Учим иностранный с года. Язык до гениальности доведет?

О том, как учить иностранный язык в младенчестве и преклонном возрасте, какими методиками пользоваться, поговорим с преподавателем клуба иностранных языков «In touch» Элеонорой Одинцовой. А также узнаем секреты успеха изучения любого языка.

Как можно раньше или нет?

Когда нужно начинать учить иностранный язык? Некоторые родители готовы уже в 6-8 месяцев отдать своего малыша в центры развития. И спрос рождает предложения. Сегодня практически в любом детском центре предлагается изучение иностранного языка с 8 месяцев, с 2 лет, с 3 лет и так далее.

В Японии, например, многие родители до сих пор придерживаются концепции Масары Ибуки (одного из основателей корпорации «Sony», создателя японской ассоциации раннего развития и школы «Обучение талантов»). Он рекомендовал окружать ребенка хорошей классической музыкой, живописью, танцами, тренировать не только левую, но и правую руку, учить с ним стихи наизусть, чаще ходить пешком и обязательно слушать иностранную речь. Масара Ибуки был уверен, что в течение первых трех лет жизни у ребенка самый высокий потенциал к обучению и развитию.

В Европе недавно закончили исследование: за маленькими англичанами, изучавшими французский язык с 8 лет и с 11 лет до 16 лет, не уезжая с родины, наблюдали несколько лет. А потом сравнили уровень владения языком у детей. Оказалось, что у первых, приступивших к учебе раньше, всего на 5% было лучше восприятие устной речи, но при тестировании навыков чтения, письма, собственной речи никакой заметной разницы по сравнению со второй группой учеников не было.

А вот вам другое американское исследование: детям из Китая и Японии, переехавшим в США до 7 лет и начавшим изучать английский язык рано, уже во взрослом возрасте давали грамматические тесты. Дети, переехавшие до 7 лет, показывали такие же результаты теста, что и коренные американцы, говорящие на английском языке с самого рождения. Чем в более позднем возрасте переселялся в США иностранец, тем меньше у него было правильных ответов.

Российские психологи и педагоги говорят о том, что дети обладают способностью всё быстро запоминать и также всё быстро забывать. Без достаточного упорства и регулярности со стороны родителей в столь раннем возрасте толка от занятий будет мало. Дети, начавшие позже изучение языка, могут вполне обогнать «ранних пташек». С грамотным специалистом ребёнок способен быстро начать осваивать язык и в 7, и в 9 лет.

Педагог клуба иностранных языков «In touch» Элеонора Одинцова предлагает нам вспомнить о детях-билингвах:

– В некоторых двуязычных семьях дети учат оба языка одновременно. А потом еще и третий. И довольно успешно. Конечно же, все зависит от индивидуальных способностей малыша, от усилий родителей. В дошкольном возрасте педагогу главное настроить малыша на изучение языка через учебный процесс, пусть даже игровой. И да. Вполне реально и взрослому учить два языка сразу, однако «каши» в голове не избежать. Именно в этой ситуации нужна система: нужно выявить для себя закономерности, межъязыковые сходства и отличия.

Учить для себя – не стимул

Меня часто спрашивают: «За сколько можно выучить язык?» Я немного лукавлю, подбадривая интересующихся: «За полгода!» Заговорить – да. Вы будете не носителем языка, но общаться на уровне изъяснения сможете. Говорить, писать, воспринимать на высоком уровне – это дальнейшая перспектива и работа над собой и языком. Чтобы достичь уровня носителя языка, нужно оттачивать знания. И в идеальном варианте пожить, побывать в языковой среде. Для приобретения акцента нужны огромные усилия.

Начать учить язык и выучить его можно и в 5 лет, и в 80 лет! Например, венгерская переводчица Като Ломб знала 16 языков.Почти все выучила самостоятельно. В 80 лет она начала учить иврит!

Англичанка Мэри Хобсон начала учить русский язык, прочитав роман Л.Н. Толстого «Война и мир», в 60 лет. Сейчас ей 90, она переводчик, отлично переводит на английский произведения А.С. Пушкина. Кстати, изучение иностранного языка в преклонном возрасте отодвигает болезнь Альцгеймера, что уже доказано учеными.

Секрет успеха в изучении любого иностранного языка – систематичность, учить надо каждый день, а не раз-два в неделю. И перестаньте учить язык просто для себя, это не цель. Нужна правильная мотивация, например, карьера (повышение по службе), переезд, а может быть, даже любовь или простое общение.

Мозг – это те же мышцы. И их нужно тренировать. На первых этапах, безусловно, сложно всем. Надо войти в режим, выработать навыки. С этой точки зрения с взрослыми людьми чуть проще, чем с малышами. Они могут сами выбрать методику, поставив себе определенную цель. Я считаю, что методики нужно варьировать, сравнивать. Трудно предугадать, какая из них будет более эффективная, каждый человек индивидуален.

Самый сложный язык – русский

Нам, носителям языка, не всегда просто овладеть грамматикой и лексикой собственного языка. А каково иностранцу! Один дизайнер из Нидерландов однажды сказал, что русский язык – это звуки, которые издавала бы кошка, посади ее в коробку, полную мраморных шариков: писк, визг и полная неразбериха. У иностранцев мозг затрудняется воспринимать наши фразы: «Старый Новый год», «да нет, наверное», «пойдем побегаем».

Нам же трудно изучать арабский, китайский, японский языки: там другая система, не буквы, а символы. И это требует больших усилий. В китайском языке очень важен звуковой ряд. Один иероглиф может звучать по-разному, и это нужно уловить. От звучания зависит значение слова. Речевой аппарат у разных национальностей устроен по-разному. И нам порой трудно воспроизводить чужую речь.

Считается, что испанский (весьма востребован) – это самый простой язык для изучения. Его вокабуляр похож на английский, простая орфография, несложное произношение и грамматика. Испанский язык востребован.

Французский и итальянский тоже несложные языки. В итальянском нет падежей, в нем простое произношение. И английский, как ни странно, считается также простым языком. В его грамматике нет падежей и рода, а слова не надо согласовывать. Да и сами слова достаточно короткие и лаконичные.

Кстати, самый распространенный язык по числу носителей (и перспективный, спрос на него большой) – китайский. На нем говорят более миллиарда человек. Английский уступает ему (всего 335 миллионов говорят), но по-прежнему является самым изучаемым языком в мире – учат его более 1,5 миллиарда человек. В последние десятилетия набирает популярность китайский язык.

Молодежь стала учить корейский язык из-за поп-айдолов, дорам (сериалов), аниме-культуры.

Какой бы вы язык ни выбрали, учите с удовольствием! Наслаждайтесь языком и не почивайте на лаврах. В конце нашего разговора Элеонора Одинцова вспомнила, как однажды с иностранцами играла в «Крокодила». Ей досталось слово «Симпсоны» (The Simpsons). Она долго пыталась изобразить. Чтобы они поняли, показала, что угадывать надо одно слово. И когда никто не угадал, она воскликнула: «Ну, вы что! Это же Симпсоны!» Иностранцы ей возразили: «Тут два слова»! Элеонора в запале игры забыла про артикль «The».

Кстати, о том, где во Владимире можно выучить английский (и не только его) с нуля, мы писали не так давно, читайте здесь. Найдете адреса, примерную стоимость и программы.

Елена Середина

Заглавное фото: inform-ua.info