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Бизнес на колёсах

Успешное дело можно найти прямо на дороге

Раньше ему приходилось отвечать на телефонные звонки в режиме нон-стоп. Клиенты набирали номер начинающего автоюриста по 50 раз в сутки, в любое время дня и ночи. Он брался за все дела и одновременно вел десятки клиентов. Сейчас у него команда помощников. Он может позволить себе отдохнуть. Но без работы не привык. Юрий Шутов сделал себя сам. Говорит, ему не надо много, ему надо достаточно. Как начинал бизнес и чего достиг наш герой, узнаете из нового выпуска программы «Кофе ТВ».

Полина Тарбеева

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