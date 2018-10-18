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Осенний уход: как выбрать шампунь и маску для волос

Топ средств от стилиста Полины Есиповой

Осенью волосы требуют особенного ухода, ведь летом они подвергались воздействию  высушивающего солнца. А впереди – осенние холода и воздействие низких температур.  В магазинах представлено огромное количество разных марок и линеек. И мы каждый раз стоим перед сложным  выбором.  В итоге просто идём за привычной банкой, которой уже давно пользуемся. Это не совсем правильно, ведь  волосам нужен разный уход. Да и производители выпускают постоянно что-то новенькое! Парикмахер-стилист Полина Есипова рассказала нам, как правильно подбирать средства и каким производителям она отдает предпочтение.

Полина Есипова

Про шампуни

Если у вас чувствительная кожа головы, то лучше берите именно такого типа шампунь. Советую рассмотреть итальянскую продукцию Davines, Nook (стоимость от 1000 рублей). Это качественная косметика для волос без сульфатов и парабенов. Такие средства опробованы мной лично. Еще у них же есть классные сыворотки для кожи головы. Для тех, у кого сухость, раздражение, очень подойдет.

Фото: beautyunearthly.blogspot.com

Если вы блондинка, то тут стоит всегда контролировать состояние волос. Так как обычно это хрупкий волос, которому нужно питание. Лучше всего какое-то время заняться восстановлением волос  и отдавать приоритет таким средствам.

Для поддержания красивого холодного блонда также рекомендую использовать оттеночные шампуни или бальзамы. Люблю Concept (стоимость от 200 рублей) и L’Oréal (стоимость от 300 рублей), но недавно ещё у Redken вышел такой шампунь.

Фирма Redken также выпускает шампуни без сульфатов и парабенов. У Concept и L’Oréal также есть линейки бессульфатных шампуней, что актуально в наш век вредной химии.

Если изначально у вас стоит цель получить от шампуня объем или блеск, то берите соответствующие линейки. Не стоит гадать и часами стоять у полок магазина. Все просто!

Про кондиционер и маску

Я больше – за маску. Не во всех марках мне нравятся кондиционеры, так как они не дают нужного  эффекта. Проще говоря,  мне их мало. Только в фирме Redken (стоимость от 900 рублей) я могу посоветовать взять отдельно кондиционер и отдельно маску. Они    мегаконцентрированные!

Фото: volosyki.ru

Оптимальный вариант, если вы будете первые 2-3 недели пользоваться средством для окрашенных волос, а остальное время брать маски для увлажнения/питания/восстановления. 

Кстати,  чаще всего достаточно именно увлажнения, его можно найти в линейках для окрашенных или кудрявых волос. Не бойтесь  брать такие средства, пусть даже если у вас неокрашенные волосы. Дело в том, что средства для таких волос обладают максимальным комплексом защиты и увлажнения. А это никому не повредит!

Кстати, хорошее суперувлажняющее средство – Smartbond (стоимость от 1000 рублей). Знаете почему волосы после него такие плотные? Потому что восстановлена эластичность, а эластичность достигается достаточным количеством  влаги в волосе.

Фото: bh.by/catalog

Про несмываемые средства

Их вы наносите перед сушкой. Отдавайте предпочтение многофункциональным средствам, в которых есть не только термозащита, но и увлажнение, восстановление и прочее. Вообще, таких средств можно наносить до 3-5 видов на волосы. На корни вы можете нанести мусс для объема, на длину волос ранее указанный спрей, а на сами кончики – капельку масла. Это не утяжелит волосы, так как все средства вы нанесли на разные участки волос. 

Фото: kulturologia.ru

Конечно, все средства подбираются индивидуально, поэтому не бойтесь пробовать, чтобы найти свой идеальный комплект средств для ухода. Всем красивых волос!

С любовью, МоднаЯ!

Заглавное фото: mylitta.ru

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