Почувствуй себя Моне

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Художник-импрессионист с мировым именем дает мастер-класс во Владимире

В  субботу, 25 августа, в город приезжает известный российский живописец – импрессионист Вячеслав Короленков.  Для юных художников  он проведет мастер-класс. 

Вячеслав Короленков

Работы Короленкова экспонируются в галереях Франции, Японии, Германии и других странах. Он является членом творческого Союза художников России, постоянным участником выставок «Арт-салон в ЦДХ», участник международных пленэров в Латвии, Сербии.

Опыт такого профессионала будет полезен начинающим  художникам  и просто любителям живописи.

Что интересного будет на мастер-классе?

  • Вы узнаете,  что в игре цветовых пятен скрыта форма. 
  • Постигните законы живописи, которые актуальны для натюрморта и пейзажа.
  • Потренируетесь в технике.
  • Научитесь композиционно строить картину.
  • Под руководством мастера вы самостоятельно нарисуете необычный натюрморт.
  • Освоите азы работы маслом, акрилом, темперой или гуашью.

Что взять с собой на мастер-класс:

  • Этюдник или треногу
  • Кисти щетинные и синтетические  (щетинные до 25 мм – несколько разных; синтетические-  круглые и плоские)
  • Палитру
  • Растворитель (слабо пахнущий)
  • Бумажные полотенца
  • Холст размером 40х50 или 50х60 см (один или два)
  • Пару маленьких картонок 15х20 см для коротких поисковых этюдов
  • Бумажный блокнот
  • Простой карандаш
  • Краски (масло, темпера, акрил – по желанию)

Когда: 25 августа (суббота), с 12.00 до 14.00

Где: г. Владимир, ул. Б. Московская, 24

Предварительная запись по телефону обязательна: 8-920-925-59-91; 42-08-97

Подробности здесь.

Юлия Митина

Фото: vk.com/event170331803

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