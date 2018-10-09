Пять жутких мест и необычных явлений во Владимирской области

Как-то мы уже писали про легенды Веретьевского погоста, Шушмора и прочих популярных мест. Сейчас хотим вам рассказать об аномальных явлениях, о которых мало кто знает. В этом нам помог Дмитрий Савва, исследователь аномальных явлений.

Страшные муромские леса

Есть даже песня Высоцкого про страшные леса. Раньше Муром все называли «залесским». Потому что он стоял за дремучими лесами. Сейчас произошло изменение климата, и деревья хвойные сменились на лиственные. В старину, когда люди собирались ехать через эти леса, буквально прощались со своими родственниками. Оттуда можно было и не вернуться. Конечно, в большинстве случаев эти опасения были связаны с разбойниками. В связи с этим и начали ходить слухи, легенды и мифы о водяных, леших и прочей нечистой силе. Можно даже сказать, что вообще впервые мы услышали о леших именно из-за муромских лесов. Сейчас, конечно, совсем другое время, и многое изменилось. Но муромские леса продолжают наводить страх на людей.

Муромско-Рязанская аномальная зона

Когда Гитлер шел на Москву, издал указ не бомбить территорию от Мурома до Рязани. Потому что прочитал доклад Розенберга о самых загадочных местах Советского Союза. И вот эта земля шла третьим пунктом в списке. Гитлер собирался высадить там десант Аненербе. Это было на тот момент самое серьезное в мире немецкое общество по изучению древних сил и мистики. По легенде, на этой земле жили люди, которые управляли погодой, – мордва. По другой версии, там было спрятано какое-то оружие. Легенд много. Сегодня ученые на этой территории действительно выделяют место с аномальной погодой.

Черное болото

В Селивановском районе есть Черное болото. По рассказам очевидцев, в этих местах блуждают даже местные, всю жизнь прожившие в окрестностях. Эти места не зарастают травой уже 40 лет. Также, по утверждениям местных жителей, здесь часто (особенно в начале 90-х годов) видели светящиеся, зависающие над лесным массивов объекты. Местные жители вышли из домов и наблюдали такой светящийся шар над полем, за фермами, перед лесом. Регулярно глубокой осенью и зимой появлялась некая «прыгающая» точка.

Чупакабра

Это не место, а аномальное явление. Оно заключается в том, что какой-то вид животных начинает неожиданно уничтожать другой вид. В случае, о котором мы ведем речь, убивали кроликов. В Меленковском районе были зафиксированы такие происшествия. Позже мы выяснили, что это енотовидные собаки или собаковолки в какой-то момент перестают просто охотиться, а начинают именно уничтожать других зверей. Есть много версий, например, что это специальная секретная разработка. Якобы какими-то спецслужбами создаются животные, которые будут засылаться к лагерь противника и уничтожать провиант. Есть другая версия, что образовывается новый вид существ. Вариантов много, но то, что это явление существует, – факт. Причем не только в наших районах и не только в нашей стране.

Исчезнувшее озеро

В 2017 году буквально за несколько часов полноводное озеро Саканцы в Вязниковском районе исчезло без следа. Местные жители услышали странный шум, прибежали и увидели пустой котлован. На глубине более 80 метров здесь протекает подземная река. Видимо, под озером образовалась какая-то пустота и вода ушла. Теперь здесь огромная воронка. Все живое и водоросли быстро затянуло под землю. Есть легенда о каком-то существе, которое обитает где-то в земле и по карстовым провалам переплывает из одного подземного озера в другое.

Юлия Митина

Все видео и фото взяты из личного архива Дмитрия Саввы

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