Храним картофель правильно

Уже собран урожай картофеля. Как его сохранить ? С этим вопросом мы обратились к специалисту садово-консультационного центра – филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области Яне Григорьевне Балахниной.

– Яна Григорьевна, от чего зависит успех хранения картофеля?

– Прежде всего, от соответствия его в момент закладки на хранение требованиям качества, а также лежкости, т.е. способности продукта сохранять свои качества в течение определенного времени. Сезонные мероприятия по сохранению вкусовых качеств и полезных свойств картофеля проводят по рекомендациям и требованиям, как с использованием новых технологий, так и способами хранения, проверенными годами.

– Есть ли какие-то особенные рекомендации по подготовке картофеля к хранению? Например, нужно ли предварительно его сушить?

– Правила очень простые: выкопанный картофель сортируют, убирают нежелательную примесь, растительные остатки и землю. Перед закладкой на хранение картофель полезно обсушить на воздухе в течение 2-3 часов. Кожура при этом грубеет и меньше повреждается при транспортировке. Для лучшей сохранности мы рекомендуем обработать картофель биопрепаратом “Фитоспорин-М”. Для семенного картофеля весьма эффективным приёмом подготовки к хранению является озеленение клубней. Зеленые клубни устойчивы к заболеваниям, так как содержат соланин – вещество, ядовитое для человека и животных, поэтому озелененные клубни используют только для посадки. С помощью солонина у клубней укрепляется кожура, создается своего рода барьер к проникновению патогенной микрофлоры внутрь корнеплода.

– Хранилища готовят как-то особо?

– Прежде всего хранилище очищают от прошлогодних остатков, тщательно заделывают щели и проверяют вентиляцию. После очистки хранилище просушивают, обрабатывают бордоской смесью или белят свежегашеной известью, используют серные шашки.

– Это верно, что картофель не следует сразу загружать в очень холодное хранилище?

– Да, это так, ведь при хранении картофеля выделяют несколько периодов, и у каждого свой температурный режим:

– лечебный послеуборочный;

– период снижения температуры;

– зимний (основной);

– весенний (после начала прорастания клубней).

– Как долго длится каждый период и что происходит с картофелем?

– Лечебный начинается сразу после уборки и может продолжаться от 5 дней до трех недель в зависимости от степени вызревания и повреждений клубней. Во время лечебного периода происходит залечивание механических повреждений, дозревание клубней и их подготовка к длительному хранению. Содержание сахаров в клубнях сокращается, увеличивается количество крахмала, кожура клубней становится более прочной. Температура в хранилище в лечебный период не должна превышать 18-19 градусов, влажность 85-95%. Важным фактором, влияющим на зарубцовывание повреждений, является свободный доступ кислорода к клубням, поэтому в лечебный период необходимо картофель вентилировать.

Период снижения температуры – это период охлаждения картофеля. В это время (примерно за месяц) необходимо постепенно снижать температуру от 15-18 до 2-5 градусов. Это период глубокого покоя с минимальной интенсивностью физиологических и биологических процессов картофеля.

Основной (зимний) период хранения продолжается до начала прорастания картофеля.

– Как избежать преждевременного прорастания клубней?

– Необходимо в течение всего периода стабильно поддерживать установленную для хранения температуру (2 – 50С) и влажности воздуха 85-95%. В конце зимнего периода происходит пробуждение точек роста, увеличивается интенсивность дыхания, активизируются биохимические процессы – клубни готовы прорастать.

Весенний (после начала прорастания клубней). В последнюю декаду отрицательных температур наружного воздуха температуру в насыпи картофеля можно снизить до 1,5-20С путем открывания хранилища, вентиляционных заглушек – это позволяет накопить запас холода на весенний период, позволяющий сохранить показатели лежкости и задержать прорастание клубней. В конце весеннего периода клубни, предназначенные для посадки, следует нагреть до 10-150С, чтобы повысить их устойчивость к механическим повреждениям во время транспортировки и посадки.

Картофель неизменно признается полезным и доступным продуктом питания, и наша задача – сохранить его физиологические и полезные свойства до нового урожая.

Для справки: картофель во Владимирской области является одним из самых потребляемых продуктов растениеводства. Ежегодно в регионе под посадки картофеля занято около 3 тыс. га.

Пищевая ценность картофеля обусловлена высоким содержанием в нем крахмала (16 г) и клетчатки (1,8 г) на 100 г продукта, наличием комплекса витаминов (С, К, В1, В2, В3, В6, В9), минеральных макро- и микроэлементов (калий, кальций, железо, магний, фосфор, холин, лютеин, селен), что позволяет употреблять его в рационе человека в самых разных видах. Картофель широко применяют в лечебной практике для профилактики и лечения ряда заболеваний. Он обладает противомикробными, противовоспалительными, общеукрепляющими и другими целебными свойствами.

Анна Якубовская

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