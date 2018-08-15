Что вы знаете о Владимирской области?

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Обсуждение 1

  • Ефремов:
    15.08.2018 в 10:30

    Не ответил на вопрос, какая из перечисленных стран меньше по площади, чем Владимирская область. Мой ответ – Бельгия. Тест правильным ответом показал Турцию. Это не так. Площадь Владимирской области – 29 тысяч км2. Площадь Турции – 784 тысячи км2. Площадь Бельгии – 30,5 тысяч км2. Площадь третьей страны – Голландии – 41,5 тысяч км2. Так что правильный ответ – ни одна из этих стран не меньше по площади, чем Владимирская область. Возможно, имелась в виду площадь европейской части Турции, она, конечно, меньше, чем площадь ВО. Но в таком случае вопрос сформулирован некорректно.

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