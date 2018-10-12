Бизнес на колёсах

Раньше ему приходилось отвечать на телефонные звонки в режиме нон-стоп. Клиенты набирали номер начинающего автоюриста по 50 раз в сутки, в любое время дня и ночи. Он брался за все дела и одновременно вел десятки клиентов. Сейчас у него команда помощников. Он может позволить себе отдохнуть. Но без работы не привык. Юрий Шутов сделал себя сам. Говорит, ему не надо много, ему надо достаточно. Как начинал бизнес и чего достиг наш герой, узнаете из нового выпуска программы «Кофе ТВ».

Полина Тарбеева