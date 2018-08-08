Идеальная свадьба: пять составляющих незабываемого торжества

Чтобы свадьба «пела и плясала», нужно достаточно долго ее готовить. И все, что для гостей отдых, для молодоженов – серьезный труд. Что сделать, чтобы ваша свадьба стала идеальной? Мы спросили об этом у жительницы Владимира Александры Петровой, которая свое торжество подготовила сама. Сегодня Саша – счастливая жена!

Александра Петрова: «Свадьба у нас буквально на днях была – 3 августа. По нынешним меркам, праздник получился скромным: всего 20 человек на первом дне и 15 – на втором. Но даже при таком небольшом количестве людей пришлось потрудиться с организацией. Слишком много нужно было предусмотреть. И я расскажу о моих идеальных составляющих свадебного торжества».

Организатор – главный человек после новобрачных

Свадьбу мы готовили целых 8 месяцев. Пожалуй, если все прокрутить назад, я бы обязательно наняла организатора. В процессе подготовки у меня возникло много проблем, которые приходилось срочно решать. На это нужны были время и силы. А хотелось бы, чтобы невеста думала только о том, какое платье ей надеть и какую прическу сделать.

К слову, средний гонорар организатору свадьбы во Владимире – 35 000 рублей.

Правильный сценарий

Это косвенно относится к организации, но разрабатывается всегда отдельно. Важно, чтобы действия всех были четко синхронизированы. Иначе на торжестве все перемешается. Нужно продумать очередность проведения конкурсов и артистических номеров, а также выступлений приглашенных. Все это зависит от времени, которое гости провели за столом. Чтобы все было под настроение! Я лично потратила на составление сценария не один месяц. И в день свадьбы ни секунды не пожалела об этом!

К слову, средняя стоимость сценария в областном центре – 15 000 руб.

Вдали от города

Еще одна важная составляющая – место проведения. Идеальный вариант для меня – уехать из шумного города и расписаться в районном загсе. Мы выбрали Судогду. Здесь спокойно, нет суеты и лишних людей. Ведь это только наш день! Ресторан или кафе тоже рекомендуем выбрать в области. Так еще можно и бюджет сэкономить.

Настрой решает все!

Самой важной составляющей является ваше настроение в день свадьбы. Если оно будет хорошим, то все накладки покажутся мелочью. Поэтому за два дня до свадьбы отложите все дела и просто отдохните.

Красивые даты – не главное

Хочу сказать, что красивая дата , например, 08.08.2018 – для нас не была важна. Большее значение для нас имели предпочтительные дни для венчания и отпуска родителей. Зачем подстраиваться под дату? Ведь свадьба уже идеальна, если ты выходишь замуж за любимого человека.

Цена вопроса

Свадьба Александры и Евгения стоила 200 тысяч рублей. По нынешнем меркам, это достаточно дешево. Мы помним, что многое Александра сделала сама, сэкономив, к примеру, на услугах организатора и сценариста.

* Платье, туфли и все аксессуары невесты – 35 000 руб.

* Костюм жениха и аксессуары – 21 000 руб.

* Свадебную атрибутику невеста изготовила сама, материалы заказывала в интернет-магазине – 5 000 руб.

* Церковная атрибутика для венчания + госпошлина в загс и оплата венчания – 7 000 руб.

* Банкет в ресторане. Первый день – 32 000 руб. (1200 руб. с человека), второй день – 15 000 руб.

* Аренда машин – 8 000 руб.

* Фотограф -35 000 руб.

* Видеограф – 31 000 руб.

Напоследок отметим, что тамада, бюджет, количестве приглашенных гостей – это важно. Но главное составляющее идеальной свадьбы – любовь! Без нее все остальное не имеет смыла. Поэтому совет и любовь нашим героям!

Юлия Митина

Фото из архива Александры Петровой

Заглавное фото: karelia-hotel.ru