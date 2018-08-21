Бильярд – спорт, игра и школа жизни

Вы молодой родитель и не определились, куда отдавать ребенка, задумайтесь о бильярдном спорте. Там ребенок научится стратегически мыслить, полюбит физику и геометрию, разовьется физически. Об идеальном для детей спорте нам рассказал президент Федерации бильярдного спорта Владимирской области Андрей Евгеньевич Степаненков.

Зачем отдавать детей в бильярдный спорт?

Бильярд называют «живыми шахматами» или «шахматами в движении». Это физика, геометрия, математика, психология, этика, эстетика и, естественно, физические упражнения. Спортсмен проходит за два часа тренировки 1 800 метров. Тренировки корректируют физиологические процессы в организме. И для детей это очень важно.

С какого возраста начать?

Приводить детей в бильярд стоит с 8 лет. Раньше не надо. Мы проводим две тренировки в неделю, по полтора часа. Но те, кто хочет добиться успеха, чаще всего берут дополнительные индивидуальные тренировки.

Спорт больших возможностей

Возможности, действительно, огромные! Расти и завоевывать награды в бильярде можно постоянно. Ограничений нет. Сейчас Антону Виноградову, двухкратному чемпиону страны, 14 лет. Еще лет 15, как у бильярдиста, у него впереди. И даже больше. Я недавно и сам участвовал в турнире среди ветеранов. Так что смело отдавайте ребенка в наш спорт! Он научит его жить, даст работу и развитие на всю жизнь!

Секрет успеха

Знаете, говорят так: «Тренер – второй отец». Задача тренера не только научить игрока технически правильно выполнять удары. У него еще должно быть все нормально с психологией, техникой, тактикой и стратегией. То есть я бы сказал, что бильярд – это единство многообразного.

Бывает так, что ребенок взял кий и как будто с ним родился. А психологически он никакой! Очень много зависит от семьи. Работа тренера идет постоянно не только с ребенком, но и с семьей.

Именно контакт “тренер-семья”, “тренер-ученик” крайне важен. Этого человека нужно воспитать, научить достигать поставленных целей, научить логически и стратегически мыслить.

Лучшие ученики Андрея Степаненкова

Основой костяк наших бильярдистов:

Вадим Кистанов (Владимир) – мастер спорта, член сборной России мужского состава. В этом году стал первым чемпионом страны до 21 года.

Антон Виноградов (Ковров) – бронзовый призер первенства мира до 18 лет 2017 года и серебряный призер первенства мира до 19 лет 2018 года, член сборной России среди юниоров, двухкратный чемпион страны 2018 года до 16 лет.

Кирилл Мельников (Ковров) – мастер спорта, серебряный призер первенства мира 2016 года, бронзовый призер взрослого чемпионата страны 2017 года.

Эти ребята в 2015 году стали бронзовыми призерами в командном Кубке России среди взрослых мужчин, обыграв двух двухкратных чемпионов мира! Понимаете, какой уровень?

Анастасия Кабанова (Муром) – серебряный призер международного турнира 2018 года среди девушек до 16 лет, бронзовый призер Всероссийского турнира среди девушек до 16 лет 2018 года.

Егор Буслаев (Гусь-Хрустальный) – бронзовый призер первенства России до 16 лет 2017 года. Обладатель Открытого Кубка Москвы среди юношей до 17 лет 2017 и 2018 годов.

Анатолий Минчев (Меленки) – серебряный призер международного турнира среди мальчиков до 13 лет 2018 года и бронзовый призер Всероссийского турнира среди мальчиков до 13 лет 2018 года.

Зоя Ермакова (Ковров) – серебряный призер Открытого Кубка Москвы среди девушек до 18 лет 2018 года.

Где проходят тренировки?

Во Владимире мы занимаемся в центре города по адресу: ул.Б.Московская, 5, 3-й этаж. Также занятия проходят в Коврове, Меленках и Гусь-Хрустальном. Но для того чтобы попасть в школу, звоните: 8-903-645-60-37.

Цена вопроса

Занятие в начальной группе стоит 145 рублей за полтора часа (входит аренда стола), то есть примерно 1160 руб. в месяц, если тренироваться дважды в неделю. Для сравнения: по России расценки начинаются от 500 рублей в час. Мы хотим, чтобы наш спорт был доступным и дети области могли заниматься любимым делом и становиться чемпионами. Поэтому не собираемся брать большие деньги с родителей.

Юлия Митина

Фото из личного архива Андрея Степаненкова

Заглавное фото: vseodetyah.com