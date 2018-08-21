Готовьте вкуснейшие вафли дома

Нам понадобятся: 1 ст. картофельного крахмала, 100 г маргарина, ½ ст. сахара, 3 яйца, 1 лимон.

Взбейте яйца с сахаром. Слегка охлажденный растопленный маргарин влейте во взбитые яйца и тщательно перемешайте. Добавьте просеянный картофельный крахмал, цедру лимона и размешайте тесто до исчезновения комочков. Должно получиться тесто, как на оладьи.

Включите и нагрейте свою вафельницу в соответствии с инструкцией. Вылейте на середину нижней поверхности вафельницы половник теста. Закройте вафельницу и выпекайте вафлю до легкого подрумянивания. Деревянной или пластиковой лопаткой снимите ее и положите на деревянную разделочную доску.

Горячую вафлю быстро сверните в трубочку. Это нужно делать в хлопчатобумажных перчатках, чтобы не обжечь руки. Выпеченные вафли можно свернуть не только в виде трубочек, но и в форме вафельных рожков для мороженого или корзиночек. Остывшие вафли наполните вареной сгущенкой или любым другим кремом на ваш вкус.

Стоимость блюда:

Крахмал – около 6 руб.

Маргарин – около 10 руб.

Сахар – около 4 руб.

Яйца – около 12 руб.

Лимон – около 15 руб.

Итого – около 47 руб. Из этого количества продуктов получается 10-15 вафель (зависит от размера вафельницы).