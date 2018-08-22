Путешествие на мотоцикле: круто, опасно, романтично?

Преодолеть за 3 недели 10 186 км на мотоцикле. На это способны только настоящие любители путешествий и двухколесной техники. Владимирский мотоциклист решил отправиться в такой нелегкий путь. Сейчас он прошел треть расстояния и находится в узбекском городе Нукс-Самарканд, Узбекистан. И пока Всеволод Тигипко в зоне доступа Интернета, мы немного разузнали у него о поездке.

Маршрут впечатляет

Владимир – Казань – Уральск – Бейнеу – Бухара – Душанбе – Куляб – Хорог – Ишкашим – Мургаб – Гульча – Джал-Абад – оз. Сон-Куль – Каджи-Сай – Эныльчек – Бишкек – Талды-Булак – Байконур – Жаланаш – Оренбург – Казань – Владимир.

Вот основные вехи нашего суперпутешествия, которое началось 15 августа.

Мы едем вчетвером: три мотоцикла и одна машина. Цель – Памир и Тянь-Шань. Планируемый срок – три недели. Сейчас за спиной уже 3 300 км. Находимся на территории Узбекистана.

Впереди – перегоны по настоящей пустыне, подсохшее Аральское море с островами судов, горные перевалы и плато на высотах 3200-3600 м. Наивысшая точка – перевал Ак-Байтал (4655 м). Мы увидим границу с Афганистаном, отведаем настоящую самсу и плов, будем ночевать в юрте, нас ждет прекрасный Иссык-Куль! И я думаю, будет много ярких впечатлений, завораживающих пейзажей и настоящих приключений! За этим мы и едем.



Что за техника?

Я путешествую на мотоцикле 1989 года выпуска, называется он Aprilia Tuareg 600 Wind. Это довольно редкая для России машина. На мотослётах все спрашивают: “Это что за Африка такая странная?”. Скажу, что для своего года выпуска агрегат просто отличный: итальянцы напихали туда довольно много прогрессивных решений.

Технические характеристики:

Мотор: 4-тактный, один цилиндр, 4 клапана, воздушное охлаждение

Объём двигателя: 562 куб. см

Максимальная мощность: 46 л.с.

Максимальная скорость: 150 км/ч

Бак: 18 л (уверенно хватает на 300 км)

Я фанат мотоциклетного туризма. А еще на мото границы без очереди проходишь, потому что сразу видно, что турист. Проверяют не так дотошно. Автомобиль же может задержаться на несколько часов.

Финансы: бензин, питание, ночлег

Мотоцикл «ест» примерно 4 руб./км. Исходя из того, что мы проехали 3 300 км, то на бензин потратили 13 200 рублей. Кстати, топливо в Казахстане дешевое и хорошее – 30 руб./л. А в Узбекистане купите максимум Аи-91 по той же цене. А хорошего дизеля здесь просто нет.

Мотоциклы в дороге могут ломаться. Например, у меня сломалось питание навигатора, спидометр и одометр. На ремонт встал на обочину. Все есть с собой: необходимые запчасти и инструменты везут друзья в машине.

Если останавливаемся поесть, то тратим в среднем на человека 200 рублей. Я говорю о придорожных кафе на территории Узбекистана и Казахстана.

Спим мы в палатках и гостиницах. В зависимости от усталости. Ночлег стоит от 10 до 20 долларов. Дальше посмотрим! Местные жители нам рады: на дорогах и улицах машут и приветствуют.

Дороги и безопасность

В Казахстане отличные дороги, но на нашем маршруте совершенно нечего смотреть. Вот в Узбекистане с дороги открываются разнообразные виды: от полупустынь или гор до зеленеющих городов. Вот это уже красиво! Кстати, сами дороги в этой стране тоже неплохие.

Большинство автолюбителей относится к мотоциклистам положительно. Если соблюдать правила ПДД: включать «поворотники», не нестись между полос, то проблем на дороге не будет. Ехать нужно колонной или рядом, далеко друг от друга уезжать не следует.

Ночью ехать очень тяжело и небезопасно: встречные машины с дальним светом идут – ослепляют.

Кстати, в Узбекистане практически не бывает краж. Очень суровые наказания предусмотрены. Даже машины некоторые не закрывают. И мы за свою технику спокойны.

Впереди у путешественников еще около 6 000 км. По приезду во Владимир Всеволод Тигипко обещал рассказать о поездке подробнее и поделится полученным опытом. Пожелаем ребятам удачи и будем ждать фото с Тянь-Шаня и Памира!

Юлия Митина

Фото из личного архива Всеволода Тигипко