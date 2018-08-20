Пешком по Питеру, или «Центр наизнанку»

Питер. Бывали практически все и не по одному разу. Уже обошли Эрмитаж и Русский музей, поднялись на Исакий, наконец, попали денежкой в Чижика Пыжика, объездили грандиозные пригороды, прокатились на катере по Мойке и Фонтанке. И кажется, нас ничем не удивишь. А знаете ли вы, где находились первые питерские рок-клубы, что такое “сквоты” и почему улица Марата имела все шансы стать улицей Джона Леннона? Наш блогер Наталия Фельдман лично прошла по следам питерского андеграунда и готова рассказать, чем интересна неформальная экскурсия “Центр наизнанку”.

Что такое город? Улицы, учреждения, памятники и музеи, парки и торговые центры…И да, и нет. Город – это люди и истории. Хочешь подружиться с городом – найди человека, который расскажет о нём живую историю с местным колоритом, личностной включённостью и легендарными персонажами. Во Владимире это, несомненно, проект «Экскурсии от местных для местных». А что можно найти в других городах? В Санкт-Петербурге рекомендую пешеходную экскурсию «Центр наизнанку».

Формат или неформат?

«Центр наизнанку» – это история для любителей «второй культуры» – эпохи художников-нонконформистов, первых ленинградских рок-клубов, группы «Кино» и сквотов почти в центре города, кафе «Сайгон» и хитросплетений дворов-колодцев. Прогулка продолжается 3 часа, поэтому советую надеть удобную обувь и запастись водой.

Колоритный поклонник Джона Леннона

Именно на этой экскурсии у вас будет шанс познакомиться с Колей Васиным, пожалуй, самым известным битломаном Ленинграда и Санкт-Петербурга.

Его увлечение ливерпульской четвёркой началось в 1964 году и переросло во что-то вроде личной религии. Мечта Коли Васина – построить храм Джона Леннона, олицетворяющий собой Доброту, Красоту и Мудрость. И конечно же, там постоянно будут звучать песни «Битлз», как сейчас они звучат в его маленькой каморке на Пушкинской, 10. Рассказывают, что в 90-е годы Коле Васину почти удалось убедить городские власти переименовать улицу Марата в улицу Джона Леннона.

И реализоваться якобы этой идее помешало настойчивое требование установить на переименованной улице храм лидеру «Битлз». Визит к Коле Васину – это одна из запланированных остановок на маршруте.

Лайфхаки, или Мойте окна!

На этой же экскурсии вы узнаете, что такое сквот и почему обязательно нужно мыть окна. Всё очень просто: если окна у вас очень пыльные, то кто-то может решить, что в этой квартире никто не живёт. Проверяется это так: человек бросает камень в стекло, которое разбивается, и идёт дальше. Если через неделю стекло не вставили, значит, квартира пуста и её можно самовольно занять. Конечно, сейчас такие истории редкость, но в 90-е годы сквоты в Петербурге были местом концентрации творческих людей и самых разнообразных неформалов. Самый известный сквот – это дом на Пушкинской, 10.

Его заняли в 1989 году художники-нонконформисты, и он стал центром неформальной культуры. В 1996 году Пушкинская, 10, объявила себя независимым государством. Сначала на это не обратили внимания, но затем в «Нью-Йоркере» вышла статья о том, что наконец-то в России появилась страна, в которую можно съездить. После небольшого скандала с властями и угрозы выселения целостность Российской Федерации была восстановлена, а «новообразование» на Пушкинской исчезло с политической карты Питера.

По следам андеграунда

Эльфийский дворик и старейший памятник Пушкину, знаменитый рок-клуб «Castle Rock» и ГЭЗ, галерея Борей и Дом актёра, дом-коммуна на Рубинштейна и окно комнаты в коммуналке, где жил Довлатов, – эти и другие объекты станут для вас частью истории Петербурга.

В целом маршрут пролегает в окрестностях Невского проспекта, но построен таким образом, чтобы оказаться вдали от шумных толп обычных туристов. Небольшие улочки, дворы-колодцы, неприметные кафе, скверики – это декорации для разворачивающейся истории, начинающейся в эпоху СССР и продолжающейся в наши дни.

Пароли и явки

Записаться на экскурсию можно в группе «ВКонтакте».

Цена с человека – всего 700 руб., а удовольствие от знакомства с неформальным Петербургом бесценно!

В группе вы сможете найти и другие интересные неформальные маршруты. Например, экскурсия по крышам «Романтика ржавых труб».

Ещё одна особенность проекта – малочисленные (до 15 человек) группы. Это создаёт атмосферу неформального общения – как друг с другом, так и с самим городом.

Наталия Фельдман

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