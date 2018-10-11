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Пушистиков и чешуйчатых завезли в Патриарший сад

Многих зверюшек можно потрогать и покормить

  1. Мини-зоопарк в "Патриаршем"

    Во Владимире появился свой зоопарк. Он пока небольшой, но очень познавательный. В самом центре города на станции юных натуралистов открылся живой уголок. Тут есть змеи, ящерицы, белки дегу, шиншиллы, морские свинки, черепашки. “Патриарший сад” предлагает несколько учебных программ для школьников разных возрастов.

  2. Игуана любит есть на публику

    Для школьников “Патриарший сад” проводит “живые” уроки, в том числе в новом мини-зоопарке. Одно из центральных мест занимает террариум с игуаной. Педагог Александр Безруков охотно демонстрирует, как она есть морковку с капустой, попутно рассказывая подробности жизни питомца.

  3. Свинки шалфей ищут себе подружек

    В живом уголке станции юннатов представлены редкие виды морских свинок – Шалфей серебро и Шалфей золото. Они отличаются от своих сородичей свисающими ушками и длинной ровной шерсткой с жестким волосом. Это очень забавные животные. Здесь обитают два самца. Педагог Александр Безруков рассказал, что скоро им купят самочек для развода. В перспективе здесь можно будет купить маленьких свинок.

  4. Хорек Лина приветствует фотосессии

    Самый дружелюбный и общительный зверек “Патриаршего” – хорек Лина. Она никого не боятся, а вот дети ее берут на руки с опаской. Зубки у нее очень острые, но она ими при общении со школьниками не пользуется. Хорек Лина очень любит обниматься.

  5. Экскурсии проводят ежедневно

    Вход в живой уголок – платный. Обычные экскурсии стоят 80 рублей. Цену утвердили, рассчитав расход на корма всех зверей. Работает мини-зоопарк ежедневно с 12.00 до 16.00. Проводятся “живые” уроки для школьных групп – 100 рублей с человека. На станции юннатов есть еще одно помещение для разведения животных. В перспективе в одном будет исключительно террариум, в другом будут жить грызуны и млекопитающие. Педагоги уже разрабатывают новые учебные программы. Справки по телефону 32-36-80.

    Анна Тумановская

    Фото и видео автора

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