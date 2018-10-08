Ура, каникулы! Где отдохнуть с ребенком в середине осени

Совсем скоро осенние каникулы – время, когда наши школьники смогут немного отдохнуть от учебной нагрузки и напряжения. Для смены обстановки идеально подойдет семейное путешествие.

Каникулы в большинстве школ начинаются 29 октября. В активе – 8 дней, большая часть из которых, к сожалению, рабочие. Но если у вас есть хоть малейшая возможность изменить ситуацию, сделайте это. Отпуск в конце октября – тоже отпуск! Как же организовать бюджетное семейное путешествие? Вариантов несколько.

Далекая Европа

Самый очевидный – он же самый дорогой. Берем путевку и летим в тепло, к морю. Но выбирать придется придирчиво, уже не везде погода располагает к купанию. Больший акцент делается на экскурсионные туры. В основном, туроператоры предлагают европейские страны. Очень популярны прибалтийское и скандинавское направления.

Стоимость автобусного экскурсионного тура в Европу – от 15 000 на человека. Добавляем еще расходы на медицинскую страховку, визы, питание и платные экскурсии.

Санкт-Петербург

Более очевидный и бюджетный для осенних каникул вариант – отдых в России.

Можно купить пакетный тур. Например, автобусная поездка в Санкт-Петербург на 5 дней/4 ночи обойдется в среднем 25 тысяч рублей на двоих (например, мама+ребенок). Отдельно придется доплачивать за входные билеты в музеи и некоторые экскурсии. Также стоит учесть расходы на питание, так как большинство подобных туров предполагают только завтраки.

“Золотое кольцо России” или Казань

Недели осенних каникул вполне хватит, чтобы отправиться на экскурсию по “Золотому кольцу” и другим старым русским городам центра России (от 5 500 с человека). Не менее интересной может быть и 3-4-дневная поездка в Казань (от 7 тысяч рублей с человека).

Что мы получаем, если выберем этот вариант? Прекрасную возможность совершить обзорную поездку с посещением основных достопримечательностей и исторических окрестностей. Подобные туры будут интересны школьникам с 11-12 лет.

Льготный Калининград

Можно не прибегать к помощи турагентств и спланировать отдых в России самостоятельно. Из дальних поездок рекомендую Калининград. Благодаря государственной поддержке авиабилеты в самый западный город нашей страны стоят вполне подъемных денег. Перелет туда-обратно в конце октября – начале ноября для взрослого и ребенка будет стоить порядка 10 тысяч рублей. С помощью Букинга ищем квартиру на 4 дня, цены начинаются с тысячи рублей в сутки.

Близкие Нижний Новгород и Москва

Если рассматривать варианты без перелетов, то можно отправиться в Нижний Новгород. Три часа на машине или два часа на «Стриже» или «Ласточке» (от 1000 рублей с человека на даты осенних каникул), и вы в гостях у соседей – гуляете по Покровке, катаетесь на Детской железной дороге или идете в Музей паровозов. И, конечно, кормите зверей в зоопарке «Лимпопо». Жилье в Нижнем представлено во всем многообразии – от простых квартир в спальных районах до элитных апартаментов в центре города.

Уверена, что понравятся школьникам и каникулы, проведенные в Москве. Музеи, выставки, развлекательные комплексы и аквапарки – все это можно организовать и четко уложить в рамки поездки на 3-4 дня.

Загородный пансионат

Ну, и в завершение еще один вариант отдыха вне дома – можно провести выходные в загородных отелях в радиусе 150 километров от Владимира. Этот вариант хорош для тех, у кого нет возможности взять отпуск на все каникулы. Тогда «урвем» хотя бы три дня, но уж по системе «все включено»!

Ищем в поисковике близлежащие санатории, пансионаты и гостиницы с хорошей инфраструктурой. К поиску можно подключить тот же booking. Затем переходим на сайт отеля и первым делом проверяем раздел акции. Как правило, во время осенних каникул действуют специальные предложения.

Стоимость подобного отдыха находится в диапазоне от 10 000 до 20 000 тысяч рублей на 3 дня/2 ночи. Но в эту цену уже входят развлечения, прокат инвентаря и трехразовое питание. Кое-где в перечне услуг – оздоровительные процедуры и посещение бассейна. Если вы на авто – изучите местность вокруг, возможно удастся организовать пару экскурсий. Часто такую возможность предлагают сами отельеры.

Неделя каникул с детьми – идеальный вариант. Но даже два-три дня, проведенные вместе с семьей в новой обстановке, могут стать прекрасным отдыхом для всех! Планируйте его и отправляйтесь в путешествие, которое запомнится надолго.

Ваша Света Мазур

Заглавное фото: travel.rambler.ru