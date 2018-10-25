Что вы знаете об архитекторе Александре Столетове?

Что сейчас находится во Владимире на месте дома, где родился и провел свое детство Александр Васильевич Столетов?
Правильно!
Неправильно!
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Кем приходится Александр Васильевич Столетов знаменитым братьям Александру и Николаю Григорьевичу Столетовым?
Правильно!
Неправильно!
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Какое промышленное предприятие спроектировал Александр Столетов во Владимире 20-х годов?
Правильно!
Неправильно!
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В каком году Александр Столетов руководил неотложными работами по укреплению Дмитриевского собора во Владимире?
Правильно!
Неправильно!
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В восстановлении городов какой области принимал участие Столетов в качестве проектировщика в 1942 – 1944 годах?
Правильно!
Неправильно!
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С 1950 года Александр Столетов – главный архитектор Владимирской специализированной экспериментальной научно-реставрационной производственной мастерской. Что стало главным делом Александра Васильевича с этого времени?
Правильно!
Неправильно!
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Над проектом реставрации какого памятника архитектуры Александр Васильевич работал в 1955–1960 годам вместе со своим сыном Игорем Столетовым?
Правильно!
Неправильно!
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Для организации экспозиции в каком из памятников архитектуры Владимиро-Суздальского музея-заповедника Столетов трижды выполнял проект реконструкции (1956, 1958, 1966)?
Правильно!
Неправильно!
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Последние годы жизни А.В. Столетова были посвящены разработке научной системы реставрации и реконструкции памятников белокаменного зодчества. Его проект реконструкции (1962–1966) какого собора так и не был претворен в жизнь?
Правильно!
Неправильно!
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Где похоронен Александр Столетов?
Правильно!
Неправильно!
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Обсуждение 1
Да,6 из 10,и то благодаря фотографиям!Превосходный,познавательный тест!!!