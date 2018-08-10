Дети, в школу собирайтесь!

Родители школьников, записывайте меня в свои ряды! В этом году, мой сын – первоклассник. Знаю, что жизнь наша изменится, но как относиться к этому факту, еще не решила. Пока я просто стараюсь сохранять позитивный настрой и верить в лучшее. Между тем, «час икс» приближается. На носу сентябрь.

Решила применить все свое здравомыслие, чтобы собрать ребенка в школу. Поделюсь мыслями и знаниями, которые приобрела в процессе.

По моим наблюдениям, в середине августа родителей школьников можно условно поделить на три группы. Первые – уверенные в себе и расслабленные – «А мы уже давно все купили». В гипермаркете в их тележке – арбуз вместо глобуса, а вместо упаковки карандашей – пачка спагетти. Они обходят стороной школьные базары, разве что лениво приценятся к мешкам для “сменки”. Это идеальные люди!

Во взгляде вторых – паника «Скоро школа, а мы не готовы!». Они создают пробки в примерочных, нарезают круги по городу в поисках идеального ранца, они мучают консультантов вопросами о мягкости ластиков и форме галстука для второклашки.

Ну, и третьи, мои любимые – «До 1 сентября еще далеко, как-нибудь успеется». Это, как правило, бывалые родители, опытные, закаленные покупкой лыж за два часа до урока физкультуры. Они из тех, кто и в космический полет, и в 10-дневный поход с палатками в лес соберется за 30 минут. Они – красавчики! Когда-нибудь я стану как они.

Пока же я скорее отношусь ко второй категории. У меня ничего не готово! Правда, суетиться, как мне кажется, рано… ну или поздно. Но точно бесполезно!

Итак, вооружимся здравым смыслом и начнем экономить деньги и время.

Совместные покупки (СП)

Еще есть шанс запрыгнуть в последний вагон этого чудо-поезда для продуманных покупателей. Для тех, кто не в курсе, объясню – родители объединяются, чтобы купить вещи напрямую у производителей или оптовиков по приятным ценам. Заказать вещи можно не только в России, но и за рубежом. Гуру совместных покупок, понятное дело, купили форму и ранцы еще в апреле. Но большинство людей все же ждали последних недель лета, чтобы приобрести одежду на подросших и окрепших за каникулы детей.

Что делать?

Найти себе компанию – еще несколько таких же покупателей, проявить организаторский талант или привлечь кого-то, кто сделает всю работу за вас: свяжется с фирмой-продавцом, соберет деньги с клиентов и договорится с транспортной компанией.

Что купить?

Школьную форму, обувь, ранцы, канцелярские принадлежности.

Минус: покупка без примерки. Если вещь не подойдет по размеру, вернуть ее не получится, придется продавать самостоятельно.

Плюс: существенная экономия, в среднем это – от 30 до 50%.

Опыт автора: с помощью совместных покупок лично я заказала рубашки, детское белье и носки. Рискнула и с обувью, заказав туфли на «сменку» на размер больше. Если вдруг не подойдут на этот год, пригодятся в следующем.

Пример:

Интернет-магазин “Сима-ленд” (1) продает канцтовары, школьные принадлежности оптом.

Акции сетевиков

В этом августе я впервые стала приносить рекламные газеты из почтового ящика домой. Просматриваю их, чтобы узнать, чем заманивают нас сетевые магазины. Базовые вещи – водолазки, футболки и шорты для физкультуры, кеды и чешки можно действительно выгодно купить там. Чем меня привлекают сетевые магазины для детей, так это выбором моделей, если мы говорим об одежде, и полным размерным рядом.

Опыт автора: купила в крупном спортивном магазине 2 футболки, по 100 рублей каждая. Качество оказалось неплохим. Для физкультуры, уверена, подойдут.

Интернет-магазины

Вот рекомендую присмотреться к крупным интернет-магазинам с доставкой и возможностью примерки. Если до сих пор не освоили этот вид покупок, вас ждет волшебный мир. Скидки, промокоды, личные предложения – сначала покажется, что в этом не разобраться. Но пара-тройка заказов, и вот вы уже почти профи!

Что купить?

Практически все, особенно в онлайн-гипермаркетах.

Как работает?

Регистрируетесь на сайте, выбираете товар, определяетесь с удобным вам пунктом выдачи и способом оплаты, получаете заказ.

Плюсы: цена почти всегда ниже, чем в офлайн-магазинах (у них, как известно, издержек больше).

Минусов лично я не вижу. Особенно, если магазин предоставляет возможность примерки. Если нет, то стоит довериться отзывам и рискнуть. А еще обязательно читайте описание товара, чем серьезнее магазин, тем оно подробнее.

Опыт автора: в интернет-магазине мы купили ранец. Заказали сразу три портфеля, два из которых – вернули.

Пример: интернет-магазин Wildberries (2)- можно посмотреть вещи и отказаться от тех, что не подошли, бывают скидки и акции,можно купить обувь, одежду, школьные принадлежности.

Школьные базары в гипермаркетах

Этот способ покупок, на мой взгляд, больше подойдет для канцелярки – тетради, линейки-циркули, папки для тетрадей и обложки для учебников. Цены, как правило, среднерыночные, но удается выгодно купить что-то по акции. Как правило, на школьных базарах представлены товары самых раскрученных брендов (пластилин, краски, карандаши, фломастеры), но можно найти более дорогие и, наоборот, более бюджетные школьные принадлежности.

Что купить?

Я называю это расходными материалами – цветную бумагу, картон, клей, пластилин, кисточки (т.е. все для творчества), тетради, дневники и т.д. Довольно заманчивые цены предлагают гипермаркеты на рюкзаки и ранцы. Минимальная цена – 900 рублей.

Плюсы: относительно недорого и можно купить все сразу.

Минусы: лично меня от покупок в гипермаркете останавливает «массовость» товара. Есть шанс, что в классе будут дети с 2-3 одинаковыми ранцами. Хотя, конечно, это некритично. Вопрос отношения.

Специализированные магазины

Вариант для тех, кто тоже хочет сэкономить время. В таких магазинах удобно покупать – можно без суеты все рассмотреть, примерить, посоветоваться с продавцом-консультантом. Еще одно преимущество – широкий ассортимент, который достигается постоянным анализом покупательского спроса. Нет вопросов и к качеству товара – представлены не просто популярные, а действительно проверенные годами производители. Кроме того, если вы счастливый обладатель скидочной карты, у вас, скорее всего, получится собрать рюкзак или купить форму с выгодой.

Плюсы: хороший выбор и наличие продавцов-консультантов

Минусы: цены на канцелярские товары, как мне показалось, чуть выше, чем в гипермаркете.

Опыт автора: в магазине, который специализируется на школьных принадлежностях, я выбрала шариковые ручки и карандаши. Не такая уж это мелочь для школьника, согласны? А в магазине мужской одежды купили школьную форму. Тут был важен опыт консультанта.

Лайфхак: обязательно спрашивайте, есть ли в магазине одежды услуга ателье. Часто она бесплатна для клиентов. Нам, например, подогнули брюки и ушили пиджак.

Что с ценами?

Есть такая традиция – считать, во сколько обойдется родителям собрать ребенка в школу. Средние значения – не слишком показательны, слишком много разных критериев. Можно купить ранец за 600 рублей, а можно за 12000. Кто-то возьмет дневник за 23 рубля, кто-то за 280.

Я решила сделать другой анализ, взяв список определенных товаров и сравнив, где выгоднее покупать – в гипермаркете, интернет-магазине, специализированном магазине или в совместных покупках.

Для большей объективности смотрела товары одних и тех же брендов.

Пластилин 12 цветов

Акварель – 12 цветов

Фломастеры 18 цветов

Карандаши – 18 цветов

СП – 364 рублей.

Интернет-магазин – 471 рубль

Гипермаркет – 389 рублей

Специализированный магазин – 410 рублей

Посчитала я и свои затраты на сборы первоклашки в школу.

Форма (включая рубашку) и обувь (1 пара) – 7000

Ранец и мешок для обуви – 2700

Канцелярские принадлежности – 1200 рублей, но куплено пока не все.

Список, выданный нам школой, состоит из четырех десятков пунктов. Некоторые товары предложено купить в нескольких экземплярах (например, тетради и цветную бумагу).

Лично я не вижу смысла покупать сразу все. Зачем ребенку одновременно 10 тетрадей в клетку и столько же в узкую косую линейку? Думаю, они не пропадут из продажи с наступлением сентября.

В нашем чек-листе пока не стоят галочки напротив спортивного костюма, кроссовок, лыж. Это тоже можно купить по мере приближения сезона.

Заходя в магазин, я стараюсь дышать глубже и не суетиться, повторяю про себя, как мантру: мы все успеем, мы ничего не забудем. В любом случае, уверена, отсутствие деревянной линейки или точилки не омрачит ребенку праздник!

Светлана Мазур

Верхнее фото: iaahbr.tmgrup.com

(1)ООО «Сима- ЛЭНД», г.Екатеринбург, ул.Черняховского, д.86, к.8, ОГРН 1096672018046

(2)ООО «Вайлдберриз», Московская область, Ленинский район, д. Мильково, вл. 1, ОГРН 1067746062449,