Что вы знаете об архитекторе Александре Столетове?

Что сейчас находится во Владимире на месте дома, где родился и провел свое детство Александр Васильевич Столетов? Дом-музей Столетовых Гимназия № 3 Пустырь Правильно! Неправильно! -

Кем приходится Александр Васильевич Столетов знаменитым братьям Александру и Николаю Григорьевичу Столетовым? Племянником Дальним родственником Двоюродным братом Правильно! Неправильно! -

Какое промышленное предприятие спроектировал Александр Столетов во Владимире 20-х годов? Швейную фабрику Тракторный завод Электростанцию Правильно! Неправильно! -

В каком году Александр Столетов руководил неотложными работами по укреплению Дмитриевского собора во Владимире? 1941 1948 1956 Правильно! Неправильно! -

В восстановлении городов какой области принимал участие Столетов в качестве проектировщика в 1942 – 1944 годах? Московской области Калининской (ныне Тверской) области Горьковской (ныне Нижегородской) области Правильно! Неправильно! -

С 1950 года Александр Столетов – главный архитектор Владимирской специализированной экспериментальной научно-реставрационной производственной мастерской. Что стало главным делом Александра Васильевича с этого времени? Изучение и реставрация памятников Владимиро-Суздальской Руси Перепланировка архитектурных памятников под музейные нужды Восстановление Дмитриевского собора Правильно! Неправильно! -

Над проектом реставрации какого памятника архитектуры Александр Васильевич работал в 1955–1960 годам вместе со своим сыном Игорем Столетовым? Собор Покровского монастыря XVI в. в Суздале Палаты Андрея Боголюбского XII в. в пос. Боголюбово Успенский собор Княгинина монастыря XII в. во Владимире Правильно! Неправильно! -

Для организации экспозиции в каком из памятников архитектуры Владимиро-Суздальского музея-заповедника Столетов трижды выполнял проект реконструкции (1956, 1958, 1966)? Здание присутственных мест (Палаты) Золотые ворота XII в. Водонапорная башня Правильно! Неправильно! -

Последние годы жизни А.В. Столетова были посвящены разработке научной системы реставрации и реконструкции памятников белокаменного зодчества. Его проект реконструкции (1962–1966) какого собора так и не был претворен в жизнь? Георгиевского собора XIII в. в Юрьев-Польском Собор Покровского монастыря XVI в. в Суздале Церковь Покрова на Нерли XII в. Правильно! Неправильно! -