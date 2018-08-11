Хорошо ли вы помните «17 мгновений весны»?

В каком году разворачивается действие фильма?
Правильно!
Неправильно!
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Как на самом деле звали Штирлица?
Правильно!
Неправильно!
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Кто был непосредственным начальником Штирлица?
Правильно!
Неправильно!
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Какое задание получил Штирлиц из «Центра»?
Правильно!
Неправильно!
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Какой позывной был у Штирлица для связи с центром?
Правильно!
Неправильно!
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Почему пришлось спасать радистку Кэт?
Правильно!
Неправильно!
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Почему провалилась миссия профессора Плейшнера?
Правильно!
Неправильно!
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Почему Штирлиц был, как никогда, близок к провалу?
Правильно!
Неправильно!
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Как называлось кафе, где произошла безмолвная встреча Штирлица с женой?
Правильно!
Неправильно!
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Сколько времени хватало Штирлицу, чтобы выспаться?
Правильно!
Неправильно!
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