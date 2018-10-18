Ребёнок потерялся!

В конце октября начнутся школьные каникулы. А там и Новый год не за горами. Значит, предстоят поездки, экскурсии, массовые мероприятия: дети и родители наверняка выберутся из дома за новыми впечатлениями. Может быть, это будут поездки в другие города, а может, и в родной Владимирской области хватит приключений. И тут папам и мамам важно бдительность не потерять. Потому что в порыве эмоций, при большом скоплении народа ребята могут запросто… потеряться. Как себя обезопасить от этой неприятности и что делать, если она всё же произошла, рассказывает блогер-спасатель Юлия Хисамиева (информационный координатор и руководитель направления профилактики поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» во Владимирской области).

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