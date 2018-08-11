Хорошо ли вы помните «17 мгновений весны»?

В каком году разворачивается действие фильма? 1943 1944 1945 Правильно! Неправильно! -

Как на самом деле звали Штирлица? Виктор Петрин Максим Исаев Владимир Исаковский Правильно! Неправильно! -

Кто был непосредственным начальником Штирлица? Шелленберг Мюллер Борман Правильно! Неправильно! -

Какое задание получил Штирлиц из «Центра»? Выяснить, кто ведет переговоры от Германии с США и Англией Поссорить высших руководителей третьего рейха между собой Вывести радистку Кэт в Швейцарию Правильно! Неправильно! -

Какой позывной был у Штирлица для связи с центром? Алекс Юстас Покахонтас Правильно! Неправильно! -

Почему пришлось спасать радистку Кэт? Немцы арестовали ее мужа, и под пытками он ее выдал Во время родов она кричала по-русски «Мама!» Гестапо перехватило ее радиосигнал Правильно! Неправильно! -

Почему провалилась миссия профессора Плейшнера? Он вошел в явочную квартиру, не услышав отзыва на пароль Он забыл посмотреть на окно, где стоял цветок, означавший провал явки Он не посмотрел на окно с цветком и не обратил внимание на отсутствие пароля Правильно! Неправильно! -

Почему Штирлиц был, как никогда, близок к провалу? Он неожиданно столкнулся со своим начальником в приемной Гимлера Отпечатки его пальцев обнаружились на чемоданчике радистки Кэт Он воспользовался телефоном в пункте правительственной связи Правильно! Неправильно! -

Как называлось кафе, где произошла безмолвная встреча Штирлица с женой? "Слон" "Жираф" "Бегемот" Правильно! Неправильно! -