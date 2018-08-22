Путешествие на мотоцикле: круто, опасно, романтично?

Преодолеть за 3 недели 10 186 км на мотоцикле. На это способны только настоящие любители путешествий и двухколесной техники. Владимирский мотоциклист решил отправиться в такой нелегкий путь. Сейчас он прошел треть расстояния и находится в узбекском городе Нукс-Самарканд, Узбекистан. И пока Всеволод Тигипко в зоне доступа Интернета, мы немного разузнали у него о поездке.
Маршрут впечатляет
Владимир – Казань – Уральск – Бейнеу – Бухара – Душанбе – Куляб – Хорог – Ишкашим – Мургаб – Гульча – Джал-Абад – оз. Сон-Куль – Каджи-Сай – Эныльчек – Бишкек – Талды-Булак – Байконур – Жаланаш – Оренбург – Казань – Владимир.
Вот основные вехи нашего суперпутешествия, которое началось 15 августа.
Мы едем вчетвером: три мотоцикла и одна машина. Цель – Памир и Тянь-Шань. Планируемый срок – три недели. Сейчас за спиной уже 3 300 км. Находимся на территории Узбекистана.
Впереди – перегоны по настоящей пустыне, подсохшее Аральское море с островами судов, горные перевалы и плато на высотах 3200-3600 м. Наивысшая точка – перевал Ак-Байтал (4655 м). Мы увидим границу с Афганистаном, отведаем настоящую самсу и плов, будем ночевать в юрте, нас ждет прекрасный Иссык-Куль! И я думаю, будет много ярких впечатлений, завораживающих пейзажей и настоящих приключений! За этим мы и едем.
Что за техника?
Я путешествую на мотоцикле 1989 года выпуска, называется он Aprilia Tuareg 600 Wind. Это довольно редкая для России машина. На мотослётах все спрашивают: “Это что за Африка такая странная?”. Скажу, что для своего года выпуска агрегат просто отличный: итальянцы напихали туда довольно много прогрессивных решений.
Технические характеристики:
Мотор: 4-тактный, один цилиндр, 4 клапана, воздушное охлаждение
Объём двигателя: 562 куб. см
Максимальная мощность: 46 л.с.
Максимальная скорость: 150 км/ч
Бак: 18 л (уверенно хватает на 300 км)
Я фанат мотоциклетного туризма. А еще на мото границы без очереди проходишь, потому что сразу видно, что турист. Проверяют не так дотошно. Автомобиль же может задержаться на несколько часов.
Финансы: бензин, питание, ночлег
Мотоцикл «ест» примерно 4 руб./км. Исходя из того, что мы проехали 3 300 км, то на бензин потратили 13 200 рублей. Кстати, топливо в Казахстане дешевое и хорошее – 30 руб./л. А в Узбекистане купите максимум Аи-91 по той же цене. А хорошего дизеля здесь просто нет.
Мотоциклы в дороге могут ломаться. Например, у меня сломалось питание навигатора, спидометр и одометр. На ремонт встал на обочину. Все есть с собой: необходимые запчасти и инструменты везут друзья в машине.
Если останавливаемся поесть, то тратим в среднем на человека 200 рублей. Я говорю о придорожных кафе на территории Узбекистана и Казахстана.
Спим мы в палатках и гостиницах. В зависимости от усталости. Ночлег стоит от 10 до 20 долларов. Дальше посмотрим! Местные жители нам рады: на дорогах и улицах машут и приветствуют.
Дороги и безопасность
В Казахстане отличные дороги, но на нашем маршруте совершенно нечего смотреть. Вот в Узбекистане с дороги открываются разнообразные виды: от полупустынь или гор до зеленеющих городов. Вот это уже красиво! Кстати, сами дороги в этой стране тоже неплохие.
Большинство автолюбителей относится к мотоциклистам положительно. Если соблюдать правила ПДД: включать «поворотники», не нестись между полос, то проблем на дороге не будет. Ехать нужно колонной или рядом, далеко друг от друга уезжать не следует.
Ночью ехать очень тяжело и небезопасно: встречные машины с дальним светом идут – ослепляют.
Кстати, в Узбекистане практически не бывает краж. Очень суровые наказания предусмотрены. Даже машины некоторые не закрывают. И мы за свою технику спокойны.
Впереди у путешественников еще около 6 000 км. По приезду во Владимир Всеволод Тигипко обещал рассказать о поездке подробнее и поделится полученным опытом. Пожелаем ребятам удачи и будем ждать фото с Тянь-Шаня и Памира!
Юлия Митина
Фото из личного архива Всеволода Тигипко
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