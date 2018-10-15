Начните день с боярышника

Вкусный джем с блинчиками, сырниками или тостами, тонизирующий чай или компот и конфеты на десерт… Такой чудесный, заряжающий энергией завтрак дарит нам боярышник, урожай которого поспевает как раз в октябре. Красивые алые ягоды полезны для нормализации состояния сердца и сосудов, давления и пищеварения, преодоления переутомления, бессонницы, устранения последствий нервного перенапряжения. По количеству витаминов плоды боярышника превосходят всем известный шиповник. Из них можно готовить кисели и компоты, джем и желе, мармелад и пастилу. Его сушат и заваривают вместе с шиповником, получая вкусный, богатый витаминами чай. Опытный владимирский садовод Эдуард Кошевец делится местными рецептами приготовления оригинальный блюд из боярышника.