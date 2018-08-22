Стоп безумному потреблению

Что такое деньги? Жизненная энергия. Логика тут проста. Мы работаем по 8 часов в день. На сон уходит еще 8. В итоге – на себя любимого, семью, друзей, близких, хобби, развитие, отдых, путешествия (при весьма, конечно, грубом подсчете) остается всего 8 часов – треть жизни. И хорошо, если работа любимая, и мы получаем от нее удовольствие. А если нет?

А теперь, внимание, вопрос. На что мы зарабатываем? Одежда? Продукты? Гаджеты? А что еще? За что мы расплачиваемся третью своей жизни?

Атака на сознание

Сейчас время агрессии. Информационной агрессии. Стресс стал привычным состоянием для психики. И нас, сегодняшних, некорректно сравнить с теми, кто жил хотя бы в прошлом веке. Моя бабушка (1912 года рождения) всю жизнь прожила в сельской местности. А более или менее значимое событие случалось в информационном поле одной отдельно взятой деревни примерно раз в десять лет. В 1968 году местный тракторист, управляя транспортным средством в нетрезвом состоянии (как бы сейчас сказали), завалился в кювет. И весьма неудачно завалился. Насмерть. Это треш – событие деревня обсуждала не менее года. А информационный шлейф тянулся еще добрый десяток лет. И каждый раз, когда мы проходили мимо места трагедии, мама вспоминала эту историю. И мне тоже врезалось это в память. В остальном жизнь текла размеренно и спокойно: свадьбы, крестины, похороны… Все шло своим чередом, по заведенному порядку. Дети росли друг за другом в одной одежде, которая не имела маркировок брендами. Дети, вообще, не обращали внимание на то, что на них надето. Потому что это были одинаковые цигейковые шапки, штаны с начесом и черные/коричневые шубки из той же цигейки. И, надо сказать, дети были абсолютно счастливы.

Тогда понятие счастья не имело ничего общего с одеждой, обувью и бытовой техникой. Счастье – это было, как минимум, прокатиться за рулем автомобиля на коленках у отца, а, как максимум – полететь в космос вслед за Юрием Гагариным. И телевизор был один на всю деревню, а про рекламу в те времена, вообще, мало что слышали.

А что сейчас? Информационная атака на неокрепшее сознание начинается с раннего детства и уже не отпускает никогда. Темы «чернухи» в новостях недавно затрагивалась в одном из материалов Призыва. Но есть еще и маркетологи. Выключил телевизор? А мы уже в интернете! Ешь эту кашу – и будешь радость наша! Хорошие хозяйки выбирают «Тайд»! Для ребенка покупай лучшее! Иначе ты плохая мама, плохая хозяйка, никогда не выйдешь замуж, облысеешь и опозоришься… Ведь без дезодоранта, духов, геля для бритья ты….никто. Прессинг жестких манипуляций, избитых, но работающих приемов…

Покупай – не отставай!

Индустрия моды каждый сезон выпускает новые коллекции. Хочешь быть модной – покупай! Автомобильная промышленность, производители гаджетов, бытовой техники “втюхивают” новые “абгрейды” старых моделей, которые при здравом рассмотрении не имеют никаких принципиальных отличий от предыдущих. Причем новые вещи быстро ломаются, поскольку цель производителя – сделать их одноразовыми. Иначе круг потребления разорвется…И все это безумие оплачиваем мы. Оплачиваем третью своей жизни.

Не отстает и сфера услуг. Каких специалистов только не появилось, чтобы сравнительно честным способом производить отъем деньги у населения. Дети лейтенанта Шмидта Ильфа и Петрова на их фоне выглядят действительно детьми. Специалисты по удалению волос, специалисты по восстановлению волос, советники по грудному вскармливанию, парикмахеры для собак, мастера по наращиванию волос и ресниц, расписыванию ногтей и бровей. Как? Вы не ходите в развивающий центр? Не наняли 10 репетиторов? Не рисуете песком? Не покупаете специализированные творческие наборы по развитию памяти или мелкой моторики? Вот скажите, клубок ниток и спицы. Чем не творческий набор для развития этой самой моторики? Я все детство этим творческим набором орудовала. А еще ниткой с иголкой. И развилась, Слава Богу. Бонус: вязать и шить научилась. Не имеете абонемента в фитнес-центр? Дома занимаетесь? На коврике? Кошмар! Как же вы живете, черт возьми?

Во времена, когда был моден сетевой маркетинг, одна моя знакомая, одержимая философией своей компании, расставила на меня свои косметические сети. Она сказала: « У человека должна быть мечта! И этот бизнес помог мне реализовать мою мечту! Я купила себе белые сапоги! И ты купишь. » Вот так и сказала, моя мечта – сапоги. И выглядела она при этом абсолютно счастливой. И от всей души планировала осчастливить и меня.

Не мечтайте о белых сапогах

Я стараюсь не ездить в выходные в супермакеты, потому что там невозможно много людей. Тысячи людей, которые приехали тратить сюда треть своей жизни: на 68-ую пару туфель или торт с растительным жиром. Полные тележки 100-процентного счастья…И дети, которые визжа от радости, получают 125-ю куклу, 180-ую машину и лошадь с синими волосами в качестве бонуса. Схватил на кассе – не смогли отобрать. Как мило… И никаких аленьких цветочков, мира во всем мире и изобретения вакцины от рака. Мечта обрела конкретный образ – белые сапоги. Я никого не осуждаю, я лишь призываю задуматься. Нам действительно нужны эти пресловутые сапоги?

В мире сейчас все больше набирает популярность теория разумного потребления. Считается, что человеку в жизни необходимо не более 100 личных вещей (не считая того, чем мы пользуемся совместно с другими членами семьи). Если вещей больше – значит, вы – жертва маркетологов и рекламы. И пора задуматься над своим экономическим поведением. Вспомнить, что мы относимся к биологическому виду Человек Разумный.

Как сделать потребление осмысленным? Для себя я выработала несколько простых правил:

Научитесь отличать нужные вещи от ненужных. Задайте себе вопрос. Выждите время. И помните, что вы расплачиваетесь за все это не деньгами, а третью своей жизни. Цените свое время и свои усилия. Когда ваш ребенок попросит в магазине очередную куклу за 2-3 тысячи рублей (отмечу, что я не против кукол на день рождения или за заслуги ), подсчитайте, сколько вам пришлось работать для получения этой суммы. Все еще хотите покупать? А теперь объясните это сыну или дочке. Поиграйте с собой в увлекательную игру «Когда я счастлив?». С одним условием – ответом на это вопрос не могут быть материальные вещи. Уверяю, вы вспомните, что счастливым можно стать и без бесконечных покупок товаров. Счастье – это любовь близких, семейный вечер, прыжок с парашютом, увлекательное путешествие, игра с ребенком. И еще множество прекрасных вещей. Что-то можно получить абсолютно бесплатно, а на что-то не жалко потратить треть своей жизни. Например, на захватывающее путешествие, книги и образование,новый опыт. Помните, вы никогда не купите всего, что хотите! Маркетологи об этом позаботятся. Потребление – бесконечно, оно приносит кратковременное удовольствие. Это наркотик. Осознайте свою ценность. Заставьте себя критически относиться к рекламе, получайте оттуда информацию, но не позволяйте “слоганам” руководить вашими действиями. Самое лучшее мыло – это мыло, которое безопасно для здоровья и имеет адекватные моющие свойства. Выбирайте товары по их реальным характеристикам.

Скажем себе СТОП. Пришло время задуматься над своим экономическим поведением, ведь, по большому счету, это не только наше личное дело. Чем больше мы потребляем, тем больше товаров производится. Спрос рождает предложение. А, значит, интенсивнее работают производства, растут, как на дрожжах, груды мусора от жизнедеятельности всех нас вместе взятых. А это уже вопрос экологии жизни. И отдельная тема для разговора.

Ирина Петрова, менеджер

Верхнее фото: chert-poberi.ru