18+

Николай Андрианов: преодоления и большие победы

"Имя. Символ 33". Во Владимире снимают фильмы о выдающихся земляках

14 октября 1952 года, в большой церковный праздник Покрова Богородицы, родился  величайший гимнаст  XX века Николай Ефимович  Андрианов. Вчера он отметил бы свое 66-летие. С фамилии этого человека начинается список неординарных владимирцев, которые стали героями проекта «Имя. Символ 33». Это цикл видеопрограмм о выдающихся людях, являющихся своеобразными символами Владимирской области.

– Мы называем это занимательным краеведением. Задача проекта  – ясно и просто, широкими мазками изобразить эпоху и грандиозную фигуру, которая была с ней неразрывно связана, – рассказывает режиссер  проекта Мария Ремыга. –  Мы стараемся рассказывать так, чтобы зрители заинтересовались историей родных мест. Хотим сохранить память об удивительных людях, которые жили в нашем регионе, ходили по этим самым улицам и своими делами, своими победами  меняли мир вокруг.

Сегодня мы представляем программу о Николае Андрианове – лучшем гимнасте XX века. Он родился и всю жизнь прожил в нашем городе, прославив его на весь мир.

Команда проекта «Имя. Символ 33», которая работала над фильмом о Николае Андрианове.

Режиссер:  Мария Ремыга

Сценаристы:  Полина и Никита Тарбеевы, Мария Ремыга

Операторы: Игорь Ганьков и Олег Кондратьев

Ведущий: Алексей Шашилов, художественный руководитель московского театра “Студия “Т”

Графика:  Алексей Смирнов и София Кочурова

Заглавное фото: sovsport.ru

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Как с вами связаться? (обязательно)

Сообщение

Ушел из жизни Николай Андрианов

«MELAGRO»: технологии преодоления стереотипов

Андрианов снова спасает Японию

Добежал до победы

Умер Николай Доронкин

“От преодоления к развитию” – антикризисный план “Единой России”