Пушистиков и чешуйчатых завезли в Патриарший сад

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Мини-зоопарк в "Патриаршем"
Во Владимире появился свой зоопарк. Он пока небольшой, но очень познавательный. В самом центре города на станции юных натуралистов открылся живой уголок. Тут есть змеи, ящерицы, белки дегу, шиншиллы, морские свинки, черепашки. “Патриарший сад” предлагает несколько учебных программ для школьников разных возрастов.
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Игуана любит есть на публику
Для школьников “Патриарший сад” проводит “живые” уроки, в том числе в новом мини-зоопарке. Одно из центральных мест занимает террариум с игуаной. Педагог Александр Безруков охотно демонстрирует, как она есть морковку с капустой, попутно рассказывая подробности жизни питомца.
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Свинки шалфей ищут себе подружек
В живом уголке станции юннатов представлены редкие виды морских свинок – Шалфей серебро и Шалфей золото. Они отличаются от своих сородичей свисающими ушками и длинной ровной шерсткой с жестким волосом. Это очень забавные животные. Здесь обитают два самца. Педагог Александр Безруков рассказал, что скоро им купят самочек для развода. В перспективе здесь можно будет купить маленьких свинок.
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Хорек Лина приветствует фотосессии
Самый дружелюбный и общительный зверек “Патриаршего” – хорек Лина. Она никого не боятся, а вот дети ее берут на руки с опаской. Зубки у нее очень острые, но она ими при общении со школьниками не пользуется. Хорек Лина очень любит обниматься.
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Экскурсии проводят ежедневно
Вход в живой уголок – платный. Обычные экскурсии стоят 80 рублей. Цену утвердили, рассчитав расход на корма всех зверей. Работает мини-зоопарк ежедневно с 12.00 до 16.00. Проводятся “живые” уроки для школьных групп – 100 рублей с человека. На станции юннатов есть еще одно помещение для разведения животных. В перспективе в одном будет исключительно террариум, в другом будут жить грызуны и млекопитающие. Педагоги уже разрабатывают новые учебные программы. Справки по телефону 32-36-80.
Анна Тумановская
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