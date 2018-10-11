Пушистиков и чешуйчатых завезли в Патриарший сад

Вход в живой уголок – платный. Обычные экскурсии стоят 80 рублей. Цену утвердили, рассчитав расход на корма всех зверей. Работает мини-зоопарк ежедневно с 12.00 до 16.00. Проводятся “живые” уроки для школьных групп – 100 рублей с человека. На станции юннатов есть еще одно помещение для разведения животных. В перспективе в одном будет исключительно террариум, в другом будут жить грызуны и млекопитающие. Педагоги уже разрабатывают новые учебные программы. Справки по телефону 32-36-80.

Анна Тумановская

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