Что вы знаете о Владимирской области?

В каком году была образована наша область?
Правильно!
Неправильно!
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Какая из перечисленных европейских стран по площади меньше нашей области?
Правильно!
Неправильно!
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С какой европейской страной наша область может сравниться по количеству населения?
Правильно!
Неправильно!
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С какой из областей НЕ граничит наша область?
Правильно!
Неправильно!
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В каком из районов нашей области совсем нет городов?
Правильно!
Неправильно!
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Как называется орган законодательной власти в нашей области?
Правильно!
Неправильно!
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Какая сфера экономики занимает передовое место в нашей области?
Правильно!
Неправильно!
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Какие города нашей области включены в знаменитый туристический маршрут «Золотое кольцо России»?
Правильно!
Неправильно!
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Какой районный город нашей области старше ее столицы Владимира?
Правильно!
Неправильно!
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Почему на гербе нашей области изображен лев?
Правильно!
Неправильно!
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Обсуждение 1
Не ответил на вопрос, какая из перечисленных стран меньше по площади, чем Владимирская область. Мой ответ – Бельгия. Тест правильным ответом показал Турцию. Это не так. Площадь Владимирской области – 29 тысяч км2. Площадь Турции – 784 тысячи км2. Площадь Бельгии – 30,5 тысяч км2. Площадь третьей страны – Голландии – 41,5 тысяч км2. Так что правильный ответ – ни одна из этих стран не меньше по площади, чем Владимирская область. Возможно, имелась в виду площадь европейской части Турции, она, конечно, меньше, чем площадь ВО. Но в таком случае вопрос сформулирован некорректно.