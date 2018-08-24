Вода город точит

Все мы хорошо помним июльский потоп по Владимире, когда водная стихия сметала все на своем пути. Как долго наши улицы во время дождя будут превращаться в полноводные реки? В чем причины и что с этим делать? Ответы эти вопросы ищет наш ЖКХ-блогер Виктор Волчек в своем очередном материале.

Вы заметили, что количество смс от МЧС о предстоящих катаклизмах и разных оранжевых уровнях опасности растет из года в год? И МЧС понять можно. Казалось бы, 20 минут ливень шел, а социальные сети уже рапортуют о затопленных улицах, поваленных деревьях, утонувших на городских дорогах машинах. Локальные апокалипсисы случаются ежегодно, и с каждым годом ситуация только усугубляется. Давайте на конкретных примерах из жизни Владимира разберемся, почему так происходит.

Владимир – очень рельефный город. У нас есть как высоченные холмы (такие, как район Марьинка, он же «Факел»), так и глубокие овраги, например, русло реки Лыбедь. Это добавляет нашему городу колорита, обеспечивает красивые панорамные виды, но и создает трудности коммунальным службам. Стоит лишь пройтись дождю, как по склонам нашего холмистого города начинают течь полноценные реки, размывая зачастую грунт и тем самым растаскивая грязь по всему городу. Ну и, конечно же, в соответствии с законами физики, вода, устремляясь вниз, скапливается во всех низинах, образуя полноценные локальные озера.

Каждый год огромные лужи образуются на улице Мира, неподалеку от “Белого дома”. Но такого, что было в этом году, лично я припомнить не могу. Машины реально тонули, получали гидроудар, ломались и стояли по самые двери в воде.

Можно, конечно, сослаться на глобальное потепление, но чисто субъективно раньше и посильнее ливни не создавали таких проблем. С чем же это связано? Ведь на улице Мира есть ливневки и, по заверениям администрации города, они все в исправном состоянии и корректно обслуживаются. Очевидно, даже если ливневки абсолютно исправные, то их пропускная способность однозначно не соответствует современным требованиям города. Их просто мало! Для наглядности посчитаем количество ливневок на рядовой улице в Швейцарии:

Даже на таком коротком и довольно ровном участке ливневок больше, чем в нижней точке улицы Мира, куда с самого высокого холма города — проспекта Строителей – стекает вся вода. Но проблемы были и раньше, а вот таких потопов припомнить сложно. И тут проблема, на мой взгляд, подкрадывается с совершенно неожиданной стороны. Чем больше в городе асфальта, тем больше площадь водосбора — больше кубометров воды необходимо отвести. В природе вода может просачиваться в землю, а асфальт, как известно, воду пропускает крайне неохотно.

Темпы роста строительства жилых кварталов сегодня высоки как никогда. Каждая новая городская высотка требует огромных асфальтовых площадей под парковки. И, конечно же, район вокруг “Белого дома”, где раньше были частный сектор с огородами, парки и овраги, куда вода могла спокойно стекать и уходить в землю, теперь оказались заасфальтированными. То есть площадь водосбора увеличилась, и теперь уже в разы большие объемы воды устремляются вниз, в поисках самой нижней точки, коей в данном районе является улица Мира. В итоге популярная у владимирцев дорога реально превращается в реку.

Но ведь с вводом новых домов были построены и новые сети ливневой канализации, скажет внимательный читатель? Ну что ж, очевидно они не справляются. Пример с фотографией из Швейцарии наглядно показывает, что это действительно так. К сожалению, исторически так сложилось, что мы страна, в которой культура водоотведения, в отличие от Европы, не развита. Например, в пятиэтажных «хрущевках», коих в нашем городе очень много, ливневки в зданиях даже не предусматриваются. Вода просто равномерно стекает по контуру плоской крыши (которая на самом деле не совсем плоская, а имеет минимальный уклон для отвода воды). Поэтому каждую весну панельные пятиэтажки постройки 50-60-х годов по-настоящему текут со всех сторон. Вода просто падает на отмостку и затем уходит в землю. Отсюда грязь и слякоть в наших районах. А вот, например, как выглядит большинство хрущевских дворов по весне или после дождя.

Старожилы вспоминают, что раньше такого не было. Не было, потому что асфальт с бордюрами появился здесь на самом деле всего лишь несколько десятилетий назад. Дороги и тротуары по факту выполнены так, что они представляют собой огромный резервуар для воды. У воды есть только один способ исчезнуть с таких дворов — испариться. А пока вода не испарится, жители вынуждены надевать сапоги. Водоотведение не предусмотрено. Никак.

Другой пример: регулярный герой новостей – дорога в Сновицах. На моей памяти за последние 5 лет она пережила, как минимум, три крупных ремонта. Строители на самом деле не жалели ни песка, ни щебенки, ни асфальта. Даже местные жители говорили: «Ну уж теперь-то точно все будет хорошо!» Смотрите, какой толстый слой асфальта! Но год-два – и снова в новостях мы видим, как 53-й автобус застрял в яме посередине дороги, и единственный перевозчик отказывается ездить в сей пригород Владимира.

Строители снова бегут в Сновицы и щедро кладут асфальт — уж теперь-то точно на века! Вот так дорога выглядит сейчас:

Бьюсь об заклад, через одну-две весны мы снова вспомним 53-й автобус, отказывающийся ехать в Сновицы по причине разбитых дорог. А ответ совершенно прост и на поверхности. Посреди деревни, как раз в том месте, где постоянно ломается асфальт, каждую весну протекает огромная река. И как ты дорогу не асфальтируй, год-два – и от дороги не останется ничего, кроме воистину мокрого места.

И сколько бы новостных репортажей за последние пять лет из Сновиц ни было, ни разу никто про эту сезонную реку не упоминал: ни журналисты, ни местные жители, ни чиновники. Хотя очевидно, что именно она и является причиной всех бед в селе. Пока ее не отведешь от дороги, все будет бесполезно.

Что характерно, в Сновицах же есть улица Вороновой, которая идет параллельно многострадальной улице Центральной. И в сводках новостей вы про нее не слышали никогда!

Она довольно ровная, и по ней приятно ходить. Луж на ней не бывает, хотя воды там скапливается не меньше. Все просто: по бокам дороги вырыты дренажные канавы. И много лет эта дорога не видела никакого ремонта, а ее состояние намного лучше, чем у аналогичных, ремонтируемых раз в два года.

А вот эта фотография, сделанная месяц назад на улице Гороховой, облетела весь Интернет:

Местные такого не припомнят. Очевидно, раньше вода уходила в овраг (бывшее русло реки Лыбедь), но теперь в овраге проложена Лыбедская магистраль. Она приподнята, щедро заасфальтирована, и теперь воде деваться некуда — и Гороховая после ливней будет тонуть. И я ни в коем случае не умаляю значимость стратегически важной, вновь образованной дорожной артерии города, которая, я верю, еще окажет нам всем большую пользу, когда во Владимире все-таки появится пешеходный центр. Но, к сожалению, мы все также продолжаем наступать на грабли водоотведения. Площадь водосбора с каждым годом растет, а вопросы водоотведения эффективно решать пока не получается.

И пока мы не научимся оперативно уводить воду с тротуаров, дорог, детских площадок, так и будем регулярно тонуть, ходить по городу в резиновых сапогах, ломать гидроударом двигатели своих машин, жить на грязных улицах, ремонтировать каждый год дороги за сотни миллионов рублей и при этом убивать подвеску на ямах. Все мы знаем поговорку «Вода камень точит». Камней в нашем городе мало, а вот асфальта предостаточно — и с ним вода справляется еще быстрее, чем с камнями.

Самое обидное в этой ситуации – это ощущение того, что единицы понимают важность проблемы водоотведения. Это видно из многочисленных репортажей о разбитых дорогах, из заявлений чиновников, из разговоров со строителями. Кто-то на просторах Интернета написал: «Водоотведение — это показатель развития общества». Что ж, очевидно, раз общественного запроса на водоотведение пока нет, нам, как обществу, еще есть куда расти.

Виктор Волчек

Фото автора

Верхнее фото: prizyv.tv