Почувствуй себя Моне

В субботу, 25 августа, в город приезжает известный российский живописец – импрессионист Вячеслав Короленков. Для юных художников он проведет мастер-класс.
Работы Короленкова экспонируются в галереях Франции, Японии, Германии и других странах. Он является членом творческого Союза художников России, постоянным участником выставок «Арт-салон в ЦДХ», участник международных пленэров в Латвии, Сербии.
Опыт такого профессионала будет полезен начинающим художникам и просто любителям живописи.
Что интересного будет на мастер-классе?
- Вы узнаете, что в игре цветовых пятен скрыта форма.
- Постигните законы живописи, которые актуальны для натюрморта и пейзажа.
- Потренируетесь в технике.
- Научитесь композиционно строить картину.
- Под руководством мастера вы самостоятельно нарисуете необычный натюрморт.
- Освоите азы работы маслом, акрилом, темперой или гуашью.
Что взять с собой на мастер-класс:
- Этюдник или треногу
- Кисти щетинные и синтетические (щетинные до 25 мм – несколько разных; синтетические- круглые и плоские)
- Палитру
- Растворитель (слабо пахнущий)
- Бумажные полотенца
- Холст размером 40х50 или 50х60 см (один или два)
- Пару маленьких картонок 15х20 см для коротких поисковых этюдов
- Бумажный блокнот
- Простой карандаш
- Краски (масло, темпера, акрил – по желанию)
Когда: 25 августа (суббота), с 12.00 до 14.00
Где: г. Владимир, ул. Б. Московская, 24
Предварительная запись по телефону обязательна: 8-920-925-59-91; 42-08-97
Подробности здесь.
Юлия Митина
Фото: vk.com/event170331803
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