Остатки огромного наследства распродали в Вязниковском уезде

Сегодня в деревне Вареево, прежде входившей в Вязниковский уезд, – два постоянных жителя, две старушки. Летом приезжают несколько дачников. В деревне можно видеть разрушающиеся старые дома, часть которых – яркий образец сельской деревянной архитектуры позапрошлого века. Никто их не бережет и не охраняет. А когда-то в этом месте жило полторы сотни душ. Там была каменная церковь, снесённая в 1950-е годы. И название у Вареево было другое, более благородное, возвышенное – Богородское. Было там имение славного рода Свешниковых. О тех временах сейчас напоминают лишь старые вековые липы. Деревья-ветераны могли бы рассказать очень многое, но только дрожат и вздыхают, словно жалуются кому-то, под порывами холодного осеннего ветра.

Наследство губернатора Москвы

Род Свешниковых, имеющий вязниковские корни, дал России немало офицеров, моряков и ученых, а его фамильная хроника похожа на увлекательный исторический роман, который продолжается от поры Петра Великого до наших дней. А все началось, когда в 1765 году почтенный чиновник – надворный советник Семен Григорьевич Свешников родом из Пскова приобрел большое имение у княгини Анастасии Ивановны Долгорукова, расположенное в Боголюбовском стане Владимирского уезда. Княгиня вела роскошную светскую жизнь, на которую не хватало даже ее огромного состояния, и она время от времени вынужденно распродавала владения предков.

Анастасия Ивановна, внучка боярина и губернатора Москвы князя Михаила Григорьевича Ромодановского, унаследовала вместе с сёстрами его огромное состояние. Но вместе с мужем – князем Василием Сергеевичем Долгоруковым распоряжалась наследством крайне неосмотрительно. Один из мемуаристов дал такую характеристику Долгоруковой: «Красавица, блиставшая при дворах императрицы Елисаветы и Екатерины II. При выходе ее замуж за князя Василия Сергеевича Долгорукова, она получила в приданое более восьми тысяч душ и жила с ним когда-то очень широко в своем богатом московском доме, к сожалению, часто не соображая своих, хотя и больших доходов, с превышающими их расходами. Как они легко обращались со своим состоянием, доказывает следующий характерный случай из их тогдашней жизни: заболел у них один из сыновей скарлатиной, находился в опасности, но выздоровел; доктору, лечившему его, в благодарность за лечение они подарили прекрасное подмосковное имение с четырьмястами душ. Немудрено что, вследствие такого неосмотрительного обращения с имуществом, оно, наконец, совсем расстроилось, и княгиня Анастасия Ивановна, на старости лет, должна была ограничиваться очень умеренными средствами, доставлявшимися одним уцелевшим имением в несколько сот душ, полуразоренных и обремененных долгами».

Братья Свешниковы

В числе распроданных за долги имений княгини оказалось и то, что было куплено Семёном Свешниковым. От него оно перешло к его старшему сыну статскому советнику Василию Семеновичу Свешникову, который в 1805 году в своем селе Бородское Вязниковского уезда построил каменную церковь с тремя престолами: Успения Пресвятой Богородицы, Покрова и Василия Блаженного.

Василий Семенович был женат на Елизавете Львовне Демидовой, внучке известного благотворительностью, чудачествами и любовью к садоводству Прокофия Акинфиевича Демидова из известной фамилии горнозаводчиков. Однако детей у них не было, поэтому вязниковское имение досталось младшему брату Василия надворному советнику Ивану Семеновичу Свешникову. Он служил рязанским губернским прокурором, и после того как его первая супруга умерла, вступил во второй брак с младшей сестрой жены своего брата Прасковьей Львовной Демидовой. Таким образом, его потомки являлись одновременно и потомками знаменитых Демидовых.

У братьев Свешниковых еще была сестра Мария Семеновна. Она вышла замуж за моряка капитана 1-го ранга Данилу Григорьевича Волчкова. Племянники, сыновья Ивана Свешникова, заслушивались его рассказами о море и военном флоте и сами хотели стать моряками. Однако отец отказался отпустить их на морскую службу. Василий и Николай Ивановичи Свешниковы в молодости служили в лейб-гвардии Преображенском полку, а потом первый стал статским чиновником, а второй дослужился в армии до майора.

Зато своих сыновей Василий Иванович Свешников, помня нереализованную мечту, отдал на учебу в Морской корпус в Петербурге. Его дети Павел и Михаил Свешниковы стали офицерами российского ВМФ и дослужились до чинов капитан-лейтенанта. По примеру отца поступили на флот и представители следующего поколения семейства Петр и Лев Павловичи Свешниковы.

Генерал Белой Армии

Лев Павлович Свешников, родившийся в 1824 году, окончил Морской корпус. Флотская карьера поначалу оказалась для него непростой. После окончания корпуса гардемарина Свешникова начальство отказалось представлять к производству в офицеры из-за того, что у него был… слишком маленький рост! Однако молодой человек оказался упорным и добился того, что его сделали мичманом. Он служил на Балтике и Черном море (в том числе на фрегате «Аврора», имя которого позже получил знаменитый крейсер), совершил несколько заграничных плаваний, достиг высоких постов, закончил службу в высоком чине вице-адмирала и скончался в 1900 году. Его брат Петр тоже стал морским офицером, хотя до адмиральских орлов не дорос.

Младший сын адмирала Николай Львович Свешников, исполняя волю отца, тоже стал морским офицером, но душа к морской службе у него не лежала. Он перевелся в гвардию, служил в лейб-гвардии Конно-гренадерском полку, окончил Академию генерального штаба, участвовал в русско-японской войне, получил за отличие чин полковника, командовал казачьим, а потом гусарским полком. Во время Первой мировой был командиром бригады и дивизии, закончив службу генерал-лейтенантом и кавалером 7 боевых орденов. Во время Гражданской войны генерал Свешников находился в Белой Армии Деникина, а потом эмигрировал в Польшу, где и окончил свои дни в 1934 году в 70-летнем возрасте.

Учёные на Украине

Старший сын адмирала Петр Львович Свешников, выпускник Петербургского университета, пошел по гражданской части и служил предводителем дворянства и председателем земской управы на Волыни вплоть до своей скоропостижной кончины в 1909 году в 50-летнем возрасте. Его внук Игорь Кириллович Свешников, профессор и доктор исторических наук, получил известность как археолог и автор многочисленных книг и статей по итогам своих изысканий.

Он жил и работал в Львове и в 1995 году, накануне своей кончины, был избран академиком Краковской академии наук в Польше. Примечательно, что в Украинскую академию наук Игоря Свешникова так и не избрали. Его сын Кирилл Игоревич Свешников – тоже профессор, доктор геолого-минералогических наук, преподает в Львовском национальном университете имени Ивана Франко на Украине. Кирилл Свешников – потомок в десятом поколении Семёна Свешникова, родоначальника владимирской ветви этого рода.

Сегодня от усадьбы Свешниковых в бывшем сельце Вознесенье прежнего Вязниковского уезда, которое теперь именуется Паново, ничего не осталось. Как и в Богородском, о судьбе которого мы сказали вначале.

Николай Фролов