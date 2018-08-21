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Готовьте вкуснейшие вафли дома

Три простых рецепта чудесного десерта

  1. Три простых рецепта чудесного десерта

    Домашние вафли – великолепное дополнение к семейному чаепитию. Тонкие, хрустящие, ароматные… Пышные венские с душистым ягодным джемом… Роскошно шоколадные с шоколадным топингом… Насчитывается около полусотни рецептов этого вкусного лакомства. Но чтобы приготовить такой десерт дома, понадобится специальный электрический гаджет – вафельница. Благодаря ему любая хозяйка легко и просто превращается на своей кухне в опытного кондитера. Счастливая обладательница этого волшебного инструмента Елена Бартенева-Тростина делится с нами своими любимыми рецептами домашних вафель.

  2. Классические хрустящие

    Нам понадобятся: 1 ст. картофельного крахмала, 100 г маргарина, ½ ст. сахара, 3 яйца, 1 лимон.

    Взбейте яйца с сахаром. Слегка охлажденный растопленный маргарин влейте во взбитые яйца и тщательно перемешайте. Добавьте просеянный картофельный крахмал, цедру лимона и размешайте тесто до исчезновения комочков. Должно получиться тесто, как на оладьи.

    Включите и нагрейте свою вафельницу в соответствии с инструкцией. Вылейте на середину нижней поверхности вафельницы половник теста. Закройте вафельницу и выпекайте вафлю до легкого подрумянивания. Деревянной или пластиковой лопаткой снимите ее и положите на деревянную разделочную доску.

    Горячую вафлю быстро сверните в трубочку. Это нужно делать в хлопчатобумажных перчатках, чтобы не обжечь руки. Выпеченные вафли можно свернуть не только в виде трубочек, но и в форме вафельных рожков для мороженого или корзиночек. Остывшие вафли наполните вареной сгущенкой или любым другим кремом на ваш вкус.

    Стоимость блюда:

    Крахмал – около 6 руб.

    Маргарин – около 10 руб.

    Сахар – около 4 руб.

    Яйца – около 12 руб.

    Лимон – около 15 руб.

    Итого – около 47 руб. Из этого количества продуктов получается 10-15 вафель (зависит от размера вафельницы).

  3. Воздушные венские

    Нам понадобятся: 350 г муки, 100 г сахара, 1 ст. молока, 200 г масла сливочного, 3 яйца, 1 ст.л. лимонного сока, 2 ч.л. разрыхлителя теста.

    Размягченное масло разотрите с сахаром. Добавьте молоко и яйца и взбейте миксером. Всыпьте просеянную муку, разрыхлитель и лимонный сок, все тщательно перемешайте до исчезновения комочков. Прогрейте вафельницу и налейте по паре ложек теста на условную середину правой и левой стороны вафельницы, чтобы получилось две небольшие вафли. Закройте вафельницу и выпекайте примерно 3-5 минут до золотистого подрумянивания. Подавайте вафли со свежими ягодами или душистым домашним джемом.

    Стоимость блюда:

    Мука – около 7 руб.

    Сахар – около 4 руб.

    Молоко – около 8 руб.

    Масло сливочное – около 70 руб.

    Яйца – около 12 руб.

    Лимон – около 15 руб.

    Разрыхлитель – около 10 руб.

    Итого – 126 рублей. Из этого количества продуктов получается около 20 небольших вафелек.

  4. Бельгийские шоколадные

    Нам понадобятся: 4 ст. л. какао-порошка, 125 г сливочного масла, 2 яйца, 100 г сахара, 6 ст. л. молока, 1 ст. муки, ванилин по вкусу. Для топинга: 50 г чёрного или молочного шоколада, 3-4 ст.л. молока.

    Растопите сливочное масло, дайте ему остыть и добавьте в масло какао-порошок. Перемешайте до однородной шоколадной массы. Отделите белки от желтков. Добавьте сахар и желтки в шоколадную массу и перемешайте. Просейте в тесто муку и снова перемешайте. Добавьте молоко и перемешайте до однородности. Белки взбейте со щепоткой соли до густой белой пены. Добавьте взбитые белки за 2-3 приёма в тесто, бережно и тщательно его перемешивая.

    Прогрейте вафельницу и налейте по паре ложек теста на условную середину правой и левой стороны вафельницы. Закройте вафельницу и выпекайте примерно 2-3 минуты. Будьте внимательны, так как на тёмном шоколадном тесте трудно заметить, когда оно начнёт пригорать! Аккуратно снимите вафли и положите на доску для остывания.

    Для шоколадного топинга растопите на водяной бане шоколадку с молоком, постоянно помешивая, до жидкой однородной массы. Тёплые вафли полейте растопленным шоколадом – и тут же наслаждайтесь свежей шоколадной выпечкой! Аромат стоит, как в лучших кондитерских Бельгии!

    Стоимость блюда:

    Какао-порошок – около 80 руб.

    Масло сливочное – около 40 руб.

    Яйца – около 8 руб.

    Сахар – около 4 руб.

    Молоко – около 8 руб.

    Мука – около 4 руб.

    Ванилин – около 6 руб.

    Шоколад – около 25 руб.

    Итого – 175 рублей. Из этого количества продуктов получается около 15 небольших вафелек.

    Татьяна Лысова

    Фото Елены Бартеневой-Тростиной

    Заглавное фото: akavideos.com

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