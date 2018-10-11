Подборка бесплатных онлайн-курсов, которые скоро начнутся

Образование – двигатель прогресса. А в век Интернета учиться можно бесплатно и не выходя из дома. Лет 20-30 назад мы и мечать о таком не могли! История кино, анализ литературного произведения, изучение работы человеческого мозга, эффективные инструменты самообразования. Чему именно учиться – выбирайте сами! Мы нашли для вас 4 бесплатные онлайн-курса. Выбирайте и записывайтесь!

1.История кино

Объём курса: 6 модулей

Если вы киноман, то вам будет интересно поближе познакомиться с историей отечественного кинематографа. На курсе будут представлены работы Льва Кулешова, Дзиги Вертова, Сергея Эйзенштейна, Всеволода Пудовкина, Александра Довженко и Никола Экка. Познакомившись с их работами глубже, вы сможете поддержать любой разговор о кино и просто узнать много интересного! А возможно, почерпнете у этих талантливых режиссеров вдохновение.

Курс

2.Самообразование

Объём курса: 5 модулей

Все мы думаем, что получить образование очень просто. Но самообразование – очень сложный процесс. На этом курсе вы узнаете, как находить нужную вам информацию, как разработать свой план по обучению, как научиться организовывать рабочий процесс. Благодаря этом курсу вы научитесь осваивать полезные знания за короткое время.

Курс

3.Устройство и работа мозга

Объём курса: 14 модулей

Человеческий мозг до сих пор остается загадкой. Все примерно представляют, как он работает, но “белых пятен” в этом вопрос все еще много. Физиолог и доктор биологических наук читает лекции для тех, кому хочется понять, как устроен наш мозг.

Курс

4.Петербургские мосты

Объем курса: 10 видео и 10 проверочных заданий

Начало: 14 октября

Вас в школе никогда не возмущал тот факт, что учитель всегда знает наверняка, что подразумевал под своими стихами тот или иной поэт? Если да, то настало время в этом разобраться. На курсе вы познакомитесь с разными подходами к анализу текста, которые помогут вам нащупать собственное прочтение классики. Петербургские учителя и методисты представят свои интерпретации художественных произведений. При этом благодаря взгляду на одну тему с двух позиций вам удастся найти связь между разными точками зрения.

Курс

Юлия Митина

Заглавное фото: re.hse.ru