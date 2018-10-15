Николай Андрианов: преодоления и большие победы

14 октября 1952 года, в большой церковный праздник Покрова Богородицы, родился величайший гимнаст XX века Николай Ефимович Андрианов. Вчера он отметил бы свое 66-летие. С фамилии этого человека начинается список неординарных владимирцев, которые стали героями проекта «Имя. Символ 33». Это цикл видеопрограмм о выдающихся людях, являющихся своеобразными символами Владимирской области.

– Мы называем это занимательным краеведением. Задача проекта – ясно и просто, широкими мазками изобразить эпоху и грандиозную фигуру, которая была с ней неразрывно связана, – рассказывает режиссер проекта Мария Ремыга. – Мы стараемся рассказывать так, чтобы зрители заинтересовались историей родных мест. Хотим сохранить память об удивительных людях, которые жили в нашем регионе, ходили по этим самым улицам и своими делами, своими победами меняли мир вокруг.

Сегодня мы представляем программу о Николае Андрианове – лучшем гимнасте XX века. Он родился и всю жизнь прожил в нашем городе, прославив его на весь мир.

Команда проекта «Имя. Символ 33», которая работала над фильмом о Николае Андрианове.

Режиссер: Мария Ремыга

Сценаристы: Полина и Никита Тарбеевы, Мария Ремыга

Операторы: Игорь Ганьков и Олег Кондратьев

Ведущий: Алексей Шашилов, художественный руководитель московского театра “Студия “Т”

Графика: Алексей Смирнов и София Кочурова

Заглавное фото: sovsport.ru