Лучшие советские фильмы про школу

Сколько бы лет ни прошло с момента выпускного, школьные воспоминания не тускнеют. Да, может быть, забываются факты, события и даже лица, но испытанные эмоции – никогда. До сих пор вспоминаю, как замирало сердце, когда физик водил ручкой по журналу. Или какая эйфория накрывала, когда вдруг срывался урок. И эти радость или ужас, когда открываешь тетрадь с контрольной… В общем, прошло двадцать лет, а я по-прежнему с большим удовольствием смотрю советские фильмы про школу. И вот моя личная подборка. Все из них актуальны и сегодня. Ибо меняются времена, но не люди.

“Розыгрыш”

История начинается, когда подросток-бунтарь попадает в новую школу. В первый же день Игорь Грушко оказывается в центре внимания. Во-первых, он не желает подчиняться Комаровскому, амбициозному лидеру 9 “Б”. Во-вторых, дерзит учителям. В-третьих, новичок играет на гитаре – в то время это автоматически делало парня звездой школы. Игорь быстро осваивается и набирает музыкальную группу. Учителя шокированы, а одноклассники бегают на репетиции. Музыкальные отступления в свое время возвели фильм в ранг культового.

Но без конфликта не было бы кино. Однажды “элита” 9″Б” затевает вечеринку. Вот незадача – на следующий день важная контрольная. Тогда старшеклассники решаются на хитрость… Дальше без спойлеров не обойтись. Скажу одно: фильм об отношении подростков и взрослых, о честности и справедливости, о том, как важно быть прежде всего человеком и, конечно, о первой любви.

Фильм был снят в середине 70-х, но и сейчас смотрится на одном дыхании. “Розыгрыш” стал режиссерским дебютом Владимира Меньшова (“Москва слезам не верит”, “Любовь и голуби”) и первой актерской работой Дмитрия Харатьяна. Учителей сыграли замечательные Евгения Ханаева, Наталья Фатеева и Зиновий Гердт.

“Расписание на послезавтра”

Учительница литературы приходит преподавать в физико-математическую школу. Нужно ли говорить, что ее предмет вовсе не входит в круг интересов учащихся. Здесь в полном доверии и свободе пестуют будущую научную элиту. Возглавляет школу доктор наук. Конечно, школьники не чужды романтики: пытаются синтезировать металлический водород (в 1978 году, когда снимался фильм, это было что-то вроде философского камня, он был синтезирован только в 1996-м) и даже сочиняют стихи, но исключительно о цифрах и формулах. Извечный конфликт физиков и лириков.

Антонина Сергеевна не намерена так просто сдаваться. Она без давления и заискиваний добивается доверия класса. Даже страстный исследователь металлического водорода Вова Овечкин, которого окружающие из уважения к гениальности называют исключительно Владимиром Афанасьевичем, проникается любовью к литературе. В конце фильма Антонина Сергеевна дарит своему ученику картину с розовым конем – символом его мечты.

Самое интересное, что некоторых учеников играли настоящие школьники. К слову, вундеркинд Вова Овечкин – кандидат наук Юрий Воротницкий сегодня заведует кафедрой кибернетики на факультете радиофизики и электроники Белорусского государственного университета. Так что все по-честному. В ролях: Олег Даль, Маргарита Терехова, Валентин Никулин, Евгений Стеблов.

“Урок литературы”

Среди моих друзей и коллег много выпускников Владимирского педагогического университета (теперь ВлГУ). Но по разным обстоятельствам мало кто из них, включая меня, работают по профессии. Так вот, это трагикомедия о юном учителе литературы Косте, вернее – Константине Михайловиче, который очень не хочет идти работать в школу, но вынужден. Однажды его посещает непреодолимое желание что-то изменить в своей жизни. Костя решает говорить правду, только правду и ничего кроме правды. Нетрудно представить, чем это оборачивается. Но оказывается, что самое сложное – не лгать самому себе.

Несмотря на глубокий философский подтекст и порой жесткую сатиру, фильм, снятый в 1968 году, очень легкий, смешной и динамичный. Безусловно, большое влияние оказали соавтор сценария Георгий Данелия и художественный руководитель Эльдар Рязанов. Конечно, нельзя не отметить чудесную музыку Эдуарда Артемьева.

Говорят, главного героя – Костю – в сценарии прописывали специально под актера Евгения Стеблова. Его внутренние диалоги полны самоиронии и юмора. Безумно хороши эпизоды с Леонидом Куравлевым и Евгением Леоновым. Отличный фильм, чтобы посмеяться и задуматься.

“Доживем до понедельника”

Идеальный учитель, всю свою жизнь посвятивший любимой профессии и своим ученикам, переживает личностный кризис. Илья Семенович Мельников вдруг ощущает, как груз времени ложится на его плечи. Вдруг приходит понимание, что жизнь уходит, мир несовершенен, ученики и их родители не всегда благодарны, а главное – так трудно, почти невозможно что-либо изменить. Внутренний конфликт обостряется с приходом бывшей ученицы Ильи Семеновича – молодой учительницы английского языка. Наташа Горелова влюблена в своего наставника, но он не может ответить на ее чувства. Историк готов уйти из школы в самом начале учебного года.

События развиваются стремительно. Описано три дня – четверг, пятница и суббота, наполненные событиями школьной жизни. Не буду раскрывать сюжет, но отмечу, что эта картина весьма смелая для своего времени. И сегодня, когда роль учителя в жизни ребенка часто ставят под сомнение даже сами педагоги, она обязательна к просмотру.

Фильм снимали в настоящей московской школе в 1967 году. Режиссер Станислав Ростоцкий собрал уникальный актерский состав. Главную роль сыграл легендарный Вячеслав Тихонов. Его бывшую ученицу – Ирина Печерникова. Среди учеников – совсем юные Ольга Остроумова и Игорь Старыгин.

“Когда я стану великаном”

Петя Копейкин – подросток, к которому прочно приклеился ярлык “отъявленный хулиган”. Парень с лихвой компенсирует недостаток роста (он ниже всех своих одноклассников-акселератов) интеллектом, чувством юмора и поэтическим талантом. Петя влюблен. Предмет его воздыханий – соседка, подруга и одноклассница Маша Горошкина. Признаться Петя не в силах – он ниже Маши почти на целую голову. И вот в класс приходит новичок – симпатичный баскетболист Коля. Конечно, девушка проникается к нему симпатией. Благородный Копейкин становится в их отношениях Сирано де Бержераком – пишет стихи и дарит их Маше от имени красавчика Коли.

Кажется, понимает Петю только его классный руководитель, учительница английского Джульетта Ашотовна. И даже когда Копейкин, блестяще читая с ней диалог Ромео и Джульетты, помогает всему классу сбежать в кино, она прощает своего любимого ученика.

Фильм был снят в 1979 году, но его тема, похоже, не устареет никогда. Способствует этому и совершенно уникальный актерский состав. Чего стоит Копейкин в исполнении юного Михаила Ефремова и “англичанка” Джульетта – Лия Ахеджакова.

Это мои любимые, хотя хороших фильмов про школу, учителей и их подопечных гораздо больше. Вот некоторые из них: “Большая перемена”, “Все наоборот”, “Вам и не снилось”, “Школьный вальс”, “Дневник директора школы”, “Точка, точка, запятая”, “Ключ без права передачи”, “Звонят, откройте дверь”, “4:0 в пользу Танечки” и т.д. Посмотрите, вспомните школу и своих любимых учителей. С Днем учителя!

Елена Пляскина

Фото: in-formatio.ru