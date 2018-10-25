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Что вы знаете об архитекторе Александре Столетове?

27 октября 1896 г. родился спаситель Дмитриевского собора

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Обсуждение 1

  • Елена:
    25.10.2018 в 20:20

    Да,6 из 10,и то благодаря фотографиям!Превосходный,познавательный тест!!!

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