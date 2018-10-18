Осенний уход: как выбрать шампунь и маску для волос

Осенью волосы требуют особенного ухода, ведь летом они подвергались воздействию высушивающего солнца. А впереди – осенние холода и воздействие низких температур. В магазинах представлено огромное количество разных марок и линеек. И мы каждый раз стоим перед сложным выбором. В итоге просто идём за привычной банкой, которой уже давно пользуемся. Это не совсем правильно, ведь волосам нужен разный уход. Да и производители выпускают постоянно что-то новенькое! Парикмахер-стилист Полина Есипова рассказала нам, как правильно подбирать средства и каким производителям она отдает предпочтение.

Про шампуни

Если у вас чувствительная кожа головы, то лучше берите именно такого типа шампунь. Советую рассмотреть итальянскую продукцию Davines, Nook (стоимость от 1000 рублей). Это качественная косметика для волос без сульфатов и парабенов. Такие средства опробованы мной лично. Еще у них же есть классные сыворотки для кожи головы. Для тех, у кого сухость, раздражение, очень подойдет.

Если вы блондинка, то тут стоит всегда контролировать состояние волос. Так как обычно это хрупкий волос, которому нужно питание. Лучше всего какое-то время заняться восстановлением волос и отдавать приоритет таким средствам.

Для поддержания красивого холодного блонда также рекомендую использовать оттеночные шампуни или бальзамы. Люблю Concept (стоимость от 200 рублей) и L’Oréal (стоимость от 300 рублей), но недавно ещё у Redken вышел такой шампунь.

Фирма Redken также выпускает шампуни без сульфатов и парабенов. У Concept и L’Oréal также есть линейки бессульфатных шампуней, что актуально в наш век вредной химии.

Если изначально у вас стоит цель получить от шампуня объем или блеск, то берите соответствующие линейки. Не стоит гадать и часами стоять у полок магазина. Все просто!

Про кондиционер и маску

Я больше – за маску. Не во всех марках мне нравятся кондиционеры, так как они не дают нужного эффекта. Проще говоря, мне их мало. Только в фирме Redken (стоимость от 900 рублей) я могу посоветовать взять отдельно кондиционер и отдельно маску. Они – мегаконцентрированные!

Оптимальный вариант, если вы будете первые 2-3 недели пользоваться средством для окрашенных волос, а остальное время брать маски для увлажнения/питания/восстановления.

Кстати, чаще всего достаточно именно увлажнения, его можно найти в линейках для окрашенных или кудрявых волос. Не бойтесь брать такие средства, пусть даже если у вас неокрашенные волосы. Дело в том, что средства для таких волос обладают максимальным комплексом защиты и увлажнения. А это никому не повредит!

Кстати, хорошее суперувлажняющее средство – Smartbond (стоимость от 1000 рублей). Знаете почему волосы после него такие плотные? Потому что восстановлена эластичность, а эластичность достигается достаточным количеством влаги в волосе.

Про несмываемые средства

Их вы наносите перед сушкой. Отдавайте предпочтение многофункциональным средствам, в которых есть не только термозащита, но и увлажнение, восстановление и прочее. Вообще, таких средств можно наносить до 3-5 видов на волосы. На корни вы можете нанести мусс для объема, на длину волос ранее указанный спрей, а на сами кончики – капельку масла. Это не утяжелит волосы, так как все средства вы нанесли на разные участки волос.

Конечно, все средства подбираются индивидуально, поэтому не бойтесь пробовать, чтобы найти свой идеальный комплект средств для ухода. Всем красивых волос!

С любовью, МоднаЯ!

Заглавное фото: mylitta.ru