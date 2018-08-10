Шесть самых ярких событий уик-энда

“Мстёрский базар”

Это, по сути, масштабная ярмарка изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Почти половина жителей посёлка – художники, работающие в тех или иных направлениях традиционных промыслов: мстёрская лаковая миниатюра, вышивка, художественная обработка металла. Гостям «Мстёрского базара» и туристам выпадает редкая возможность познакомиться с лучшими образцами традиционных народных промыслов и ремёсел практически всей Центральной России и, конечно, купить то, что понравится. На мастер-классах можно попробовать своими руками создать необычные сувениры: различные обереги и берестяные лукошки, глиняные и резные деревянные игрушки, вышивку и кружево.

«Мстёрский базар» – главный праздник в посёлке, поэтому оно превращается в яркое событие с обширной развлекательной программой. Жителей и гостей ждут выступления творческих коллективов в концерте «Российская глубинка», детский праздник «Мстёрский малёк», интерактивные экскурсионные программы в Мстерском музее, концерт духового оркестра и многое другое. Вечером всех ждет концерт, фейерверк и дискотека.

п. Мстера, Вязниковский район

11 августа с 10 до 23 часов

Вход свободный