микронутриентов – витаминов, минералов и микроэлементов. Их дефицит еще не настолько велик, чтобы вызвать массовые авитаминозы, но уже достаточен для того, чтобы отражаться на общей заболеваемости населения и угрожать физическому и интеллектуальному потенциалу россиян. Засеваемые почвы изрядно обеднели, в связи с чем снизилась пищевая ценность выращиваемых на ней зерновых и овощных культур. С другой стороны, кальций, в избыточном количестве содержащийся в нашей воде, пользы тоже не приносит. Тема осознанности питания обсуждалась на пресс-завтраке, организованном АНО ИПЦ «Доверие» – куратором просветительской программы «Будь здоров!», которая реализуется в образовательный учреждениях нашей области.

Врач-гастроэнтеролог Наталья Дурново рассказала, что суточная потребность организма в микронутриентах — всего 1,5-2 г в сутки. Современная пища покрывает эту потребность всего на 5-6%. Если в организме образуется острый дефицит жизненно важных веществ, негативные изменения в работе организма происходят на клеточном уровне. Это влечет за собой не только ослабление иммунитета, возникновение различных заболеваний, но и сказывается на нашем психическом состоянии. Гиперактивность современных детей напрямую связана с дефицитом железа, витамина С, переизбытком сахаров в рационе. Агрессивному ребенку необходима помощь не только психолога, но и педиатра.

Аллергия и депрессия — тоже последствия дефицита микронутриентов. Тем, кто в унынии, необходимы калий, магний, поменьше сахара и кофеина. 70% населения страдают анемией — дефицитом железа — и нехваткой йода. Отсюда столь резкое снижение интеллекта у современных детей. 80% страдают от нехватки фолиевой кислоты, а это нарушения репродуктивной функции.

Люди пытаются восполнить нехватку жизненно важных веществ витаминно-минеральными комплексами из аптеки. Но, к сожалению, большинство таких препаратов не идентичны натуральным микронутриентам. К примеру, в состав витамин С входит не только аскорбиновая кислота, чаще всего предлагаемая в аптеках, но еще шесть сложных солей-аскорбатов. К счастью, последнее время технологии производства достигли больших высот и научились производить так называемые хелатные формы витаминов и минералов. Вернее, не производить, а эффективно доставать их из растительного и животного сырья в их натуральном виде. Необходимые вам препараты выпишет вам врач-гастроэнтеролог после проведения анализа, определяющего каких именно микронутриентов остро не хватает вашему организму.

Профессор кафедры биологии и экологии ВлГУ Алексей Пономарев развил тему важности отдельных микроэлементов для здоровья россиян. Проблема в том, что у человека сейчас нет возможности улучшить экологию, что влечет за собой необратимые последствия. Например, в ковровской питьевой воде абсолютно нет железа, а в судогодской обнаружен избыток кальция. Исследовали воду из природных гидроисточников на присутствие лантаноидов – металлов, необходимых нашему организму. Они присутствовали только в одном роднике под Суздалем.

Из доступных средств, нормализующих количество кальция, который идет на пользу организма, Алексей Пономарев порекомендовал только натуральный йогурт. А вот кальций, содержащийся в нашей воде и других молокопродуктах, плохо усваивается людьми, чей возраст перевалил за 20 лет. Его избыток приводит к кальцификации организма, последствиями чего являются атеросклерозы, инсульты, инфаркты и онкозаболевания. Поэтому при необходимости надо проводить декальцификацию при помощи специальных препаратов, которые вам может выписать врач после проведенного обследования.

Татьяна Лысова

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