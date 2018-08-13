Три самых страшных фильма Хичкока

13 августа 1899 года родился король ужасов, родоначальник триллера, неповторимый мастер интриг и тайн — Альфред Хичкок. И как тут не поверить в мистическую силу числа 13. Уже бежит холодок по спине? То ли еще будет…

Постоянно растущая тревога, напряжение в высшей его точке, леденящий душу кошмар и, без преувеличения, животный страх – вот та палитра чувств, которая завладеет вами при просмотре культовых произведений этого гениального режиссера. Мы предлагаем вспомнить три самые пугающие, по нашей версии, киноистории…

«Психо», 1960

«Фильм, который изменил кино навсегда» — говорящий слоган картины «Психо». Эта история до сих пор будоражит умы, пугает и устрашает. Главная героиня Мэрион работает в известной компании, встречается с разведенным мужчиной и страдает… Однажды она крадет на работе крупную сумму денег и покидает город. На ночь Мэрион заселяется в мотель, где ее ждет роковое знакомство с владельцем… И эта встреча – смертный приговор для героини.

«Птицы», 1963

В этой истории мирную жизнь американского поселка нарушает нападение… птиц. Пернатые неожиданным образом атакуют людей, убивая всех, кто случайно оказывается на их пути. В этом предложении мы и пересказали незатейливый и простой сюжет фильма. Причем в финале мастер так и не дает однозначной интерпретации тому, что послужило причиной этого кошмара. Видимо, главное в фильме – это мотив дикого страха, поэтика которого раскрывается сполна.

«Веревка», 1948

Отличительная особенность этого фильма в том, что он снимался с помощью долгих планов (от 4 до 10 минут), то есть с минимальным количеством монтажных склеек. Дело в том, что режиссер задумывал картину как киноспектакль и каждую сцену снимали настолько долго, насколько позволяла стандартная длина кинопленки (а это примерно 9 минут). В центре сюжета — убийство студента Дэвида Кентли. Его сокурсники Брэндон Шоу и Филлип Морган задушили друга из развлечения и спрятали тело в сундук. А потом здесь же устроили циничную вечеринку с участием родственников убитого и преподавателя университета. В фильме очевидны отсылки к роману Достоевского «Преступление и наказание» и идее Ницше о сверхчеловеке. По сути, это история о парочке «раскольниковых», псевдоинтеллектуалов из британской «золотой молодежи», которые решили, что имеют право на убийство… Но так ли легко чувствовать себя убийцей?

Мы уверены, что вам понравятся эти фильмы, если вы:

обожаете классику кинематографа;

преданный поклонник Хичкока;

любите пощекотать нервы;

Кстати, вы можете устроить киновстречу с друзьями. Ведь после просмотра картин великого мастера, безусловно, будет о чем поговорить, если, конечно, дар речи не потеряете…

Ольга Андриенко

Верхнее фото: soyuz.ru