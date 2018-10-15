Начните день с боярышника

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Полезные рецепты для завтрака
Вкусный джем с блинчиками, сырниками или тостами, тонизирующий чай или компот и конфеты на десерт… Такой чудесный, заряжающий энергией завтрак дарит нам боярышник, урожай которого поспевает как раз в октябре. Красивые алые ягоды полезны для нормализации состояния сердца и сосудов, давления и пищеварения, преодоления переутомления, бессонницы, устранения последствий нервного перенапряжения. По количеству витаминов плоды боярышника превосходят всем известный шиповник. Из них можно готовить кисели и компоты, джем и желе, мармелад и пастилу. Его сушат и заваривают вместе с шиповником, получая вкусный, богатый витаминами чай. Опытный владимирский садовод Эдуард Кошевец делится местными рецептами приготовления оригинальный блюд из боярышника.
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Павловский джем
Перебранные и вымытые спелые ягоды боярышника высыпьте в кастрюлю, добавьте воду – полстакана на стакан плодов – и варите до размягчения. Отвар сцедите в отдельную посуду. Затем протрите плоды через дуршлаг, семена и кожицу выбросьте, а протертую массу смешайте с отваром и сахаром (0,9-1 кг на 1 кг протертой массы и отвара). Уваривайте массу до густоты сметаны, постоянно ее перемешивая. Во время варки желательно добавить лимонную кислоту (1-1,6 г на 1 кг массы).
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Пюре красно-сущёвское
Плоды боярышника пробланшируйте 2-3 мин в кипящей воде или на пару в кастрюле-пароварке и протрите. К 1 кг пюре добавляйте 0,3-0,5 кг сахара. Затем пастеризуйте массу, сложенную в банки, в кипящей воде так же, как обыкновенную смородину, протертую с сахаром.
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Конфеты по-суздальски
Нам понадобятся: пюре – 1 кг, сахара – 400 г, крахмала – 50 г, орехов – 100 г, пудры – 50 г. В горячее пюре из протертых через дуршлаг отваренных плодов боярышника добавьте сахар, крахмал и орехи, тщательно все перемешайте, доводя до кипения. Затем разложите слоем 1-2 см на деревянном лотке, смазанном растительным маслом, нарежьте ромбиками, пересыпьте сахарной пудрой и оставьте на воздухе для подсушивания. Готовые изделия храните в стеклянных банках.
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Компот чернижский
Неперезревшие ягоды боярышника вымойте, разрежьте, очистьте от семян, ополосните холодной водой, опустите в почти кипящий 45%-ный сахарный сироп и оставьте на 8-10 час (лучше на ночь). Затем плоды отделите от сиропа и уложите в горячие чистые стеклянные банки. Сироп нагрейте до кипения, прокипятите несколько минут и залейте им плоды в банках. Пастеризуйте в воде: пол-литровые банки – 20 мин., литровые – 25 мин.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: ogorodnik.com
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