Почувствуй себя Моне

В субботу, 25 августа, в город приезжает известный российский живописец – импрессионист Вячеслав Короленков. Для юных художников он проведет мастер-класс.

Работы Короленкова экспонируются в галереях Франции, Японии, Германии и других странах. Он является членом творческого Союза художников России, постоянным участником выставок «Арт-салон в ЦДХ», участник международных пленэров в Латвии, Сербии.

Опыт такого профессионала будет полезен начинающим художникам и просто любителям живописи.

Что интересного будет на мастер-классе?

Вы узнаете, что в игре цветовых пятен скрыта форма.

что в игре цветовых пятен скрыта форма. Постигните законы живописи, которые актуальны для натюрморта и пейзажа.

Потренируетесь в технике.

Научитесь композиционно строить картину.

Под руководством мастера вы самостоятельно нарисуете необычный натюрморт.

Освоите азы работы маслом, акрилом, темперой или гуашью.

Что взять с собой на мастер-класс:

Этюдник или треногу

Кисти щетинные и синтетические (щетинные до 25 мм – несколько разных; синтетические- круглые и плоские)

(щетинные до 25 мм – несколько разных; синтетические- круглые и плоские) Палитру

Растворитель (слабо пахнущий)

Бумажные полотенца

Холст размером 40х50 или 50х60 см (один или два)

Пару маленьких картонок 15х20 см для коротких поисковых этюдов

Бумажный блокнот

Простой карандаш

Краски (масло, темпера, акрил – по желанию)

Когда: 25 августа (суббота), с 12.00 до 14.00

Где: г. Владимир, ул. Б. Московская, 24



Предварительная запись по телефону обязательна: 8-920-925-59-91; 42-08-97

Подробности здесь.

Юлия Митина

Фото: vk.com/event170331803