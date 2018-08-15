Что вы знаете о Владимирской области?

В каком году была образована наша область? 1937 1944 1958 Правильно! Неправильно! -

Какая из перечисленных европейских стран по площади меньше нашей области? Турция Бельгия Голландия Правильно! Неправильно! -

С какой европейской страной наша область может сравниться по количеству населения? Словения Албания Эстония Правильно! Неправильно! -

С какой из областей НЕ граничит наша область? Ярославской Костромской Рязанской Правильно! Неправильно! -

В каком из районов нашей области совсем нет городов? Камешковский Меленковский Селивановский Правильно! Неправильно! -

Как называется орган законодательной власти в нашей области? Законодательное собрание Совет народных депутатов Областная дума Правильно! Неправильно! -

Какая сфера экономики занимает передовое место в нашей области? Сельское хозяйство Промышленность Туризм Правильно! Неправильно! -

Какие города нашей области включены в знаменитый туристический маршрут «Золотое кольцо России»? Владимир и Суздаль Гороховец и Вязники Юрьев-Польский и Муром Правильно! Неправильно! -

Какой районный город нашей области старше ее столицы Владимира? Гороховец Суздаль Муром Правильно! Неправильно! -