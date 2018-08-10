Шесть самых ярких событий уик-энда

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Полюбуйтесь творчеством мастеров
“Мстёрский базар”
Это, по сути, масштабная ярмарка изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Почти половина жителей посёлка – художники, работающие в тех или иных направлениях традиционных промыслов: мстёрская лаковая миниатюра, вышивка, художественная обработка металла. Гостям «Мстёрского базара» и туристам выпадает редкая возможность познакомиться с лучшими образцами традиционных народных промыслов и ремёсел практически всей Центральной России и, конечно, купить то, что понравится. На мастер-классах можно попробовать своими руками создать необычные сувениры: различные обереги и берестяные лукошки, глиняные и резные деревянные игрушки, вышивку и кружево.
«Мстёрский базар» – главный праздник в посёлке, поэтому оно превращается в яркое событие с обширной развлекательной программой. Жителей и гостей ждут выступления творческих коллективов в концерте «Российская глубинка», детский праздник «Мстёрский малёк», интерактивные экскурсионные программы в Мстерском музее, концерт духового оркестра и многое другое. Вечером всех ждет концерт, фейерверк и дискотека.
п. Мстера, Вязниковский район
11 августа с 10 до 23 часов
Вход свободный
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Повеселитесь с соседями
День города Суздаля
Туристической столице Владимирской области исполнится 994 года. Дата не юбилейная, но солидная, и отметить ее решили с размахом. С 8.00 на Торговой площади откроются блошиный рынок и ярмарка рукоделия и ремесла. С 11.00 до 13.00 на территории Суздальского кремля пройдет шоу-показ детских театров моды. С 11.00 до 14.30 около памятника А. Лебедеву на Кремлевской улице состоится праздник песни и поэзии «России вечная любовь». В 15.00 от Центра культуры и досуга стартует традиционное костюмированное шествие.
В течение всего дня гости смогут посетить художественный салон в сквере у Казанской церкви и познакомиться с искусством керамики в гончарной мастерской. Туда организован бесплатный трансфер с улицы Кремлевской каждый час с 12.00 до 16.00. Для детворы поставят аттракционы и батуты. Главная сцена, которая расположится на Торговой площади, подарит жителям и гостям города яркий концерт с 17.00. Ожидаются фестиваль «Суздальский хоровод», программа «Даешь молодежь» и выступление кавер-группы «Менделеев Бэнд». Завершится праздник ярким фейерверком.
г. Суздаль
11 августа с 8.00 до 23.00
Вход свободный
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Подсластите свою жизнь
Фестиваль меда
В субботу сладкоежек будут встречать с особым гостеприимством в Юрьев-Польском районе. На площадке перед дегустационным залом «Мед Ополья» можно будет попробовать более 10 сортов этого чудесного продукта. Также в программе медового праздника интерактивные игры для гостей всех возрастов, выступления творческих коллективов, мастер-классы по изготовлению натуральных свечей и многое другое. Детей ждет отдельная анимация. В финале праздника ожидаются хоровод и большой вкусный медовый пирог.
с. Леднево Юрьев-Польского района
11 августа в 10.30
Вход по приглашению с сайта medopolie.ru
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Разомните тело
День физкультурника на стадионе «Лыбедь»
После зажжения чаши олимпийского огня все гости праздника могут выбрать себе площадку по душе, и причем не одну. Бабушки и дедушки смогут поиграть в шашки и шахматы, а дети поучаствовать в турнирах, например, попасть мячом в цель, залезть на канат, поиграть в теннис, попрыгать на батуте бесплатно. Сотрудники администрации и горсовета сыграют в футбол против ветеранов футбольного клуба «Торпедо».
Одним из новшеств будет так называемый бампербол, в котором участники надевают на себя большие надувные шары (бамперболы) и таким образом стараются забить мяч в ворота соперника. Музей науки и человека «Эврика» немного разбавит спортивный дух своими экспонатами. В программе праздника также заявлены велоквест, турнир по киберспорту, лекторий о здоровом питании, мастер-классы от профессиональных фитнес-инструкторов, розыгрыш бесплатных уроков в детский клуб «Атмосфера фитнес», открытая тренировка по регби, показательные выступления спортсменов.
г. Владимир, стадион «Лыбедь»: Спортивный переулок, 4а
11 августа в 13.00
Вход свободный
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Узнайте новое о привычном
Экскурсии от местных для местных
Энтузиасты проекта «Подними глаза» к выходным подготовили много интересных экскурсий по Владимиру и близлежащим окрестностям. В субботу, 11 августа, Дарья Юрина приглашает на интерактивный урок пригородной ботаники. В течение двух часов вместе с ней все желающие изучат фиторазнообразие поймы Клязьмы и научатся определять видовую принадлежность растений. Особо старательные даже смогут собрать гербарий или зимний букет, а те, кто увлекается фотографией, поупражняются в макросъемке. В конце маршрута ожидаются водоемы, так что не забудьте захватить купальник. Начало в 12.00.
Соборная церковь великомученика Димитрия Солунского, известная нам как Дмитриевский собор, – цель экскурсии Алексея Валентиновича в субботу 11 августа. А точнее – смысл её резного убранства, его идея и задачи. Начало в 13.00.
В воскресенье, 12 августа, в 13.00 Алексей Валентинович организует слепую экскурсию «Ощущая старину». В 14.00 Ирина Курочкина зовет в Суздаль, чтобы посмотреть в русском Голливуде съемочные площадки разных лет. Велоэкскурсию «По окраинам дореволюционного Владимира» в 16.00 возглавит Андрей Ершов.
Необходима предварительная запись в группе проекта «ВКонтакте».
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Погадайте на падающую звезду
Самый яркий метеорный поток года
Пока падает звезда, надо загадать желание, и оно непременно сбудется. По крайней мере, так гласят легенды. Проверить, насколько они правдивы, владимирцы смогут уже на этой неделе. Две ночи, с 11 на 12 августа и с 12 на 13 августа, над Владимиром можно будет наблюдать метеорный поток Персеиды. Это один из самых масштабных звездопадов 2018 года. Попробуйте уехать за город или просто выбрать место, где небо темнее. Приходите смотреть на звезды после полуночи. А еще лучше ранним утром: в 4.30 созвездие Персей высоко поднимется в южной части небосвода, метеоров будет много и любоваться ими в это время проще всего.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: photosuzdal.ru
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