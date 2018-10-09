Белорусские гастрономические каникулы

Загранпаспорта у нас на руках, но финансовой возможности поехать в страны Евросоюза в этом году не было. На семейном совете решили взять с собой бабушку с дедушкой и отправиться в Белоруссию на двух машинах. Мы там уже бывали дважды. В третий раз ехали к дальним, но очень любимым родственникам, чтобы вкусностей поесть и пройтись по любимым местам. О том, что посмотреть и что попробовать в Белоруссии, мы расскажем читателям «Призыва».

МКАД – слабое звено

Как всегда, в плане логистики подвела нас Москва. Пока доехали до нее, пока пробрались по МКАДу на Минское шоссе и выстояли всевозможные пробки, потеряли уйму времени. В итоге ночевать пришлось в Смоленске, на заранее забронированной квартире.

Я бронировала апартаменты со всеми удобствами через Booking, чтобы в ночи не искать квартиру на четверых взрослых и одного ребенка около 2 лет. В прошлые поездки со старшей дочерью мы арендовали квартиры у частников, находя объявления на просторах Интернета. И стоило это процентов на 20% дешевле, чем на “Букинге”. Квартиру свою мы получили, но она оказалась очень грязной. Кстати, о том, где выгоднее и безопаснее снять жилье на короткий срок, «Призыв» писал совсем недавно.

Если у вас взрослые дети и два водителя в машине, то можно смело ехать сразу до Минска, без остановки в Смоленске. В эту поездку муж был все время за рулем, так как он не умеет хорошо развлекать маленьких детей.

Кстати, на обратном пути мы ехали из Минска во Владимир одним днем (получилось 13 часов). Но это было очень тяжело, так как часа на 4 часа мы встали в пробках в Москве.

Важно! Если вы едете в Беларусь на машине, не забудьте оформить заранее “зеленую карту” – страховку машины. Дороги у соседей отличные! За все путешествие мы насчитали всего пару небольших выбоин. Идеальная разметка, все светофоры для пешеходов и водителей со временем.

Стоянки для отдыха, туалет, душ, гостиница, кафе, контейнеры для мусора – едешь и читаешь по знакам, сколько километров до них. Никто не бегает в кусты, не загрязняет природу. Едешь, а вдоль дороги стоят стога сена в форме забавных фигурок: паровозики, мельницы, человечки. Мило, глаз радуется.

Можно воспользоваться и поездом. Уехать в Минск можно не только из Москвы (там вариантов, естественно, больше), но и из Владимира (правда, поезд всего один и ходит не каждый день). Плацкарт стоит от 3 200 руб, и время в пути – 11 часов 23 минуты.

Не забывай умножать

Минск – это 1 000 лет самобытной истории: междоусобные войны русских князей, нападения литовцев, немцев, Наполеона, снова немцы в Первой мировой, потом в Великой Отечественной… Много бед и разрушений. Но Минск выжил, выстоял и теперь красив, хорош, величествен и требует особого, неторопливого подхода.

В городе приятно гулять по набережным реки Свислоч, можно отведать шампанское с клубникой, забавно кормить уток хлебом, приятно сидеть в кафе и попивать кофе с булочками «Синнабон» и пирожными. С погодой нам очень повезло – все дни было тепло. Если есть возможность, арендуйте велосипед и покатайтесь по Минску – не пожалеете! Дорожек велосипедных очень много. На велосипеде даже за один день можно объехать много мест. В прошлую поездку за два дня мы исколесили город вдоль и поперек. Средняя стоимость -4-5 белорусских рублей в час (около 130 руб. на наши деньги).

Курсы валют. Если раньше, приезжая в Минск, мы делили белорусские цены на 260 и получали российский эквивалент. Сегодня надо умножать на 30-32 (в зависимости от курса). Стоит шоколадка 5 белорусских рублей, а в итоге – 150 российских. Цены разные, что-то дороже, что-то дешевле.

В центре Минска много иностранцев, в том числе и вездесущих китайцев. Звучит много немецкой и английской речи. Кстати, белорусская столица признана одной из самых безопасных в Европе. И занимает высокие позиции в туристических рейтингах не только у россиян, но и у жителей СНГ и Евросоюза. В этот раз мы жили в районе улицы Немиги, и мне там понравилось больше, чем на проспекте Независимости. Спокойнее…

Успеть все!

Наш график был подстроен под ребенка – его интересы и режим. Приехав в Минск в воскресенье, мы сразу поспешили на детскую железную дорогу. (Кстати, о подобной дороге в Нижнем Новгороде можно почитать здесь). Она находится недалеко от Национальной библиотеки (здесь обязательно сходите на смотровую площадку: скоростной лифт на 22-й этаж, потом немного пешком – и вот уже чудесные виды).

С сентября дорога работает уже не каждый день, а только по выходным. Здесь все по-взрослому: поезд, машинисты, проводники, пассажиры, разве что колея узкая – всего 75 см, а работают дети. Основана детская железная дорога в 1955 году. Имя Константина Заслонова (легендарного партизана «дяди Кости») детская железная дорога получила в 1971 году. Поезд по кругу едет 35 минут с одной небольшой остановкой.

За 5 дней мы успели дважды побывать в зоопарке. Животных много, все в хорошем состоянии. Вольеры чистые, строятся новые. Этот зоопарк мне импонирует больше, чем московский. На территории зоопарка есть «Динопарк» и дельфинарий. В «Динопарк» мы не ходили, а вот в дельфинарии посмотрели почти все представление. Сын был в восторге от дельфинов. Билеты на все мероприятия продаются в кассе зоопарка при входе. Цены – невысокие. Например, единый билет в зоопарк и “Динопарк” стоит 12 белорусских рублей. В дельфинарий и зоопарк – 23 рубля. В зоопарк, “Динопарк” и дельфинарий – 27 рублей. Гулять можно целый день.

В следующую поездку, я надеюсь, мы дорастем до цирка и кукольного театра, а я попаду, наконец-то, в Большой театр оперы и балета.

Белорусские сласти

Традиционно посетили кондитерскую фабрику “Коммунарка”. Во-первых, при фабрике работает кафе, где можно попробовать видов 15 шоколада. Нас хватило на чашку (каждому), иначе слиплось бы всем известное место. Во-вторых, в магазине при фабрике продают конфеты. Глаза разбегаются от изобилия, восторга и жадности, так как хочется попробовать все и сразу. Раньше было более выгодно покупать конфеты на фабрике, сейчас нет. Разница с магазином в цене от 1 до 5 рублей, в зависимости от фасовки. Есть еще одна белорусская шоколадная фабрика – «Спартак», ее особенное рекомендую, здесь производят очень вкусные конфеты. Тем, у кого диабет, кто сидит на диете, не ест обычные сладости, очень советую шоколад (он трех видов) без сахара «Президент».

Кстати, такое же шоколадное кафе открыто на проспекте Победителей, рядом с торговым центром «Галерея», и в Бресте на пешеходной улице. В торговом центре есть большой детский магазин игрушек, откуда моих мальчишек я эвакуировала с пакетом машин, и отдел турецкой одежды, откуда уже выманивали меня. Цены на игрушки любимой всеми марки «Полесье» в Бресте и Минске даже немного дороже, чем в России. А вот на турецкие вещи дешевле, чем у нас.

Рядом с торговым центром – набережная, днем там прогуливаются мамы с детьми, бабушки с дедушками, а вечером там главенствует молодежь. Кафе заполняются туристами, по реке на лодках разъезжают влюбленные парочки. Здорово даже просто сидеть на лавочке и смотреть на огни большого города. Хочется, чтобы время чуть-чуть замедлило бег.

Гастрономические радости

В Минске много кафе европейской кухни, пиццерий, пабов, а вот найти драники (неотъемлемый атрибут белорусской кухни) – проблема. Удалось нам их поесть только «Беловежской пуще». Туристам хозяева квартир обычно рекламируют сеть кафе «Лидо» и «Васильки». Эти кафе предлагают народную кухню, и там должны быть драники, вареники, клецки и прочие гастрономические радости. Увы, в «Васильки» мы так и не попали, но зато есть повод вернуться! В «Лидо» я была два раза, но мне там совсем не понравилось.

В Белоруссии в каждом большом и не очень магазине пекут хлеб. Булки, батоны, пироги, ватрушки – всегда свежая и вкусная выпечка. Обычно я хлеб не ем, но в этой поездке с удовольствием уминала булки с местными колбасами и сыром. Заходишь в магазин – и глаза разбегаются. Сметана 38% жирности, 30 видов молока (и это только местного), белорусский, итальянский, французский, литовский сыр. Такой приступ восторга у меня был, пожалуй, лишь в итальянском «Ашане».

В отделе кулинарии – суши на развес! Непривычно слышать: «Будьте любезны, грамм 200 суш «Филадельфия», полкило роллов с тунцом». А еще карп (фаршированный, жареный, запеченный), курица, фаршированная блинами, всевозможные отбивные и котлеты, запеканки, корзиночки с начинками и еще много всего вкусного и свежего. Даже снимая квартиру и не посещая рестораны и кафе, с голоду ни один турист тут не умрет. Да и у белорусов отдел кулинарии в тренде.

В Бресте магазины чуть скромнее, и там почти нет санкционной продукции. Сыры из Евросоюза купить можно в Минске и Гродно. Дело в том, что из Бреста народ за покупками едет в Польшу. На местных форумах объясняют, что закупки в Польше, если отслеживать курс злотых, учитывать Tax Free, гораздо выгоднее. Маршрут Брест – Тересполь – всего 21 минута на машине и 17 минут на электричке. И польские супермаркеты к вашим услугам! Эх, не было у нас визы Евросоюза… Так что сыры на обратном пути мы покупали в Минске.

Клубника, помидоры, сало

Будете в Минске, обязательно посетите Комаровский рынок, или «Комаровку». Это самый большой крытый рынок в Белоруссии: здесь более 2 000 торговых точек, 13 000 кв. метров. Он работает с 9.00 до 19.00, кроме понедельника. Купить можно все! Нас радовала сладкая клубника и малина, помидоры и сало, которое просто во рту тает. На рынке представлена продукция фермеров и различных хозяйств по районам страны. Но и, как на всех рынках, не забывайте следить за своей наличностью – воруют.

Брест залило дождем, но мы не испугались

Из Минска мы выдвинулись в Брест – город молодой, несмотря на то, что история его началась в 1019 году. После войны Брест отстраивали заново, да и сейчас строят и украшают. Чего только стоит местный пешеходный Арбат – улица Советская. Фонарщик вручную вечером зажигает фонари. Многочисленные кафе и магазинчики ждут туристов. Рядом улица Гоголя с аллеей «литературных» фонарей.

В Бресте много детских секций и всевозможных дворцов спорта: Ледовый дворец, Дворец водных видов спорта, гребной канал с трибунами, построенными по мировым стандартам, Дворец пионеров. И все так удачно сосредоточено в одном месте. Говорят, в Бресте отличный городской пляж, но сентябрь как-то не располагал к купанию. К тому же в Бресте нам с погодой уже не повезло – резко похолодало.

Брестская крепость

Конечно, мы побывали в Брестской крепости. Что сказать? Разве слова нужны? Столько сил, мужества, доблести было у тех, кто защищал Родину в первые часы, в первые дни и месяцы войны. Входишь в крепость, слышишь стук метронома, звучит голос нашего земляка Левитана. Видишь здания, катакомбы с рытвинами от снарядов. Долго стоишь, не в силах двинуться рядом с монументом «Жажда»…Медленно проходишь по музею крепости, где собраны тысячи документов и других свидетельств подвига защитников крепости.

В Брестской крепости можно посетить археологический музей “Берестье” и Музей обороны, а также сфотографироваться в военной форме.

Зубры, страусы и Дед Мороз

Еще один день мы гуляли в Беловежской пуще. В пуще работает интересный музей природы, есть вольеры с животными. Причем вольеры огромные, животные живут практически в естественных условиях. В этот раз в вотчину Деда Мороза не поехали – «младший научный сотрудник» уснул в коляске. Но там здорово! Настоящая развлекательная программа с хороводами, играми, загадываниями желаний и подарками, блинами и чаем. На мой взгляд, в пущу надо ехать летом и со своими велосипедами, это незабываемое впечатления. Если что, велосипеды выдают на месте в прокате.

Не прошли мы мимо Музея паровозов, большинство паровозов – действующие, многие отметились в кино. На некоторые экспонаты можно залезать, трогать, смотреть, крутить руль, дергать рычаги, играть в красноармейцев и «греться» у буржуйки в дореволюционном вагоне. Особая гордость музея – паровоз 1926 года выпуска и тепловоз, доставивший делегацию на Постдамскую конференцию. Можно сравнить этот музей с нижегородским Музеем паровозов России, “Призыв” также не так давно об этом писал.

А уезжали мы из Белоруссии немножко грустные оттого, что так быстро пролетел отпуск. Отпуск у Батьки в очередной раз удался! Мы обязательно вернемся еще!

Елена Середина

Заглавное фото: triplook.me