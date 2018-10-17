В погоне за выгодой: акции, скидки, кэшбеки

«Я – Светлана, и я – шопоголик». Эту фразу я повторяю себе каждый раз, когда выхожу из торгового центра с объемными пакетами или когда закрываю удачную сессию с покупками в любимом интернет-магазине. Только вот удовольствие мне доставляет не сам факт покупки, а то, что я совершила выгодную сделку – купила нужный (это ключевое слово) мне товар по хорошей цене.

Разбудите меня ночью и спросите, где сегодня распродажа, и в каком магазине выгоднее купить резинку для трусов, я отвечу без запинки, а потом перевернусь на другой бок и продолжу смотреть сон про то, как апокалипсис настигает меня в гипермаркете (поверьте шопоголику, это лучший вариант развития событий).

То есть если про акции, скидки и кэшбеки – это ко мне. Вообще, шопоголики любят делиться друг с другом информацией – у них есть свои группы в социальных сетях, и мессенджерах. Если вы еще не там, скорее присоединяйтесь. Там помогают экономить.

Но в честь моего почти профессионального праздника (вчера был День продовольствия как-никак) поговорим о том, как с выгодой ходить именно в продуктовые магазины. А об остальных, обещаю, расскажу отдельно.

Так ли выгодно «выгодное предложение»?

Вот скептики сейчас мне заявят, что все акции супермаркетов – маркетинговый ход, сделанный с целью заманить нас в магазин и заставить потратить там половину зарплаты. Что уж скрывать, так оно и есть! Но если разобраться и подойти к процессу с умом, можно извлечь немалую выгоду.

Планируем покупки на месяц. Составляем список продуктов. Носим его с собой, постепенно вычеркивая уже купленное и добавляя продукты, которые «на исходе». Периодически устраиваем ревизию в холодильнике и шкафчике с продуктами.

Итак, крупы, растительные масла, макаронные изделия, специи и прочую бакалею можно и нужно покупать впрок и со скидкой. Сейчас я не говорю о том, чтобы затариваться едой в промышленных количествах. Речь идет о периоде в месяц. Моей семье хватает в среднем 4-5 килограммов разных круп (гречка, рис, пшено, овсянка, кукурузная крупа). Почему бы не прикупить это все, когда есть скидка 20-30%?

Однозначно со скидкой и впрок я беру недешевые нут, булгур, чечевицу и кускус. Всегда пригодится в хозяйстве небольшой запас муки – в моем случае это 2-3 килограмма. Не могу пройти мимо вкусной «акционной» рыбки в банках – иногда хочется сварить суп или по-быстрому сделать салат из консервированной сайры или горбуши.

Чай-кофе? Не портятся, к тому же неплохой дежурный подарок (иногда вот взял банку кофе из шкафчика и подарил хорошему человеку просто так или в благодарность за услугу). Поэтому находясь в этом отделе магазина, всякий раз «подбиваю» остатки и складываю в корзинку пачку. Туда же мюсли, хлопья и орехи.

Как понять, реальна ли скидка?

В идеале, сравнить, конечно. Но можно и не бегать в соседний магазин – посмотрите на полку рядом. Цены на один и тот же продукт разных демократичных марок практически всегда находится в рамках одной ценовой категории. Видите выгоду? Берите! Считаете, что перечеркнутая цена завышена, а товар не нужен вам прямо сейчас,– пройдите мимо.

Еще раз подчеркну, я не призываю вас покупать 10 килограммов гречи и 15 литров подсолнечного масла. Нет! Смысл в другом: вспомнили, что крупы осталось на два раза, а взгляд уперся в выгодное предложение? Возьмите пару пачек! К слову, у меня нет дома склада с продуктами, все купленное умещается в шкафчиках среднестатистического кухонного гарнитура. И да, продукты я не выбрасываю!

Эксперимент от обратного

Однажды, когда я еще пыталась бороться со своей страстью к выгодным покупкам, я решила на месяц исключить из жизни такие понятия, как «Акция», «Распродажа» и «1+1». Я месяц покупала товары только по белым ценникам (не буду сейчас о тех мучениях, которые мне доставлял этот процесс). Недели через две я уже израсходовала «привычный» бюджет на продукты, а за месяц превысила его на 35%. Проведенный анализ расходов показал, что рацион наш стал несколько скуднее, из него практически исчезли продукты «не первой необходимости» – вкусняшки и баловство, которые делают жизнь чуточку слаще и веселее. Я грустила, например, без килограммов сезонных мандаринов «по акции». Орехи и мороженое покупались значительно реже, а шоколад вообще не появлялся в доме. Но еще раз повторю: в целом на продукты потратила я гораздо больше, чем обычно!

И еще один пример. Правда, киношный, но, надеюсь, вы меня простите за легковерность и наивность – я уверена, такое вполне могло быть в жизни. Герой одного американского фильма постоянно вырезал из газет скидочные купоны на продукты (в Штатах – это довольно распространенная практика), другие над ним смеялись, полагая, что он лишь тратит свое время. А он шел в магазин, покупал товар со скидкой, а сэкономленные деньги (разницу между реальной и акционной ценой) откладывал. За несколько лет скопилась немалая сумма, которую в финале фильма герой вручил своей знакомой как свой вклад в начало ее самостоятельной жизни.

Приложение, которое поможет сберечь деньги

Мы – люди современные, смартфон в кармане почти у каждого. Так вот не поленитесь сегодня же скачать и установить бесплатное приложение со скидками супермаркетов. Самое распространенное называется «Едадил». Оно позволяет не просто экономить, а сделать этот процесс планируемым и осознанным. Во-первых, в приложении аккумулированы все скидки и акции. Во-вторых, есть функция составления списка покупок. В-третьих, «Едадил» позволяет возвращать деньги. Как? – спросите вы. Просто! – отвечу я. Просто сканируя чеки с вашими покупками.

Простой пример из недавнего моего прошлого. Моя семья любит мороженое. На днях купили сразу много (акция, да-да) – стаканчики, рожки и прочее. Чек сразу же отсканировали и получили кэшбек (возврат денег). Каждая пятая порция обошлась нам бесплатно. Деньги можно вывести через виртуальный кошелек или сразу же положить на телефон. Если платите картой, чек можно отсканировать в течение 24 часов, если наличкой – то у вас есть 3 часа, чтобы навести камеру смартфона на QR-код на чеке. Список акционных продуктов – в приложении.

Козырная карта покупателя

У меня их, понятное дело, полный набор. Есть даже отдельный кошелек, специально для скидочных карт. Как только вижу возможность оформить что-то пластиковое и яркое – сразу же заполняю анкету и регистрируюсь на сайте компании. Да, я коплю бонусы и мне совершенно не стыдно! Более того, моим соседям по очереди в кассе становится даже немного завидно, когда некоторые покупки достаются мне «бесплатно» – на оплату направляются скопленные баллы. Выгоднее всего оформлять карту в день открытия или в день рождения магазина. Даже если «пластик» не бесплатный, его стоимость быстро возвращается к вам с выгодными покупками.

Вот чего я не делаю, так это не участвую в акциях, предлагающих собирать наклейки и купить что-то «очень нужное» по низкой цене. Во-первых, часто качество «подарка» вызывает вопросы, а во-вторых, именно эта попытка маркетологов «привязать» меня к конкретной торговой сети особенно раздражает. Я – за разнообразие, за возможность сравнить, найти более выгодное предложение и похвалить себя за это. Это как игра, в которой, если играть по правилам, победителем оказывается ваш кошелек.

И напоследок еще совет. Один раз купите себе сумку-авоську (они сейчас такие модные и стоят 40-50 рублей), положите ее в карман и забудьте раз и навсегда об одноразовых пластиковых пакетах. Давайте, во-первых, беречь планету (пакеты – известное зло для экологии), а во-вторых, экономить. Если 4-5 раз в неделю отрицательно отвечать кассиру на его стандартный вопрос о пакете, можно за год сберечь для семейного бюджета порядка тысячи рублей.

Приятных вам и выгодных покупок!

Ваша Света Мазур

Заглавное фото: kto-chto-gde.ru