Денис Лебедев впервые прокомментировал шоу “Замуж за Бузову”

В минувшее воскресенье подошел к концу проект «Замуж за Бузову». За сердце известной теледивы боролись 10 мужчин. Но Ольга оставила в финале нашего земляка Дениса Лебедева. Он выиграл проект и сделал предложение Бузовой. Предложение… продолжить отношения в реальной жизни… Когда Денис вручал кольцо, он сразу сказал, что Ольгу это ни к чему не обязывает.

Вся финальная серия была посвящена романтичным свиданиям Дениса и Ольги. Они знакомились с Римом и его окрестностями с вертолета, учились делать мороженое и даже повесили замок со своими именами на мост, как делают влюбленные. На этих свиданиях было заметно, что Денис ищет момента, когда сможет поцеловать Ольгу. Но она призналась: «Если я поцелую его, значит, он мой мужчина. К этому я отношусь очень серьезно». Поэтому, конечно, в конце серии все ждали не только заветного «да», но и поцелуя. И он состоялся!

Остались ли вместе они после шоу? Этот вопрос возник у всех зрителей: «Оля, нечестно ведешь себя со своими подписчиками :( мы так все ждали финала и в итоге никто не понял чем закончилось шоу. некрасиво как-то» (орфография и пунктуация автора сохранены). По окончании серии оба участника выложили посты в Инстаграме. Ольга опубликовала свою фотографию в белом платье и написала: «The End. Спасибо TNT за все». Денис же выложил их совместную фотографию и тоже подписал: «The start. Спасибо TNT за все». У обоих посты сопровождал хештег NoComments. Хотя обычно телеведущая обсуждает со своими подписчиками каждую серию. Интересная разница. Что все это значит? Для Ольги – это конец, а для Дениса – начало?

Денис Лебедев, из интервью изданию «StarHit»:

«Я помню, как она сказала мне в Риме, что жалеет о нашем знакомстве именно на съемках этого телепроекта, лучше бы мы встретились в обычной жизни. Она предупреждала меня о возможных последствиях и о том, что многие люди захотят использовать эту ситуацию в своих корыстных целях. Понимаете, она знала, что меня ждет, и хотела уберечь от последствий. Все это атрибуты медийной жизни. Но не так важно, медийная вы личность или нет, если всегда остаетесь порядочным человеком и будете собой, то вас ничто не испугает.»

Как и предостерегала Ольга, эту ситуацию уже использовали. В Интернете появилась информация, что Денис Лебедев открыл свой бизнес на деньги бывшей жены. Якобы она продала автомобиль своей матери за 4,5 млн рублей и взяла кредит. А Денис открыл бизнес и оставил жену с кучей долгов. Этот слух Денис Лебедев никак не комментирует. Правда это или нет, остается загадкой.

Но вчера на странице Дениса Лебедева появилось видео с первым комментарием после окончания шоу!

Юлия Митина

Заглавное фото: rosregistr.ru