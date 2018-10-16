Житель Владимира содержит родственников динозавров

Насекомые, пресмыкающиеся, земноводные. Мини-зоопарк Александра Безрукова насчитывает более 70 питомцев. Но своё предпочтение коллекционер отдаёт всё-таки неядовитым змеям. А именно, питонам и удавам. Сейчас на станции юннатов в Патриаршем саду проживают 18 змей. Специально для «Призыв.ру» Александр достал из террариума спокойную десятикилограммовую красавицу. Приятно познакомиться – императорский удав Аделина.

Александр Безруков, владелец частной коллекции змей:

Такая вот девочка. Она больше не вырастет. Это максимальный размер змеи. Кушает она крысок по полкилограмма. Один раз в 2-3 недели. Достаточно спокойная, неагрессивная змея, с которой всегда можно пообщаться.

Я больше эстетическое удовольствие от них получаю. Чтобы я дома змею держал и тискал, это редкость большая. В основном они сидят у меня в террариумах. Я просто за ними ухаживаю, и мне доставляет удовольствие сам факт, что я их просто держу. Они мне нравятся, они меня восхищают тем, что это древние животные. То, что они хладнокровны, то, что им всё равно, кормлю я их или не кормлю. Они относятся ко мне так же, как и ко всем.

Ей на самом деле без разницы. Она привыкла к рукам. То есть для неё ничего такого стрессового нет. Она меня воспринимает как дерево, по которому можно ползать.

В Патриаршем саду молодой человек работает педагогом дополнительного образования. Сейчас все его силы направлены на развитие живого уголка. Здесь коллекционер собрал своих лучших питомцев. Для детей и взрослых Александр проводит экскурсии, на которых подробно делится информацией о каждом животном. Например, вот этого крокодила-малыша зовут Витя, он питается живой рыбой. Через 5 лет Виктор может вырасти до двух метров, и ему придётся искать вольер попросторней.

Александр рассказывает, что увлекаться земноводными и пресмыкающимися он начал ещё в раннем детстве. Родители часто брали его на всевозможные выставки животных. Оттуда и пошла любовь. Но заводить дома змей ради одного интереса коллекционер не советует. Чтобы не вышло так, что, наигравшись, люди просто выбросили змею. В планах Александра заняться разведением пресмыкающихся.

Александр Безруков, владелец частной коллекции змей:

У змей нет такого момента, как у кошек, чтобы она начала шипеть, поднимать вверх хвост.

Есть период, время, когда они размножаются в природе, готовятся, зимуют.Но это делается и намеренно. Снижается аккуратно температура, например, до 18 градусов. Змея живёт с этой температурой около месяца, после чего её перемещают в обычную среду обитания, где 27-28 градусов тепла.

После этого её подпускают к самцу, и они спариваются. После этого змея определённое время вынашивает своих детёнышей, она живородящая, не откладывает яйца. Потомство рождается в оболочке, после чего выползают готовые змейки.

На экскурсии к Александру Безрукову в будни приходят целыми классами. По его словам, змеи и ящерицы особенно нравятся мальчикам, потому что многие из них увлекаются динозаврами. Попасть в этот живой уголок можно и в выходные с 12.00 до 16.00. Стоимость билета – 80 рублей. В мечтах у коллекционера создать во Владимире полноценный зоопарк, где людей с малых лет будут приучать любить и беречь животный мир.

Сейчас люди осваивают новые территории, вырубают леса и занимают землю, где раньше жили зверушки, говорит Александр. И постепенно вымирают целые виды, например, тех же ящериц. Поэтому одна из задач добросовестного коллекционера – сохранить этих уникальных животных.

Татьяна Данилова

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