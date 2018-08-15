«Магнитный домик» Эдуарда Успенского

Вчера вечером ушла эпоха. После продолжительной болезни скончался детский писатель, поэт, сценарист-мультипликатор Эдуард Успенский. Стоит ли говорить о том, что его герои любимы многими поколениями детей. Есть у этого замечательного автора и рассказ, в названии которого упомянут… наш город Владимир.

«Магнитный домик под Владимиром»

«У моих родственников в 30 км от Владимира, в селе Пожарица, есть домик», – начинается повествование. Заметим, что на карте Владимирской области удалось отыскать деревню Пожарицы, которая находится, как показывает навигатор, в 30 километрах от областного центра, в Камешковском районе. Поиск домика в этой деревне – отдельная тема для литературного расследования.

Сейчас же особый интерес представляют собой живописные метафоры, раскрывающие суть этого удивительного места. Снаружи домик «серо-черный» и «мохнатый»,«маленький, как лифт», а внутри – «цветной», «интересный» и «просторный». И стены его обклеены журналами «Крокодил». Как-то даже три месяца здесь жил преступник – «тихо-тихо», «как мышка». А потом сдался властям.

«Наверное, через этот домик проходит магнитная силовая линия Земли. Я все хочу принести компас и посмотреть, как поведет себя стрелка. Наверное, она укажет синим концом в потолок…» – заключает автор.

Вот такой идеальный мир, куда, как магнитом, притягивает все живое, где «перевоспитываются» нехорошие люди, а взгляд человека направлен вверх, в небеса. Именно здесь дружно уживаются любимые персонажи детского писателя: Дядя Федор, Шарик и Матроскин, Чебурашка с Геной, Вера, Анфиса, даже вредная Старуха Шапокляк и неоднозначный почтальон Печкин.

Добрый волшебник из книг

Успенский придумал Чебурашку, который стал брендом советской мультипликации. Милый и наивный, нуждающийся в заботе крокодила Гены и друзьях. Добрый, творческий и любознательный.

Именно такими автор, да и общество в целом, хотели видеть молодых людей. А еще самостоятельными, хозяйственными и рассудительными, как дядя Федор. Умными, вездесущими, наблюдательными, как Колобки, которые раскрывают самые таинственные преступления. Задорными и непоседливыми, как девочка Вера и обезьянка Анфиса. И чтобы у каждого была такая же заботливая бабушка, справедливый папа и улыбающаяся мама.

Понятная и четкая система воспитания, в которой детский писатель занимал ключевое место. Герои Успенского харизматичны и выпуклы, они живут в цветном мире, где нет серых оттенков. Добро – это добро, а зло представляется в образе вредной Старухи Шапокляк, которую, кстати, автор списал со своей бывшей супруги. Или почтальона Печкина, который в душе совсем не вредный, а просто одинокий и без велосипеда. И у этого «зла»всегда есть шанс превратиться в добро!

Яркие и сочные, любимые книжные герои легко перекочевали в мультипликацию. И сегодня уже неважно, что же первично: книга или мультфильм.

Черная простыня и чистая старушка

Ехал Ваня на коне,

Вел собачку на ремне,

Ну, а кактус в это время

Мыл старушку на окне…

(Э. Успенский, стихотворение «Память» )

Это не просто стихотворение, а увлекательная игра. И чем острее разворачиваются события, тем озорнее становятся глаза моей пятилетней дочки и заливистей смех.

Успенский умел несерьезно говорить о несерьезном, чтобы было просто весело! Или несерьезно – о серьезном, когда это было необходимо. Его психотерапевтический цикл «страшилок» для школьников пощекотал нервы не одного пионера в летнем лагере:в палате выключался свет, и зловещий шепот начинал вещать про Гроб на Колесиках, Черную Простыню и Зеленые Пальцы.

Было до ужаса страшно, но так хотелось это пережить. Всем отрядом. Ведь о детских страхах нужно говорить, тогда они отступают… Об этом Успенский тоже знал.

Кстати, в произведении о таинственной Чёрной Простыне тоже есть владимирская «начинка». Упоминается письмо школьников города Юрьева-Польского в «Пионерскую зорьку»: ребята жаловались, что собрали гору металлолома, а его не вывозят. Правда, в описание дальнейших событий вкралась ошибка: автор сообщает о телефонном звонке в соседний город Сима. Сима, как известно, посёлок, но ведь чего в сказках не бывает!

«Радионяня» – это передача

А еще мастер знал, как обучать и воспитывать играя. Эдуард Николаевич участвовал в создании цикла радиопередач «Радионяня», телевизионных программ «АБВГДейка» и «Спокойной ночи, малыши!» Грустно, что сегодня при введении поискового запроса «радионяня» Гугл настойчиво выдает информацию о радиоприборах присмотра за детьми. И только в конце страницы находим скромную ссылку на «Википедию» и легендарную передачу.

А ведь«Радионяня» закладывала основу масштабных знаний, формировала познавательный интерес, чтобы малыш рос человеком с широким кругозором и творческим мышлением, любил родной язык, а с наукой с пеленок был на «ты». Без сложных и модных ныне развивающих систем. Без 10 школьных уроков ежедневно и армии репетиторов. Легко и… эффективно.

В 2015 году Эдуард Успенский получил национальную премию «Телегранд» за выдающийся вклад в создание детских телепрограмм и значительные заслуги в развитии анимационного кино. Но главная награда – это безграничная любовь читателей и мир, который он создал. Мир Добра, Справедливости, Дружбы – Мир Счастливого Детства.

Скептики скажут: сейчас другие времена.И дети другие. Думается, что одинаковые. А какими они вырастут, зависит во многом от того, какие книги мы, взрослые, читаем им на ночь. Хочется, чтобы мои дети выбирали для подражания не обезличенного Человека-Паука или бездушную куклу Барби, а добрых обитателей уютного «магнитного домика» Эдуарда Успенского…

«Успенский сам похож на этот магнитный… только не «домик», а, пожалуй, на целый магнитный «небоскреб»! И внутри его проходит мощная силовая линия радости, добра и таланта», – писал об Эдуарде Николаевиче его коллега, детский писатель и журналист Тим Собакин. Таким он и останется в своих произведениях и в нашей памяти…

Дарья Новицкая

Верхнее фото: sharij.net